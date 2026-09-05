Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се посрещат американски пратеници

Руски атаки са убили най-малко петима души в Украйна през нощта, докато Москва и Киев очакват пристигането на американски пратеници, за да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руса инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Планираното посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, цели съживяването на мирните преговори на фона на ескалиращите въздушни атаки от двете страни.
Според руските медии двамата пратеници вече са кацнали в Москва. Според Ройтерс, позоваващ се на запознати с въпроса служители, те ще проведат среща с руския специален пратеник Кирил Дмитриев. Дмитриев, който заяви пред Ройтерс през юни, „че е поддържал връзка с американските“ преговарящи по време на паузата в посещенията им в Русия, е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така играе роля в договарянето на отмяната на санкциите на САЩ за рускиs петрол по-рано тази година“.
Въздушната война между Русия и Украйна се засили, докато войските се затрудняват да постигнат напредък по 1250-километровата фронтова линия. Русия напоследък използва бързо летящи дронове с реактивен двигател, а повтарящият се вой на сирени за въздушна тревога се превърна в част от ежедневието в Киев.
Ударите се нанасят въпреки вчерашното съобщение на украинския президент Володимир Зеленски, в което се казва, че Украйна ще спре въздушните атаки по време на посещението на Уиткоф и Къшнър и призовава Москва да направи същото.
Руски удар с балистична ракета по украинския стоманодобивен завод в източната Днепропетровска област уби петима души, повреди производствени съоръжения и инфраструктура, принуждавайки спирането на всички операции, заяви производителят на стомана “Метинвест”, цитиран от Ройтерс.
„Това е поредната атака срещу граждански стоманодобивен актив на “Метинвест” и поредно доказателство за систематичните удари на Русия срещу индустриалната база на Украйна“, се казва в изявление на компанията. В изявлението се казва, че заводът “Камет Стийл” произвежда чугун и стомана изключително за граждански цели.
В днешно изявление руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило удари по два металургични завода в областта, описвайки ги като „основни доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна“.
Други двама души бяха ранени при руска атака през нощта срещу Киевска област на Украйна, заяви Тимур Ткаченко, началник на регионалната военна администрация.
Същевременно при украински атаки н руската гранична Белгородска област са ранени трима души, включително 14-годишно момиче, съобщиха местните власти.
Министерство на отбраната в Москва заяви, че през нощта неговите сили са свалили 53 украински дрона.
Пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва в опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна, съобщиха руски държавни медии, предаде Асошиейтед прес.
Кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието.
Посещението се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото. Москва не е отговорила публично на предложението.
Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.
На летището американските представители бяха посрещнати от Дмитриев, съобщи ТАСС.
Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.
Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня.
Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.
Междувременно въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели.
По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Удриии
13:24 05.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Разбира се
До коментар #1 от "Маталургичните":В гробищата им има недостиг.
13:25 05.09.2026
6 Гост
Коментиран от #21, #39
13:27 05.09.2026
7 Крокодила Гена
Коментиран от #9, #12, #47
13:27 05.09.2026
8 А украинците
До коментар #3 от "Соломон":обичат терористичните бомбени атентати по заведения и да се бият с цивилни
Коментиран от #13
13:29 05.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Топчията
Коментиран от #64
13:31 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами Нети
До коментар #7 от "Крокодила Гена":Млатят я май .кятти в дивия ,на паркинга турски тираджии за символични суми 😂😂😂👈 .
13:34 05.09.2026
13 Соломон
До коментар #8 от "А украинците":Така наречените бомбени атентати започнаха когато русия се изсипа на гости в Украйна в едно със всичките си затворници,убийци и нацисти
Коментиран от #24
13:36 05.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шафьоро
Коментиран от #19
13:37 05.09.2026
17 Тити
До коментар #15 от "Крокодила Гена":Суссс ,бре мин.дилл ,иди наХ Суу Каа вокзальная !
13:37 05.09.2026
18 не може да бъде
Коментиран от #56
13:38 05.09.2026
19 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #16 от "Шафьоро":Славков Лап Пай УЙотт бре горнджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш шиптърска крива кратуно🎃!
