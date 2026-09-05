Майкъл Кийтън празнува 75 г. с нови роли и режисьорски проект

На 5 септември Майкъл Кийтън навършва 75 години. Един от най-разпознаваемите и същевременно необичайни актьори на Холивуд посреща юбилея си далеч от мисълта за пенсиониране – с нови филми и дори с проект, който отново ще го постави зад камерата.

Роден на 5 септември 1951 г. в Пенсилвания като Майкъл Джон Дъглас, бъдещата звезда израства като най-малкото от седем деца. По-късно приема артистичното име Майкъл Кийтън, тъй като в актьорските среди вече има известен Майкъл Дъглас, пише Associated Press.

Преди Холивуд обаче пътят му никак не изглежда предначертан. Кийтън учи в Kent State University, но напуска, преди да се дипломира. Сред любопитните моменти от младостта му е престой в индиански резерват на навахо в началото на 70-те години. Самият актьор по-късно разказва, че именно времето, прекарано далеч от обичайното му обкръжение, му помогнало окончателно да реши, че иска да се занимава с актьорство.

От комедията до Бийтълджус

Първият сериозен пробив за Кийтън идва през 80-те години. След „Night Shift“ (1982) и комедията „Mr. Mom“ (1983) той се утвърждава като актьор с изключително чувство за комедиен ритъм.

Истинската култова слава идва през 1988 г., когато Тим Бъртън го избира за ролята на хаотичния и ексцентричен дух Бийтълджус. Филмът се превръща в класика, а Кийтън създава един от най-разпознаваемите образи в кариерата си.

Само година по-късно Бъртън прави на пръв поглед изненадващ избор – поверява на комедийния актьор ролята на Брус Уейн в „Батман“. Решението първоначално е посрещнато със скептицизъм от част от феновете, но „Batman“ от 1989 г. се превръща в огромен успех. Кийтън отново облича костюма в „Batman Returns“ през 1992 г., а десетилетия по-късно се завърна като Брус Уейн в „The Flash“ от 2023 г.

„Birdman“ и голямото завръщане

Една от най-важните роли в кариерата му идва през 2014 г. с „Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)“ на Алехандро Гонсалес Иняриту.

Кийтън играе Ригън Томсън – някогашна звезда на супергеройски филми, която отчаяно се опитва да докаже, че е сериозен актьор. Паралелът със собствената му кариера е очевиден и допринася за въздействието на изпълнението.

Ролята носи на Майкъл Кийтън „Златен глобус“ и номинация за „Оскар“ за най-добър актьор. По-късно той участва и в отличения с „Оскар“ за най-добър филм „Spotlight“, както и в „The Founder“, където се превъплъщава в бизнесмена Рей Крок.

През 2022 г. Кийтън печели и първата си награда „Еми“ за изпълнението на д-р Самюъл Финикс в драматичния минисериал „Dopesick“, посветен на опиоидната криза в САЩ.

Бийтълджус се завърна след 36 години

През 2024 г. актьорът отново облече емблематичния костюм на Бийтълджус в „Beetlejuice Beetlejuice“. Продължението на филма на Тим Бъртън от 1988 г. върна Кийтън към една от най-известните му роли повече от три десетилетия след оригинала.

Така в рамките само на няколко години актьорът успя да се завърне и към двата персонажа, които го превърнаха в световна звезда – Батман и Бийтълджус.

На 75 г. Кийтън няма намерение да спира

2026 г. също се оказва активна за Майкъл Кийтън. През февруари той беше обявен за „Мъж на годината“ на прочутата театрална организация Hasty Pudding Theatricals към Харвардския университет. Любопитното е, че актьорът е бил поканен да получи отличието още преди повече от 30 години, но тогава отказал заради снимачен ангажимент – решение, за което впоследствие съжалявал.

Сред актуалните му екранни проекти е криминалният трилър „The Whisper Man“, в който участва заедно с Робърт де Ниро, Адам Скот и Мишел Монахан. Филмът отново събира Кийтън и Де Ниро близо три десетилетия след „Jackie Brown“.

Само дни преди 75-ия му рожден ден беше обявен и друг любопитен проект. Кийтън ще режисира и ще изпълни главната роля в уестърн трилъра „Rode to Ruin“, където негов партньор ще бъде Морган Фрийман. Двамата не са играли заедно от драмата „Clean and Sober“ от 1988 г.

Кийтън ще бъде пенсионираният маршал Хенри Тилман, който в продължение на четири десетилетия издирва убиеца на съпругата си. Следата го отвежда до възрастния престъпник Джоузеф Мълбъри, изигран от Фрийман, чиято памет постепенно отслабва. Засега премиерна дата не е обявена.

На 75 години Майкъл Кийтън остава рядък пример за актьор, който не просто преживя няколко различни епохи на Холивуд, а успя да намери място във всяка от тях – от комедиите на 80-те и първата голяма вълна от супергеройски блокбъстъри до престижните драми и модерните стрийминг продукции.