Една година без Джорджо Армани: От студент по медицина до модна легенда

На 4 септември се навършва една година от смъртта на легендарния италиански дизайнер Джорджо Армани – човекът, който превърна семплите линии, свободния силует и сдържания лукс в световен символ на елегантността. Той почина на 4 септември 2025 г. на 91-годишна възраст, оставяйки след себе си една от най-разпознаваемите модни империи в света.

Армани си отиде само два месеца след като навърши 91 години. От компанията му тогава съобщиха, че дизайнерът е починал спокойно, заобиколен от близките си. До последните си дни той продължава да работи по колекциите и бъдещите проекти на модната къща.

От медицината до витрините на магазин

Любопитното е, че модата първоначално изобщо не присъства в професионалните планове на Джорджо Армани. Роден на 11 юли 1934 г. в Пиаченца, той започва да учи медицина, но след две години прекъсва образованието си и отбива военната си служба.

Пътят му към модата започва почти случайно – с работа в прочутия милански универсален магазин La Rinascente, където се занимава с оформяне на витрини. По-късно започва работа за дизайнера Нино Черути и именно там натрупва опита, който ще му помогне да създаде собствен стил.

През 1975 г. заедно със своя партньор Серджо Галеоти основава компанията Giorgio Armani. По онова време едва ли някой предполага, че името ще се превърне в синоним на италианския лукс по целия свят.

Човекът, който „разглоби“ сакото

Една от големите революции на Армани започва със сакото. Дизайнерът премахва твърдите подплънки и строгите конструкции, променя пропорциите и създава по-мек, естествен силует.

Това, което днес изглежда нормално, през 70-те години е истинска промяна. Мъжкият костюм става по-лек и непринуден, а женският гардероб получава нов тип „силова“ елегантност – достатъчно авторитетна за офиса, без да копира буквално мъжкото облекло.

Именно тази философия превръща Армани в един от дизайнерите, определили начина, по който изглежда деловият човек в края на XX век.

Ричард Гиър го превръща в любимец на Холивуд

Големият международен пробив идва и благодарение на киното. През 1980 г. Ричард Гиър носи дрехи на Армани във филма „Американски жиголо“. Елегантните костюми се превръщат почти в самостоятелен герой на лентата, а името Giorgio Armani достига до огромна американска публика.

Оттам започва дългогодишната връзка между модната къща и Холивуд. Червеният килим постепенно се превръща в една от най-силните сцени за творенията на италианеца.

Признанието идва бързо – през 1982 г. Армани се появява на корицата на списание Time, което окончателно затвърждава статута му на световна знаменитост.

Никога не е завършвал модно училище

Сред най-интересните факти за кариерата му е, че един от най-влиятелните дизайнери в историята няма класическо образование по мода.

Армани изгражда почерка си чрез практика, наблюдение и работа. Основният му принцип остава удивително постоянен през десетилетията – елегантността не трябва да крещи.

Той предпочита чистите линии, приглушените тонове и дрехите, които подчертават човека, вместо да го превръщат в декор за самата дреха. Тъкмо тази сдържаност го отличава в индустрия, която често разчита на провокацията.

От костюми до хотели, мебели и баскетбол

С времето фамилията Armani престава да означава само дрехи. Империята се разраства с Emporio Armani, висшата мода Armani Privé, парфюми, аксесоари, мебели и интериорен дизайн, ресторанти и хотели.

Дизайнерът има и друга голяма страст – спорта. Той притежава баскетболния клуб „Олимпия Милано“, превръщайки връзката между марката и италианския спорт в още една част от наследството си.

Един от последните независими модни владетели

Армани се отличава от много други големи дизайнери и с начина, по който управлява бизнеса си. Десетилетия наред отказва да предаде контрола над компанията си на голям луксозен конгломерат или да излезе на фондовата борса.

Той пази независимостта на модната къща почти толкова ревностно, колкото и собствения си творчески почерк. Именно затова смъртта му постави един от най-големите въпроси пред световната модна индустрия – какво ще бъде Armani без самия Армани.

Година по-късно този въпрос вече има и съвсем конкретно бизнес измерение. Reuters съобщава днес, че компанията навлиза в период на „неизбежна еволюция“. Завещанието на дизайнера предвижда първоначална продажба на приблизително 15% от компанията между 12 и 18 месеца след смъртта му, а впоследствие е възможна по-голяма сделка или излизане на компанията на борсата.

Така една година след смъртта на своя основател модната къща е изправена пред деликатна задача – да се променя, без да изгуби онова, което направи името Armani уникално.

Самият дизайнер сякаш е предвидил този момент. В автобиографията си той оставя посланието, че „ще има Armani след Armani“.