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Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се посрещат американски пратеници
  Тема: Украйна

Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се посрещат американски пратеници

5 Септември, 2026 13:19, обновена 5 Септември, 2026 14:47 2 121 79

  • русия-
  • украйна

Планираното посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, цели съживяването на мирните преговори на фона на ескалиращите въздушни атаки от двете страни

Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се посрещат американски пратеници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски атаки са убили най-малко петима души в Украйна през нощта, докато Москва и Киев очакват пристигането на американски пратеници, за да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руса инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Планираното посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, цели съживяването на мирните преговори на фона на ескалиращите въздушни атаки от двете страни.

Според руските медии двамата пратеници вече са кацнали в Москва. Според Ройтерс, позоваващ се на запознати с въпроса служители, те ще проведат среща с руския специален пратеник Кирил Дмитриев. Дмитриев, който заяви пред Ройтерс през юни, „че е поддържал връзка с американските“ преговарящи по време на паузата в посещенията им в Русия, е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така играе роля в договарянето на отмяната на санкциите на САЩ за рускиs петрол по-рано тази година“.

Въздушната война между Русия и Украйна се засили, докато войските се затрудняват да постигнат напредък по 1250-километровата фронтова линия. Русия напоследък използва бързо летящи дронове с реактивен двигател, а повтарящият се вой на сирени за въздушна тревога се превърна в част от ежедневието в Киев.

Ударите се нанасят въпреки вчерашното съобщение на украинския президент Володимир Зеленски, в което се казва, че Украйна ще спре въздушните атаки по време на посещението на Уиткоф и Къшнър и призовава Москва да направи същото.

Руски удар с балистична ракета по украинския стоманодобивен завод в източната Днепропетровска област уби петима души, повреди производствени съоръжения и инфраструктура, принуждавайки спирането на всички операции, заяви производителят на стомана “Метинвест”, цитиран от Ройтерс.

„Това е поредната атака срещу граждански стоманодобивен актив на “Метинвест” и поредно доказателство за систематичните удари на Русия срещу индустриалната база на Украйна“, се казва в изявление на компанията. В изявлението се казва, че заводът “Камет Стийл” произвежда чугун и стомана изключително за граждански цели.

В днешно изявление руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило удари по два металургични завода в областта, описвайки ги като „основни доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна“.

Други двама души бяха ранени при руска атака през нощта срещу Киевска област на Украйна, заяви Тимур Ткаченко, началник на регионалната военна администрация.

Същевременно при украински атаки н руската гранична Белгородска област са ранени трима души, включително 14-годишно момиче, съобщиха местните власти.

Министерство на отбраната в Москва заяви, че през нощта неговите сили са свалили 53 украински дрона.

Пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва в опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна, съобщиха руски държавни медии, предаде Асошиейтед прес.

Кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието.

Посещението се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото. Москва не е отговорила публично на предложението.

Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.

На летището американските представители бяха посрещнати от Дмитриев, съобщи ТАСС.

Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня.

Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.

Междувременно въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели.

По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Удриии

    47 4 Отговор
    Кока-колата и бананите през крив макарон ще ги гледате:)

    13:24 05.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Разбира се

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Маталургичните":

    В гробищата им има недостиг.

    13:25 05.09.2026

  • 6 Гост

    16 4 Отговор
    Изкарахме 25 л ракия на 75 градуса.

    Коментиран от #21, #39

    13:27 05.09.2026

  • 7 Крокодила Гена

    6 47 Отговор
    Километрични опашки за бензин в Русия. Крепостните се млатят, като обезумели по опашките. Зимата ще е "хладна" в Москва, а за калната провинция да не говорим. Поредният руски генерал беше застигнат от възмездието. Иначе СВО върви по "план".

    Коментиран от #9, #12, #47

    13:27 05.09.2026

  • 8 А украинците

    42 3 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    обичат терористичните бомбени атентати по заведения и да се бият с цивилни

    Коментиран от #13

    13:29 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Топчията

    33 4 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #64

    13:31 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами Нети

    20 3 Отговор

    До коментар #7 от "Крокодила Гена":

    Млатят я май .кятти в дивия ,на паркинга турски тираджии за символични суми 😂😂😂👈 .

    13:34 05.09.2026

  • 13 Соломон

    4 39 Отговор

    До коментар #8 от "А украинците":

    Така наречените бомбени атентати започнаха когато русия се изсипа на гости в Украйна в едно със всичките си затворници,убийци и нацисти

    Коментиран от #24

    13:36 05.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шафьоро

    7 26 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #19

    13:37 05.09.2026

  • 17 Тити

    7 15 Отговор

    До коментар #15 от "Крокодила Гена":

    Суссс ,бре мин.дилл ,иди наХ Суу Каа вокзальная !

