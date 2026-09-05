Фреди Меркюри щеше да навърши 80 години днес: Животът зад една рок легенда

Фреди Меркюри щеше да навърши 80 години днес. Легендарният вокалист на Queen е роден на 5 септември 1946 г. и близо 35 години след смъртта му продължава да бъде сред най-влиятелните и обичани изпълнители в световната музика.

Юбилеят през 2026 г. е отбелязан със серия събития в Лондон и Монтрьо, а интересът към личността и творчеството му остава огромен. Само дни преди рождения ден в Wembley Park беше открит мащабен стенопис в негова чест, а в Швейцария се провежда специално издание на Freddie Days.

От Фарок Булсара до Фреди Меркюри

Истинското име на музиканта е Фарок Булсара. Той е роден в Стоун Таун, Занзибар, тогава британски протекторат, в семейство от парсийски произход. Голяма част от детството си прекарва в Индия, където посещава училище и започва да проявява интерес към музиката и пианото.

През 1964 г. семейството му се установява във Великобритания. Там Фарок учи изкуство и графичен дизайн, преди съдбата му окончателно да се свърже с музиката.

В началото на 70-те той се присъединява към Брайън Мей и Роджър Тейлър. Скоро към тях се присъединява и басистът Джон Дийкън и се оформя класическият състав на Queen.

Именно Фарок започва да използва името Фреди Меркюри и постепенно изгражда сценичния образ, който ще го превърне в глобална икона.

Човекът зад „Bohemian Rhapsody“

Меркюри не е просто фронтменът на Queen. Той е автор или съавтор на някои от най-големите хитове на групата.

Сред композициите му са „Bohemian Rhapsody“, „Somebody to Love“, „We Are the Champions“, „Don't Stop Me Now“, „Killer Queen“ и „Crazy Little Thing Called Love“.

„Bohemian Rhapsody“, издадена през 1975 г., се превръща в една от най-разпознаваемите композиции в историята на популярната музика. Песента смесва рок, баладични и оперни елементи и демонстрира стремежа на Queen да нарушава установените музикални правила.

Десетилетия по-късно интересът към творчеството му не отслабва. През август 2026 г. официалният сайт на Queen съобщи, че видеото на „Don't Stop Me Now“ е преминало границата от 1 милиард гледания в YouTube.

20 минути, които останаха в историята

Едно от най-легендарните изпълнения на Фреди Меркюри се състои на 13 юли 1985 г. по време на благотворителния концерт Live Aid на стадион „Уембли“.

Queen разполагат с приблизително 20 минути, но превръщат краткия си сет в музикална история. Меркюри контролира огромната публика само с глас, жестове и няколко ноти на пианото.

Изпълнението често е определяно като едно от най-великите концертни участия в историята на рока. Връзката на Queen с „Уембли“ продължава и през следващата година, когато групата изнася два разпродадени концерта там по време на турнето Magic Tour.

Именно за 80-годишнината на певеца Wembley Park представи огромен анаморфен стенопис, озаглавен „I'm Mr. Mercury“, дело на британския художник Франк Стайлс.

Монтрьо – мястото, което се превърна във втори дом

Особено място в живота на Меркюри заема швейцарският град Монтрьо на Женевското езеро. Queen записват музика там, а градът постепенно се превръща в едно от местата, най-силно свързани с певеца.

Днес на крайбрежната алея се издига прочутата негова статуя.

Точно там между 2 и 6 септември 2026 г. се провежда специалното юбилейно издание на Freddie Days, отбелязващо едновременно 80-годишнината от рождението му и 30 години от поставянето на статуята.

На самия 5 септември програмата включва концерт с 80 музиканти в чест на 80-ия рожден ден, изложби, срещи с хора, познавали Меркюри, както и специална торта за почитателите, събрали се край езерото.

Вечерта се провежда и официалното парти за рождения ден на Фреди Меркюри в Casino Barrière в Монтрьо. Билетите за събитието са напълно разпродадени, а средствата подпомагат Mercury Phoenix Trust, организацията за борба с ХИВ/СПИН, създадена в негова памет.

Фреди и Мери Остин

Сред най-важните хора в живота на Меркюри е Мери Остин. Двамата първоначално са двойка, но след края на романтичните им отношения остават изключително близки приятели.

През годините Меркюри неведнъж показва колко важна е тя за него, а след смъртта му Остин наследява дома му Garden Lodge и значителна част от имуществото му.

И през 2026 г. Мери Остин продължава да играе важна роля в съхраняването на наследството му. На 1 септември беше издадена книгата „Freddie Mercury: A Life in Lyrics“, създадена с нейното участие и включваща текстове, ръкописи, фотографии и материали от творческия архив на певеца.

Любовта му към операта довежда до „Barcelona“

Фреди Меркюри никога не се ограничава единствено с рок музиката. Един от най-смелите му проекти е сътрудничеството с испанската оперна певица Монсерат Кабайе.

Двамата записват албума Barcelona, а едноименната песен се превръща в символ на необичайното съчетание между рок и опера.

Сътрудничеството показва друга страна от музикалния характер на Меркюри – интереса му към мащабни композиции, театралност и класическа музика.

Котките били неговата слабост

Зад екстравагантната сценична фигура стоял човек, известен със силната си привързаност към животните и особено към котките.

Меркюри притежавал няколко котки и ги приемал като част от семейството си. Те присъстват и в личните му фотографии, рисунки и кореспонденция. Новата книга „A Life in Lyrics“ отново показва тази по-интимна страна от характера му.

Последните години

През последните години от живота си Фреди Меркюри продължава да записва музика въпреки влошаващото се здраве.

На 23 ноември 1991 г. той публично потвърждава, че е болен от СПИН. Само ден по-късно, на 24 ноември 1991 г., Меркюри умира в дома си в Лондон на 45-годишна възраст. Причината за смъртта е бронхопневмония като усложнение от СПИН.

След смъртта му Брайън Мей, Роджър Тейлър и мениджърът Джим Бийч основават Mercury Phoenix Trust, който и днес финансира инициативи срещу ХИВ/СПИН по света.

80 години след рождението му

Меркюри никога не достига физически своята 80-годишнина, но през 2026 г. присъствието му в популярната култура изглежда необичайно силно.

От Монтрьо до „Уембли“ почитателите отбелязват юбилея му, а през октомври лондонският Victoria and Albert Museum ще открие специалната експозиция „Freddie Mercury | Splendid Things“. В нея ще бъдат показани осем сценични визии от кариерата му, включително костюми от 70-те и 80-те години, както и прочутите корона и мантия от Magic Tour. Изложбата ще бъде отворена от 24 октомври 2026 г. до 17 януари 2027 г.

Така осем десетилетия след появата на Фарок Булсара на бял свят и повече от три десетилетия след неговата смърт, Фреди Меркюри остава това, което винаги е искал да бъде на сцената – човек, когото е почти невъзможно да не гледаш.