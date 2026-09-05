Всяка пета германска компания усеща въздействието на чуждестранните хибридни заплахи

Една на всеки пет компании в Германия казва, че усеща последиците от хибридните заплахи от чужбина, включително кибератаки, дезинформация, шпионаж и саботаж. Това показва проучване на Германския икономически институт, представено от ДПА, пише БТА.
Институтът е анкетирал 1041 компании и е установил, че по-големите фирми с над 250 служители са особено засегнати.
Компаниите заявиха, че заплахите са ги подтикнали да подобрят сигурността на своите обекти или са нарушили ежедневните им дейности.
Информационните и комуникационните компании възприемат най-големите рискове, следвани от фирмите, занимаващи се с електроснабдяване, канализация и управление на отпадъците.
Хибридните атаки могат да включват комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни мерки. Те включват също кибератаки и дезинформационни кампании, целящи например да се повлияе на общественото мнение преди избори.
Институтът констатира, че Германия трябва да се подготви по-добре да се защитава срещу подобни заплахи.
Докато много компании са увеличили инвестициите си в ИТ сигурност и цифрова инфраструктура, само малка част от тях „са осигурили по-добре енергийните си доставки или са изготвили планове за действие при извънредни ситуации при повреди в критична инфраструктура“, отбелязва Институтът. Той предупреди, че „липсата на подготовка има дестабилизиращ ефект върху функционирането на икономиката и обществото“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12343211
Коментиран от #16
14:51 05.09.2026
2 Спецназ
изпращат 50 хил. работници на боклука!
ИНАЧЕ НЕ! Не е виновен никой че
преди получаваха газ от Русия за без пари... ааа не е тъва, Бе!
14:52 05.09.2026
3 az СВО Победа 81
"Всички срещу Русия в защита на уж "заплашената" Германия".....
14:58 05.09.2026
4 Демократ
Коментиран от #9
14:59 05.09.2026
5 Усещат
14:59 05.09.2026
6 Картаген
д,Атранян беше прав като казваше навремето: ,, Жал,ък крал - жа,лка служба"Каквито са ни кралете такова е и положението.
15:00 05.09.2026
7 А50
15:03 05.09.2026
8 Българин 🇧🇬
15:04 05.09.2026
9 А50
До коментар #4 от "Демократ":Що ви пускат от психодиспансера по празниците
Коментиран от #10
15:05 05.09.2026
10 Демократ
До коментар #9 от "А50":Само пълното изгонване на руснаците от Газпром Лукойл и Атомстройекспорт ще освободи държавата
Коментиран от #11
15:06 05.09.2026
11 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #10 от "Демократ":Че то това е цялата ни енергетика ?! Спасението е да изгоним Турско- англосаксонските утрепки дето ни управляват от 35 години , и все ни бутат надолу !
Коментиран от #14
15:12 05.09.2026
12 малий страх!
15:22 05.09.2026
13 ШЕКСПИР
15:30 05.09.2026
14 Демократ
До коментар #11 от "Елементарно , бе Уотсън !":руснаците нямат място в България под каквато и да е форма фори енергетична
Коментиран от #15
15:46 05.09.2026
15 Аооо
До коментар #14 от "Демократ":Гръмни си и АЕЦ -а и живей на слънчеви и вятърни, а и на батерии.
15:55 05.09.2026
16 Маринов
До коментар #1 от "12343211":Просто втълпено чувство. Като се започне от пропаганда и действия на ЕК и се стигне до националните вождове. Да, избраха Мерц преди време, но сега погледите са насочени другаде. Ще видим на местните избори и по нататък.
Кой кого атакува? И защо? Истински ли са резултатите от това проучване? Така се разбърка този свят, че няма къде повече. Когато беше двуполюсна система, беше спокойно и всеки знаеше мястото си. Сега всичките индианци компетентни и искат да са вождове. А населението го обработват псевдо водачи както при тоталитаризма, но по план от вън. Цивилизацията е в дупка.
16:02 05.09.2026