    13:37 05.09.2026

  • 18 не може да бъде

    28 3 Отговор
    Правилно пише в предговора на статията че преговорите се нуждаят от съживяване -само че трябваше реанимиране в правилния момент- как ще съживиш нещо което е умряло!?Моментът за посещение и "съживяване" на преговорите е избран крайно неудачно -САЩ респ.Тръмп се намират в много затруднено положение руснаците са в подем по всички линии а Украйна е изпадала в дупка която става все по -дълбока !?А Европа ...е нека да минат изборите в Германия в Саксония -Анхалт на 6 и Мекленбург -Предна Померания на 20 септември и това ще говорим за Европа..не забравям че VW възнамерява да затвори 4 завода в Германия!?

    Коментиран от #56

    13:38 05.09.2026

  • 19 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "Шафьоро":

    Славков Лап Пай УЙотт бре горнджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш шиптърска крива кратуно🎃!

    13:39 05.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не думай таквиз неща

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Оти.. монгольяк москалето.. Алкашоре ,и гопници ше те..налазат
    Ааааахахаха

    13:41 05.09.2026

  • 22 Джей Ди Ванс:

    16 7 Отговор
    За момента боевете между Русия и Украйна не са война

    Коментиран от #28

    13:41 05.09.2026

  • 23 Дън Бай

    13 3 Отговор
    Кой е казал, че Москва се готви? Бесарабски фронт?!

    13:41 05.09.2026

  • 24 Лука ПАК КРАДЕШ

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Лука -Сюлейман ,връткай м.нетти ,нали в панделата като политически навремето благодарение на тях си оцелял !

    13:41 05.09.2026

  • 25 Ах летете ескадронии...

    22 4 Отговор
    Ах летете руски дронии... в устрема ви милионии погледи са приковани със надежда и любов ...

    Коментиран от #29

    13:43 05.09.2026

  • 26 Километрични опашки от глупци

    18 4 Отговор

    До коментар #15 от "Крокодила Гена":

    са тези,които вярват в небивалиците,като теб самия. Там нефта е повече от водата бре масур:)

    Коментиран от #33, #38

    13:43 05.09.2026

  • 27 АБЕ мани....

    4 23 Отговор
    КРИМ официално веке се контролира от ЗСУ!
    Хехехехе
    Алкашето бегат пеша със вързопе на гръбинята оти нема бензин да избегат со тараляснико!
    Хехехехе
    Подземната старуха педофил НЕМА ли а доде у Крим..а помага?
    Еееееееехехе

    13:46 05.09.2026

  • 28 Така е

    5 10 Отговор

    До коментар #22 от "Джей Ди Ванс:":

    А се чуди чиляк оти..прес - алкашето Маша, Лошада и пе Деразина у Йло реват за некаков дрон и ракетен тероризъм а Моксель... нахрен горить
    Хихихихи

    13:49 05.09.2026

  • 29 Па они фръкят бре

    4 12 Отговор

    До коментар #25 от "Ах летете ескадронии...":

    Снощи още 2 НПЗ та и един корабль монголски у Сочи... фира
    Хахахаха

    13:52 05.09.2026

  • 30 Путин имаше едни по-хубави маси

    2 6 Отговор
    Една дълга като кораб и една кръгла колкото площад. А тази си е направо масичка. Ами ако му кихнат в лицето?

    Коментиран от #34

    13:55 05.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Люк

    3 13 Отговор
    Путин ще разбере по трудния начин какво е Пирова победа .

    13:56 05.09.2026

  • 33 Вярно е. В Русия нефтът тече от чешмите

    3 11 Отговор

    До коментар #26 от "Километрични опашки от глупци":

    А освен това в Москва има и бензин.

    Коментиран от #36

    13:58 05.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Историк

    4 10 Отговор
    Това е неуморния миролюбец терорист, любимец на нашите свирепи путинолизци миролюбци.

    14:00 05.09.2026

  • 36 Ха-ха-ха

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Вярно е. В Русия нефтът тече от чешмите":

    Майтапчия
    Хахахахаха

    14:00 05.09.2026

  • 37 хаха

    13 2 Отговор
    Шъ съ разривъ.... 5 убити при атака срещу завод.
    А колко руснаци са убити при украински атаки срещу заводи и рафинерии или там работят военни, а не цивилни?
    Украйна обърна войната на удряне на цивилни цели и се хвали постоянно, ако 1 на 1000 дрона(щото ракети нема вече) удари незащитена цел или ПВО го изпусне. И сега реве, че Русия отвръщала, този път с почти 0 свалени дронове и ракети, защото НО Пейтриът, НО ПВО....

