Летището в Нашвил ще бъде кръстено на Доли Партън

Международното летище в Нашвил може да бъде преименувано в чест на емблематичната кънтри певица Доли Партън. Инициативата получи подкрепата на губернатора на Тенеси Бил Лий само дни след смъртта на музикалната легенда на 25 август на 80-годишна възраст.

Бил Лий заяви, че е подходящо мястото, на което Тенеси посреща милиони посетители, да носи името на една от най-разпознаваемите личности, свързани с щата. По думите му наследството на Доли Партън е свързано не само с музиката, но и с нейната щедрост, вяра и обществена дейност. Губернаторът вече е обсъдил идеята с представители на екипа на певицата.

Предложението все още не е окончателно одобрено. Metropolitan Nashville Airport Authority трябва да го разгледа на заседание на 17 септември. Сегашните правила на институцията не позволяват летищни обекти да бъдат кръщавани на човек, починал преди по-малко от две години, и изискват принос към авиацията или към самата летищна управа. Затова част от процедурата ще бъде обсъждане на промяна на тези условия.

Обществената кампания вече има сериозна подкрепа. Онлайн петицията за името „Dolly Parton International Airport“, започната още през януари 2025 г., е събрала над 150 000 подписа. Сред подкрепилите инициативата е и американската певица Шерил Кроу. След смъртта на Доли Партън броят на подписите се увеличи рязко.

Идеята има подкрепа и от местни политици, включително кмета на Нашвил Фреди О’Конъл. Ако предложението бъде прието, градът ще се присъедини към сравнително малка група американски градове с големи летища, носещи имената на музиканти, сред които Louis Armstrong New Orleans International Airport.

Доли Партън почина след кратка битка с онкологично заболяване. Певицата беше погребана на 28 август на частна церемония в Нашвил до съпруга си Карл Дийн, който почина през 2025 г. Семейството предпочете погребението да остане далеч от публичността.

Родената в Тенеси Доли Партън изгради кариера, продължила повече от шест десетилетия, и се превърна в една от най-влиятелните фигури в историята на кънтри музиката. Сред най-известните ѝ песни са „Jolene“, „9 to 5“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“. Тя продаде над 100 милиона записи в световен мащаб и спечели 10 награди „Грами“ при 55 номинации.

Освен певица и композитор Доли Партън беше успешна актриса, продуцент и филантроп. Тя получи две номинации за „Оскар“ за оригинална песен, изгради развлекателната империя Dollywood и през 1995 г. основа програмата Imagination Library, която изпраща безплатни книги на деца от раждането до петгодишна възраст.

Почитта към Доли Партън ще продължи и през 2027 г. Нейният екип обяви Dollyfest, музикално събитие в Нашвил и Лондон, което ще бъде посветено на творчеството и благотворителното наследство на кънтри звездата.

Преименуването на международното летище в Нашвил би било сред най-мащабните официални жестове към Доли Партън в родния ѝ щат. Окончателното решение обаче предстои да бъде взето от летищната управа.