13:39 05.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не думай таквиз неща
До коментар #6 от "Гост":Оти.. монгольяк москалето.. Алкашоре ,и гопници ше те..налазат
Ааааахахаха
13:41 05.09.2026
22 Джей Ди Ванс:
Коментиран от #28
13:41 05.09.2026
23 Дън Бай
13:41 05.09.2026
24 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #13 от "Соломон":Лука -Сюлейман ,връткай м.нетти ,нали в панделата като политически навремето благодарение на тях си оцелял !
13:41 05.09.2026
25 Ах летете ескадронии...
Коментиран от #29
13:43 05.09.2026
26 Километрични опашки от глупци
До коментар #15 от "Крокодила Гена":са тези,които вярват в небивалиците,като теб самия. Там нефта е повече от водата бре масур:)
Коментиран от #33, #38
13:43 05.09.2026
27 АБЕ мани....
Хехехехе
Алкашето бегат пеша със вързопе на гръбинята оти нема бензин да избегат со тараляснико!
Хехехехе
Подземната старуха педофил НЕМА ли а доде у Крим..а помага?
Еееееееехехе
13:46 05.09.2026
28 Така е
До коментар #22 от "Джей Ди Ванс:":А се чуди чиляк оти..прес - алкашето Маша, Лошада и пе Деразина у Йло реват за некаков дрон и ракетен тероризъм а Моксель... нахрен горить
Хихихихи
13:49 05.09.2026
29 Па они фръкят бре
До коментар #25 от "Ах летете ескадронии...":Снощи още 2 НПЗ та и един корабль монголски у Сочи... фира
Хахахаха
13:52 05.09.2026
30 Путин имаше едни по-хубави маси
Коментиран от #34
13:55 05.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Люк
13:56 05.09.2026
33 Вярно е. В Русия нефтът тече от чешмите
До коментар #26 от "Километрични опашки от глупци":А освен това в Москва има и бензин.
Коментиран от #36
13:58 05.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Историк
14:00 05.09.2026
36 Ха-ха-ха
До коментар #33 от "Вярно е. В Русия нефтът тече от чешмите":Майтапчия
Хахахахаха
14:00 05.09.2026
37 хаха
А колко руснаци са убити при украински атаки срещу заводи и рафинерии или там работят военни, а не цивилни?
Украйна обърна войната на удряне на цивилни цели и се хвали постоянно, ако 1 на 1000 дрона(щото ракети нема вече) удари незащитена цел или ПВО го изпусне. И сега реве, че Русия отвръщала, този път с почти 0 свалени дронове и ракети, защото НО Пейтриът, НО ПВО....
14:06 05.09.2026
38 Сатана Z
До коментар #26 от "Километрични опашки от глупци":Пристигна ли най сетне цистерната с бензин от Индия?
Коментиран от #40
14:06 05.09.2026
39 Цецо
До коментар #6 от "Гост":Ама направи ли преварка!?
Коментиран от #42
14:08 05.09.2026
40 Атина Палада
До коментар #38 от "Сатана Z":Да бе, Пияната изпраща бензин от България със бирени бутилки! В офиса на Коце събират даренията в бутилки и ги пращат на педофила
14:10 05.09.2026
41 хаха
До коментар #4 от "Овчар":Пропагандата е странна. В едната новина ВСУ печели, Русия не нанася никакви щети. В другата- Киев е на ръба на гладна смърт(празни магазини, складовете за храна унищожени), няма ПВО и всичко руско удря целта, защото САЩ не дава Пейтриъти, няма ракети и дронове, та да се даде повече заем и оръжие. Няма жертви, ама трябвало месечно да мобилизират по 50000(военният министър на Украйна си го каза официално) да държат фронта. Съсипват Русия, ама трябва да се въоръжава ЕС, щото иначе Русия дърпа и скоро ще скочи да ни завладява, а ние сме назад....
Не знам как е било 1945 с новините в Германия, ама все си мисля, че и тогава не е било толкова шизофренично.
14:11 05.09.2026
42 Пешо Мастиката
До коментар #39 от "Цецо":Онаа крава ..Пияната ше я..прави у мазата на па соля
Хахаха
14:14 05.09.2026
43 Айрян мен
14:14 05.09.2026
44 Стоянчо Пуканката
Същественото е, че Русия леко "запретна"( по Бисмарк), и угро-бандерите започнаха да квич$т на умряло. Казвам само "леко", че ако руснаците "запретнат" както си трябва, де що има фашаги и меки китки по земното кълбо повсеместно ще дават фира...
