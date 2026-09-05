Великите цитати за любовта на Майка Тереза: "Любовта не е чувство, тя е действие."

На 4 септември 2016 г. Агнес Гонджа Бояджиу – известна повече на света с монашеското си име Майка Тереза, е провъзгласена за светица. А на днешния ден, 5 септември, тя напуска света, за да остави незаличима следа след себе си, пише woman.bg.

Индийска католическа монахиня и светица от албански произход Майка Тереза ще остане завинаги в сърцата ни със своя забележителен живот, отдаден на бедните, недъгавите и болните, със своята мисионерска и благотворителна дейност, посветена на онеправданите по целия свят.

Добротата и състраданието, с които дари света, ще останат пример и завет за всеки един от нас.

Нейните сентенции за любовта са толкова изчерпателни, искрени и точни, че отдавна са се превърнали в постулати и вечни неизменни истини. Почитаме паметта на тази велика благодетелка с шепа от нейните безценни послания за живота, милосърдието и любовта:

„Прави така, че всеки, който дойде при теб, когато си тръгне, да се чувства по-добре и по-щастлив.“

„Най-голямата заблуда е, че друг е виновен за неуспеха ти. Най-глупавото нещо е оправданието.“

„Единствената реалност – любовта. Най-мощната сила на света – вярата. Най-стимулиращият дар – надеждата.“

„Ние не можем да правим велики неща, само малки неща, но с голяма любов.“



„Ти ще ги учиш да летят, но те няма да поемат твоя полет. Ще ги учиш да мечтаят, но те няма да имат твоята мечта. Ще ги учиш да живеят, но те няма да имат твоя живот. Но във всеки полет, всяка мечта и през целия им живот ще остане дирята от твоето присъствие.“

„Когато имаш успехи, печелиш фалшиви приятели и истински врагове, въпреки това, имай успехи.“



„Любовта не е чувство, тя е действие!“



„Най-полезното нещо – опитът, най-безполезното– мързелът.“



„Невъзможно е да има прекалено много деца. Това е все едно да кажем, че има прекалено много цветя.“



„Кръвта ми е албанска, гражданството – индийско, вярата ми – католицизъм, призванието ми – принадлежа на света, сърцето ми - принадлежа на Исус.“

„Трябва да намерите Бог, а той не може да се намери в шум и безпокойство. Бог е приятел на мълчанието. Вижте природата, дърветата, цветята, тревата - те растат в тишина. Вижте звездите, луната, слънцето как се движат в тишината. Трябва мълчание, за да можем да докоснем душите си.“



„Сърце, което пламти от любов, задължително ражда радост.“



„Колкото повече любов, мъдрост, красота и доброта откриете в себе си, толкова повече ще ги забелязвате в околния свят.“



„В света има много хора, които умират от глад, но още повече са тези, които умират от липса на любов.“



„Не се срамувай да признаеш, че си падал по стълбите на живота! Този, който не е падал, дори не се е опитал да живее!“

„Не мисли, че любовта, за да бъде истинска, трябва да бъде изключителна. Това, от което се нуждаем, е просто да обичаме непрекъснато, без умора!“



„Всеки път, когато се усмихваш на някого, това е акт на любов, подарък за това лице, едно красиво нещо!“

„Аз открих парадокса, че ако обичаш, докато те боли, не може да има повече болка, само повече любов.“

„Ако съдиш хората, няма да имаш време да ги обичаш.“

„Единствената реалност – любовта.“