    14:06 05.09.2026

  • 38 Сатана Z

    4 12 Отговор

    До коментар #26 от "Километрични опашки от глупци":

    Пристигна ли най сетне цистерната с бензин от Индия?

    Коментиран от #40

    14:06 05.09.2026

  • 39 Цецо

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ама направи ли преварка!?

    Коментиран от #42

    14:08 05.09.2026

  • 40 Атина Палада

    5 11 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Да бе, Пияната изпраща бензин от България със бирени бутилки! В офиса на Коце събират даренията в бутилки и ги пращат на педофила

    14:10 05.09.2026

  • 41 хаха

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Пропагандата е странна. В едната новина ВСУ печели, Русия не нанася никакви щети. В другата- Киев е на ръба на гладна смърт(празни магазини, складовете за храна унищожени), няма ПВО и всичко руско удря целта, защото САЩ не дава Пейтриъти, няма ракети и дронове, та да се даде повече заем и оръжие. Няма жертви, ама трябвало месечно да мобилизират по 50000(военният министър на Украйна си го каза официално) да държат фронта. Съсипват Русия, ама трябва да се въоръжава ЕС, щото иначе Русия дърпа и скоро ще скочи да ни завладява, а ние сме назад....
    Не знам как е било 1945 с новините в Германия, ама все си мисля, че и тогава не е било толкова шизофренично.

    14:11 05.09.2026

  • 42 Пешо Мастиката

    4 9 Отговор

    До коментар #39 от "Цецо":

    Онаа крава ..Пияната ше я..прави у мазата на па соля
    Хахаха

    14:14 05.09.2026

  • 43 Айрян мен

    4 10 Отговор
    Някоя твърда кoпейка знает ли чийна е тъз статуя до кръглата маса и чий го дири туда! Ако беше Ленин щеше да сочи с ръка светлото будуще! Мое да е Сталинът или пък Пригожин.

    14:14 05.09.2026

  • 44 Стоянчо Пуканката

    15 3 Отговор
    Както някога шутовете са забавлявали царедворците, така и сега Кремъл се забавлява с пратениците на Краваристан. Руските властимащи са наясно, че кравунделите са напълно безполезни и безгласни(тоест, от тях нищо не зависи), но, макар и с лека досада, заради "дипломатическия протокол" ще трябва да ги пуснат на червеното килимче и да им се наслаждават на челобитието...

    Същественото е, че Русия леко "запретна"( по Бисмарк), и угро-бандерите започнаха да квич$т на умряло. Казвам само "леко", че ако руснаците "запретнат" както си трябва, де що има фашаги и меки китки по земното кълбо повсеместно ще дават фира...

    14:20 05.09.2026

  • 45 До АБЕ мани

    5 6 Отговор
    От коя лудница те пуснаха . Кажи на другарите си че сифилистичните наркомани са вече във Владивосток .

    14:32 05.09.2026

  • 46 хаха хаха

    11 4 Отговор
    Анатоли Стайков,г-журналяк.Добре и точно си написал руса инвазия в украйна.Русият Джонсън инвазира и запали украйна.Точно така.А Русия си запази правото да изчисти калта на джонсън енд джонсън.

    Коментиран от #48

    14:38 05.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Отец

    10 3 Отговор

    До коментар #46 от "хаха хаха":

    Причината за войната е отказът на Запада да признае поне някаква безопасност на Русия през поскедните 36 г

    Коментиран от #57

    14:49 05.09.2026

  • 49 Спецназ

    9 2 Отговор
    Войната си е война, а тия пърделници от Вашингтон може да са дошли само за яденье и пиенье на корем!


    ...както и ще се окаже в последствие!!
    ФАКТ!

    14:49 05.09.2026

  • 50 Замислен

    9 2 Отговор
    Във Волочанск са обградени 2000 украинци -1 бригада,няколко подразделения и роти.При тях има поне 150 наемника и 10-15 висши натовски инструктора.Дали това скорошно посещение не е заради това?

    Коментиран от #62

    14:49 05.09.2026

  • 51 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    Киев трябва да черпи руснаците за тези удари!

    Така Москва му помага да се декомунизира, т.к. повечето от тези металургични гиганти са наследство от СССР....

    Нали това иска режимът в Киев - да декомунизира Украйна... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #70

    14:50 05.09.2026

  • 52 Айрян мен

    4 4 Отговор
    До 51. аz CВО Победа 81 година.

    Хем си песимист, хем оптимист!