14:20 05.09.2026
45 До АБЕ мани
14:32 05.09.2026
46 хаха хаха
Коментиран от #48
14:38 05.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Отец
До коментар #46 от "хаха хаха":Причината за войната е отказът на Запада да признае поне някаква безопасност на Русия през поскедните 36 г
Коментиран от #57
14:49 05.09.2026
49 Спецназ
...както и ще се окаже в последствие!!
ФАКТ!
14:49 05.09.2026
50 Замислен
Коментиран от #62
14:49 05.09.2026
51 az СВО Победа 81
Така Москва му помага да се декомунизира, т.к. повечето от тези металургични гиганти са наследство от СССР....
Нали това иска режимът в Киев - да декомунизира Украйна... 🤣🤣🤣
Коментиран от #70
14:50 05.09.2026
52 Айрян мен
Хем си песимист, хем оптимист!
15:01 05.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ами война е
15:10 05.09.2026
56 Знаещ
До коментар #18 от "не може да бъде":Фолксваген смята не само да затвори 4 завода на Фолксваген в Германия . Но и да остави работещите там на улицата! И това , заради скъпите суровини и енергоресурси.
15:10 05.09.2026
57 Антирашист 4312
До коментар #48 от "Отец":Това е рашистка параноя (за оправдание). Около 1991г имаше идея за русия в НАТО .
Коментиран от #58
15:10 05.09.2026
58 Не попивай всяка пропаганда! 😄
До коментар #57 от "Антирашист 4312":За да има НАТО трябва враг и войни!
15:12 05.09.2026
59 Калоян
До коментар #3 от "Соломон":Споко , бре,
Целият Колективен ги носи на ръце тия,дето викаш , че са им вързани ръцете.Заливат ги с банкноти и джипане,ама като ги влече към златните гърнета, какво да се прави?!
15:15 05.09.2026
60 Никой
Коментиран от #63
15:17 05.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Калоян
До коментар #50 от "Замислен":Логичен извод.Досега не са припирали толкова.Две делегации на килимчето за няма и седмица...
15:18 05.09.2026
63 СССР обявява война
До коментар #60 от "Никой":На фашистка България.
И ако не беше влязъл, южно от линията Благоевград..
Асеновград станаха гръцки плюс 1 млрд долара репарации.
До Радомир щеше да е Югославия плюс 1млрд.д.
Гърция и Югославия бяха победители.
А Чърчил искаше България да бъде картофена нива
Благодарение на СССР на България не бе отнет 1 см2
Коментиран от #68
15:24 05.09.2026
64 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #10 от "Топчията":Руски олигофрени, спирайте войната с Украйна!!!
15:24 05.09.2026
65 Маринов
Коментиран от #67
15:24 05.09.2026
66 Руса инвазия?
15:34 05.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Забрави да благодариш на умрелите СССР
До коментар #63 от "СССР обявява война":Че откъсна Македония от България.
Коментиран от #72
15:41 05.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #51 от "az СВО Победа 81":Само замърсяваш медийното пространство.
15:43 05.09.2026
71 az СВО Победа 81
Коментиран от #75
15:43 05.09.2026
72 Благодари на Англия
До коментар #68 от "Забрави да благодариш на умрелите СССР":която съсипа България дадена от Русия след Сан Стефанският мирен договор!
15:46 05.09.2026
73 Има
15:46 05.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 За радост
До коментар #71 от "az СВО Победа 81":Директорът на руският фонд" Народен фронт.Всичко за победата" е денацифицирани от ВСУ.
15:48 05.09.2026
76 Механик
Е и кво като е зет наТръмп? Да не е с два хобота?
Те ни се смееха, че тука било шуро-баджанащина, а се оказа, че там е дедо-зетьовщина.
И ви казах,не чакайте да излезе заек изпод тоя камък с преговорите. Всичко ще стане какти е казал Путин. Инак ако щете си правете банкетчета през ден, файда никаква.
15:51 05.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 .....
15:58 05.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.