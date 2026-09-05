Фармацевтът Владо от "Ергенът: Любов в рая" възхити фенките си с огромен сом (СНИМКИ)

Грамаден сом закачи на въдицата си чаровният Владислав Борисов от настоящия сезон на "Ергенът: Любов в рая". С усилие и добра техника 26-годишният мачо улавя гигантската риба, голяма почти колко него на размери.

На добрата слука младежът попада в края на юли по време на риболов в просторен водоем. В Инстаграм публикация участникът споделя кадри от цялостния процес по хващане, издърпване и вадене на чудовището с голи ръце от водата. За финал Борисов не пропуска да позира за снимки, държейки с гордост сома гигант. Теглото му обаче той не разкрива.

Към поста Владо прикачва и фотос на него като дете, легнал на пясъка до голям екземпляр от същия вид. Снимка, подсказваща, че риболовът явно му е в кръвта още от ранните години.

Красавецът често се снима и с други, макар и по-малки риби, с които напето се хвали пред множеството си последователи в мрежата.

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Владислав споделя за читателите на "България Днес": "В момента фокусът ми определено не е върху хобито, а върху работните ми ангажименти".

Харизматичният ерген тепърва набира популярност като част от тазгодишното издание на "Любов в рая". Софиянецът завършва фармация в Медицинския университет в столицата, а в момента работи като управител на аптека. За него здравето е най-важното нещо, защото "човек забравя за всичко друго, когато го няма". Точно затова избира да работи в сферата на здравеопазването. Паралелно с професията той е доста деен и в ежедневието си. Тренира фитнес, плуване, ски, колоездене и волейбол.

"Харесван мъж съм, усещам погледите и във фитнеса, и на улицата, и в социалните мрежи. Голяма част от тях не са от момичета на моята възраст, а от зрели жени, а пък аз харесвам по-млади", обяснява блондинът.

В предаването красавецът вече заформи флирт с Ивка Бейбе

В риалитито Владо е заобиколен основно от големи каки на възраст 30+. На този етап той се е спрял на иннфлуенсърката Ивка Бейбе, която му е връстничка. Между двамата вече прехвърчат искри, а съвсем скоро ще разберем дали ще преплетат съдбите си и в реалния живот, пише hotarena.net.