    15:01 05.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ами война е

    2 2 Отговор
    Не знам какво очаквате с такива статии!

    15:10 05.09.2026

  • 56 Знаещ

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "не може да бъде":

    Фолксваген смята не само да затвори 4 завода на Фолксваген в Германия . Но и да остави работещите там на улицата! И това , заради скъпите суровини и енергоресурси.

    15:10 05.09.2026

  • 57 Антирашист 4312

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Отец":

    Това е рашистка параноя (за оправдание). Около 1991г имаше идея за русия в НАТО .

    Коментиран от #58

    15:10 05.09.2026

  • 58 Не попивай всяка пропаганда! 😄

    5 3 Отговор

    До коментар #57 от "Антирашист 4312":

    За да има НАТО трябва враг и войни!

    15:12 05.09.2026

  • 59 Калоян

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Споко , бре,
    Целият Колективен ги носи на ръце тия,дето викаш , че са им вързани ръцете.Заливат ги с банкноти и джипане,ама като ги влече към златните гърнета, какво да се прави?!

    15:15 05.09.2026

  • 60 Никой

    3 4 Отговор
    Преди 82 години СССР обявява война на България, и окупира страната с терор .

    Коментиран от #63

    15:17 05.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Замислен":

    Логичен извод.Досега не са припирали толкова.Две делегации на килимчето за няма и седмица...

    15:18 05.09.2026

  • 63 СССР обявява война

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Никой":

    На фашистка България.
    И ако не беше влязъл, южно от линията Благоевград..
    Асеновград станаха гръцки плюс 1 млрд долара репарации.
    До Радомир щеше да е Югославия плюс 1млрд.д.
    Гърция и Югославия бяха победители.
    А Чърчил искаше България да бъде картофена нива
    Благодарение на СССР на България не бе отнет 1 см2

    Коментиран от #68

    15:24 05.09.2026

  • 64 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Топчията":

    Руски олигофрени, спирайте войната с Украйна!!!

    15:24 05.09.2026

  • 65 Маринов

    2 2 Отговор
    Полека лека руски дронове и ракети ще ударят Банкова в Киев. Липсва само апел от Москва към посолствата - да се евакуират. Вече всички или почти всички имат запазени помещения в Лвов. Някои още от 2022 г. И да се почва. До финал. И тип и въобще не се дпоменава, но става ясно, че ВСУ няма вече противовъздушна отбрана. И ги бият яко, въпреки, че и тук крият това с фалшиви окраински победи. На този фон на настоящето липсва само една опозиция на зеления наркоман, която да се заяви пред света и да започне да действа. Може и от чужбина, защото в Окраина са готови за клада. Този режим там трябва да си отиде и да се отиде на помирение и преговори с Москва. Това е най добрият вариант за всички. Иначе Русия ще си вземе и области Одеса, Николаев, Харков и други.

    Коментиран от #67

    15:24 05.09.2026

  • 66 Руса инвазия?

    0 0 Отговор
    Блондита настъпват? И при нас да дойдат, блондинките да са повече.

    15:34 05.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Забрави да благодариш на умрелите СССР

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "СССР обявява война":

    Че откъсна Македония от България.

    Коментиран от #72

    15:41 05.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Чиба мръшо нефелна!

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 81":

    Само замърсяваш медийното пространство.

    15:43 05.09.2026

  • 71 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    За съжаление Путин е наредил спиране на ударите по Киев за три дни, за да се гарантира сигурноатта на двамата американски клоуни....

    Коментиран от #75

    15:43 05.09.2026

  • 72 Благодари на Англия

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Забрави да благодариш на умрелите СССР":

    която съсипа България дадена от Русия след Сан Стефанският мирен договор!

    15:46 05.09.2026

  • 73 Има

    1 1 Отговор
    няколко хиляди напълно обградени украински главорези и бъдещето не им я ясно. Затова са тези совалки. Да се смилят руснаците.

    15:46 05.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 За радост

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 81":

    Директорът на руският фонд" Народен фронт.Всичко за победата" е денацифицирани от ВСУ.

    15:48 05.09.2026

  • 76 Механик

    1 1 Отговор
    " и Джаред Къшнър, който е и зет на президента"
    Е и кво като е зет наТръмп? Да не е с два хобота?
    Те ни се смееха, че тука било шуро-баджанащина, а се оказа, че там е дедо-зетьовщина.
    И ви казах,не чакайте да излезе заек изпод тоя камък с преговорите. Всичко ще стане какти е казал Путин. Инак ако щете си правете банкетчета през ден, файда никаква.

    15:51 05.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 .....

    0 0 Отговор
    .......

    15:58 05.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

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