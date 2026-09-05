Всяка пета германска компания усеща въздействието на чуждестранните хибридни заплахи

Една на всеки пет компании в Германия казва, че усеща последиците от хибридните заплахи от чужбина, включително кибератаки, дезинформация, шпионаж и саботаж. Това показва проучване на Германския икономически институт, представено от ДПА, пише БТА.

Институтът е анкетирал 1041 компании и е установил, че по-големите фирми с над 250 служители са особено засегнати.

Компаниите заявиха, че заплахите са ги подтикнали да подобрят сигурността на своите обекти или са нарушили ежедневните им дейности.

Информационните и комуникационните компании възприемат най-големите рискове, следвани от фирмите, занимаващи се с електроснабдяване, канализация и управление на отпадъците.

Хибридните атаки могат да включват комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни мерки. Те включват също кибератаки и дезинформационни кампании, целящи например да се повлияе на общественото мнение преди избори.

Институтът констатира, че Германия трябва да се подготви по-добре да се защитава срещу подобни заплахи.

Докато много компании са увеличили инвестициите си в ИТ сигурност и цифрова инфраструктура, само малка част от тях „са осигурили по-добре енергийните си доставки или са изготвили планове за действие при извънредни ситуации при повреди в критична инфраструктура“, отбелязва Институтът. Той предупреди, че „липсата на подготовка има дестабилизиращ ефект върху функционирането на икономиката и обществото“.