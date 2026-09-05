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Китай изпревари САЩ в добива на уран от морска вода

Китай изпревари САЩ в добива на уран от морска вода

5 Септември, 2026 11:26 685 3

  • китай-
  • уран-
  • морска вода-
  • ядрено гориво-
  • phoscage-
  • министерство на енергетиката-
  • сащ

Новият материал PhosCage дава на Пекин огромно стратегическо предимство в глобалната ядрена надпревара

Китай изпревари САЩ в добива на уран от морска вода - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Китайски учени постигнаха ключов технологичен пробив, разработвайки иновативния материал PhosCage, който позволява извличането на уран от световния океан със скорост, изпреварваща заложените цели от Министерството на енергетиката на САЩ. Новината бе съобщена официално от информационната агенция Рамблер.

Океаните съдържат около 4,5 милиарда тона разтворен уран, но извличането му досега се считаше за икономически неизгодно поради изключително ниската му концентрация.

Благодарение на новата технология на Пекин, процесът се ускорява драстично. Това постижение извежда Китай на лидерска позиция в сигурността на ядреното гориво, подсигурявайки енергийната независимост на страната и оставяйки американските алтернативни разработки крачка назад в геополитическото съревнование.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    7 2 Отговор
    Ами така става в държави където няма тикви прасета и Простокирчовци ,а ние в България произвеждаме само цървули

    Коментиран от #2

    11:36 05.09.2026

  • 2 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Китайците изпреварват американците по ядене на ориз

    12:01 05.09.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Китай като реши да прави нещо и го прави, а евроатлантиците само усвояват отпуснатите средства.

    12:44 05.09.2026