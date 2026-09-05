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Фармацевтът Владо от "Ергенът: Любов в рая" възхити фенките си с огромен сом (СНИМКИ)

Фармацевтът Владо от "Ергенът: Любов в рая" възхити фенките си с огромен сом (СНИМКИ)

5 Септември, 2026 12:08 530 6

  • владислав борисов-
  • ергенът: любов в рая-
  • сом-
  • риболов

С голи ръце Владислав издърпва грамадната риба, голяма почти колкото него 

Фармацевтът Владо от "Ергенът: Любов в рая" възхити фенките си с огромен сом (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Грамаден сом закачи на въдицата си чаровният Владислав Борисов от настоящия сезон на "Ергенът: Любов в рая". С усилие и добра техника 26-годишният мачо улавя гигантската риба, голяма почти колко него на размери.

На добрата слука младежът попада в края на юли по време на риболов в просторен водоем. В Инстаграм публикация участникът споделя кадри от цялостния процес по хващане, издърпване и вадене на чудовището с голи ръце от водата. За финал Борисов не пропуска да позира за снимки, държейки с гордост сома гигант. Теглото му обаче той не разкрива.

Към поста Владо прикачва и фотос на него като дете, легнал на пясъка до голям екземпляр от същия вид. Снимка, подсказваща, че риболовът явно му е в кръвта още от ранните години.


Красавецът често се снима и с други, макар и по-малки риби, с които напето се хвали пред множеството си последователи в мрежата.


Владислав споделя за читателите на "България Днес": "В момента фокусът ми определено не е върху хобито, а върху работните ми ангажименти".

Харизматичният ерген тепърва набира популярност като част от тазгодишното издание на "Любов в рая". Софиянецът завършва фармация в Медицинския университет в столицата, а в момента работи като управител на аптека. За него здравето е най-важното нещо, защото "човек забравя за всичко друго, когато го няма". Точно затова избира да работи в сферата на здравеопазването. Паралелно с професията той е доста деен и в ежедневието си. Тренира фитнес, плуване, ски, колоездене и волейбол.

"Харесван мъж съм, усещам погледите и във фитнеса, и на улицата, и в социалните мрежи. Голяма част от тях не са от момичета на моята възраст, а от зрели жени, а пък аз харесвам по-млади", обяснява блондинът.

В предаването красавецът вече заформи флирт с Ивка Бейбе

В риалитито Владо е заобиколен основно от големи каки на възраст 30+. На този етап той се е спрял на иннфлуенсърката Ивка Бейбе, която му е връстничка. Между двамата вече прехвърчат искри, а съвсем скоро ще разберем дали ще преплетат съдбите си и в реалния живот, пише hotarena.net.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    0 5 Отговор
    Има огромен сом в шортите.Аз знам

    12:10 05.09.2026

  • 2 Ивка Бейбе

    0 2 Отговор
    Дубре, Влади!😍😍😍

    12:12 05.09.2026

  • 3 Тия тъпанари

    3 0 Отговор
    Кой ги тук стовари
    Няма ли за тях по една лопата
    Искат само без да работят
    Да лапат

    12:14 05.09.2026

  • 4 Гергана Сотирова

    0 0 Отговор
    Не знам, аз не го харесвам.

    12:14 05.09.2026

  • 5 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Много му е деформирана тимберицата на тоя юнак.🤔

    12:22 05.09.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Сома голям, ама змиорката в пликчето малка. Ню-ню. А в главата празно място. Много празно. Много празно, но пълно с таратор. Ама таратора без кисело млако, ами с прокиснала супа. Супа, ама не каква да е, ами супа от киноа и рукула. И без застройка.

    12:31 05.09.2026