Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се посрещат американски пратеници

Руски атаки са убили най-малко петима души в Украйна през нощта, докато Москва и Киев очакват пристигането на американски пратеници, за да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руса инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Планираното посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, цели съживяването на мирните преговори на фона на ескалиращите въздушни атаки от двете страни.

Според руските медии двамата пратеници вече са кацнали в Москва. Според Ройтерс, позоваващ се на запознати с въпроса служители, те ще проведат среща с руския специален пратеник Кирил Дмитриев. Дмитриев, който заяви пред Ройтерс през юни, „че е поддържал връзка с американските“ преговарящи по време на паузата в посещенията им в Русия, е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така играе роля в договарянето на отмяната на санкциите на САЩ за рускиs петрол по-рано тази година“.

Въздушната война между Русия и Украйна се засили, докато войските се затрудняват да постигнат напредък по 1250-километровата фронтова линия. Русия напоследък използва бързо летящи дронове с реактивен двигател, а повтарящият се вой на сирени за въздушна тревога се превърна в част от ежедневието в Киев.

Ударите се нанасят въпреки вчерашното съобщение на украинския президент Володимир Зеленски, в което се казва, че Украйна ще спре въздушните атаки по време на посещението на Уиткоф и Къшнър и призовава Москва да направи същото.

Руски удар с балистична ракета по украинския стоманодобивен завод в източната Днепропетровска област уби петима души, повреди производствени съоръжения и инфраструктура, принуждавайки спирането на всички операции, заяви производителят на стомана “Метинвест”, цитиран от Ройтерс.

„Това е поредната атака срещу граждански стоманодобивен актив на “Метинвест” и поредно доказателство за систематичните удари на Русия срещу индустриалната база на Украйна“, се казва в изявление на компанията. В изявлението се казва, че заводът “Камет Стийл” произвежда чугун и стомана изключително за граждански цели.

В днешно изявление руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило удари по два металургични завода в областта, описвайки ги като „основни доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна“.

Други двама души бяха ранени при руска атака през нощта срещу Киевска област на Украйна, заяви Тимур Ткаченко, началник на регионалната военна администрация.

Същевременно при украински атаки н руската гранична Белгородска област са ранени трима души, включително 14-годишно момиче, съобщиха местните власти.

Министерство на отбраната в Москва заяви, че през нощта неговите сили са свалили 53 украински дрона.

Пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва в опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна, съобщиха руски държавни медии, предаде Асошиейтед прес.

Кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието.

Посещението се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото. Москва не е отговорила публично на предложението.

Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.

На летището американските представители бяха посрещнати от Дмитриев, съобщи ТАСС.

Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня.

Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.

Междувременно въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели.

По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.