Изгониха Нина Добрев от червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Нина Добрев попадна в неловка ситуация по време на филмовия фестивал във Венеция, след като служители по сигурността я помолиха да напусне червения килим, докато позираше пред фотографите, пише marica.bg.

37-годишната актриса се появи на събитието в елегантна рокля без презрамки на Armani Privé и зае мястото си пред камерите, както останалите звезди на фестивала. Само секунди по-късно обаче до нея се приближил мъж, облечен изцяло в черно, който с жест ѝ показал, че трябва да продължи напред.

На разпространените кадри се вижда как Добрев тъкмо започва да позира, когато служителят застава пред нея и ѝ казва нещо.

Малко по-късно се намесва и жена, която остава извън кадър. Актрисата все пак успява да остане още няколко секунди пред фотографите и продължава да позира, като дори заиграва с тюлените детайли на роклята си. Служителите обаче отново се появяват и този път категорично я насочват извън червения килим.

Реакцията на актрисата бързо привлече вниманието. Добрев направи неловка гримаса, след което се отдръпна и се засмя, видимо изненадана от случващото се.

Преди да напусне зоната, тя помаха за кратко към фотографите, но не спря за нови снимки.

Кадрите от случката бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи и предизвикаха множество реакции.

Част от потребителите се запитаха дали актрисата е останала прекалено дълго пред фотографите или става дума за проблем в организацията.

„Твърде дълго ли остана, или това беше липса на организация? Така или иначе беше неудобно“, гласи един от коментарите.

Друг потребител попита защо Добрев е била отпратена по този начин от червения килим.

От наличните кадри не става ясно да е имало конфликт или нарушение от страна на Нина Добрев. Ситуацията по-скоро изглежда като част от строгата организация на събитието, където звездите разполагат с ограничено време пред фотографите, за да може потокът от гости да не се забавя.

Това обаче не попречи моментът да се превърне в една от най-коментираните сцени около появата ѝ във Венеция.

Неловката случка идва на фона на засилен интерес към личния живот на актрисата.

Наскоро Добрев беше забелязана в Ню Йорк в компанията на австралийския модел Дъги Джоузеф, което породи слухове за възможна нова връзка. През септември миналата година актрисата и бившият олимпийски сноубордист Шон Уайт прекратиха годежа си.

Двамата направиха дебюта си като двойка на червения килим през 2022 г., а две години по-късно обявиха годежа си. Впоследствие обаче стана ясно, че са решили да се разделят.

Сега Нина Добрев отново попадна в центъра на вниманието – този път не заради любовния си живот, а заради необичайния момент на червения килим във Венеция.