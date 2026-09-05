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Великите цитати за любовта на Майка Тереза: "Любовта не е чувство, тя е действие."

Великите цитати за любовта на Майка Тереза: "Любовта не е чувство, тя е действие."

5 Септември, 2026 14:24 791 9

  • майка тереза-
  • годишнина от смъртта-
  • цитати

Добротата и състраданието, с които дари света, ще останат пример и завет за всеки един от нас

Великите цитати за любовта на Майка Тереза: "Любовта не е чувство, тя е действие." - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 4 септември 2016 г. Агнес Гонджа Бояджиу – известна повече на света с монашеското си име Майка Тереза, е провъзгласена за светица. А на днешния ден, 5 септември, тя напуска света, за да остави незаличима следа след себе си, пише woman.bg.

Индийска католическа монахиня и светица от албански произход Майка Тереза ще остане завинаги в сърцата ни със своя забележителен живот, отдаден на бедните, недъгавите и болните, със своята мисионерска и благотворителна дейност, посветена на онеправданите по целия свят.

Добротата и състраданието, с които дари света, ще останат пример и завет за всеки един от нас.

Нейните сентенции за любовта са толкова изчерпателни, искрени и точни, че отдавна са се превърнали в постулати и вечни неизменни истини. Почитаме паметта на тази велика благодетелка с шепа от нейните безценни послания за живота, милосърдието и любовта:

„Прави така, че всеки, който дойде при теб, когато си тръгне, да се чувства по-добре и по-щастлив.“

„Най-голямата заблуда е, че друг е виновен за неуспеха ти. Най-глупавото нещо е оправданието.“

„Единствената реалност – любовта. Най-мощната сила на света – вярата. Най-стимулиращият дар – надеждата.“

„Ние не можем да правим велики неща, само малки неща, но с голяма любов.“

„Ти ще ги учиш да летят, но те няма да поемат твоя полет. Ще ги учиш да мечтаят, но те няма да имат твоята мечта. Ще ги учиш да живеят, но те няма да имат твоя живот. Но във всеки полет, всяка мечта и през целия им живот ще остане дирята от твоето присъствие.“

„Когато имаш успехи, печелиш фалшиви приятели и истински врагове, въпреки това, имай успехи.“

„Любовта не е чувство, тя е действие!“

„Най-полезното нещо – опитът, най-безполезното– мързелът.“

„Невъзможно е да има прекалено много деца. Това е все едно да кажем, че има прекалено много цветя.“

„Кръвта ми е албанска, гражданството – индийско, вярата ми – католицизъм, призванието ми – принадлежа на света, сърцето ми - принадлежа на Исус.“

„Трябва да намерите Бог, а той не може да се намери в шум и безпокойство. Бог е приятел на мълчанието. Вижте природата, дърветата, цветята, тревата - те растат в тишина. Вижте звездите, луната, слънцето как се движат в тишината. Трябва мълчание, за да можем да докоснем душите си.“

„Сърце, което пламти от любов, задължително ражда радост.“

„Колкото повече любов, мъдрост, красота и доброта откриете в себе си, толкова повече ще ги забелязвате в околния свят.“

„В света има много хора, които умират от глад, но още повече са тези, които умират от липса на любов.“

„Не се срамувай да признаеш, че си падал по стълбите на живота! Този, който не е падал, дори не се е опитал да живее!“

„Не мисли, че любовта, за да бъде истинска, трябва да бъде изключителна. Това, от което се нуждаем, е просто да обичаме непрекъснато, без умора!“

„Всеки път, когато се усмихваш на някого, това е акт на любов, подарък за това лице, едно красиво нещо!“

„Аз открих парадокса, че ако обичаш, докато те боли, не може да има повече болка, само повече любов.“

„Ако съдиш хората, няма да имаш време да ги обичаш.“

„Единствената реалност – любовта.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ехо

    6 3 Отговор
    Масов убииц. Тази е по гадна и от Хитлир

    14:28 05.09.2026

  • 2 12343211

    3 1 Отговор
    Автора да сложи и мислите и за Христос...,иначе ще изглежда само една добра жена.

    14:38 05.09.2026

  • 3 Хубави думи

    4 1 Отговор
    Но някъде четох, че имала и доста тъмна страна и че всъщност е била нещо като ПР проект на Католическата църква. За тези, които не са я познавали лично е трудно да преценят какво е била Майка Тереза.

    14:39 05.09.2026

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    Точно така е. Любовта е действие!

    14:41 05.09.2026

  • 5 Пустиня(к)

    0 2 Отговор
    А, бе, таа била шиптърка?! И я да го не знам?! Ега ти!...

    15:29 05.09.2026

  • 6 Фалшивите

    3 0 Отговор
    Не монашеско а с Мошеническо е името “Майка Тереза”!
    Милионерка в долари от дарения но харчела пари за частни самолети и спец-болници!
    А на болните забранявала лекарска помощ и лекарства! Не пускала лекари-доброволци да помагат!
    Болката и болестите според нея били “дар Божи” и трябвало да се изживее и изстрада!
    По скоро изчадие на сатаната!

    15:47 05.09.2026

  • 7 Анонимен

    0 1 Отговор
    Майка Тереза - "Въпреки това"

    Хората често са неразумни, нелогични и егоистични;
    въпреки това, прощавай им.
    Ако си любезен, ще ти припишат егоистични мотиви и задни мисли;
    въпреки това, бъди любезен.
    Когато имаш успехи, печелиш фалшиви приятели и истински врагове;
    въпреки това, имай успехи.
    Ако си честен и открит, хората могат да те мамят;
    въпреки това, бъди честен и открит.
    Това, което си строил с години, някой може да разруши за една нощ;
    въпреки това, продължавай да строиш.
    Ако намериш спокойствие и щастие, могат да ти завиждат;
    въпреки това, бъди щастлив.
    Доброто, което правиш днес, утре ще бъде забравено;
    въпреки това, прави добро.
    Дай на света най-доброто от себе си, но те никога няма да са доволни;
    въпреки това, давай на света най-доброто от себе си.

    15:53 05.09.2026

  • 8 Роза

    2 0 Отговор
    Доста спорна личност!Има много сведения,че че повече е била заета да дава последна утеха на умиращите,отколкото да лекува болните!А финансовите злоупотреби с дарения?!Поредния фалшив герой,превърнат в легенда!

    16:00 05.09.2026

  • 9 Ами,

    2 0 Отговор
    Според Библията в светото Евангелие според Матей (7:16, 20). 1 Исус Христос е казал-По делата им ще ги познаете,а делата на ,,майка,,Тереза са били тъмни както се разбра чак след кончината и.

    16:03 05.09.2026