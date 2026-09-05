Новини
Свят »
Германия »
Всяка пета германска компания усеща въздействието на чуждестранните хибридни заплахи

Всяка пета германска компания усеща въздействието на чуждестранните хибридни заплахи

5 Септември, 2026 14:49 657 16

  • германия-
  • русия-
  • нато

Информационните и комуникационните компании възприемат най-големите рискове, следвани от фирмите, занимаващи се с електроснабдяване, канализация и управление на отпадъците

Всяка пета германска компания усеща въздействието на чуждестранните хибридни заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Една на всеки пет компании в Германия казва, че усеща последиците от хибридните заплахи от чужбина, включително кибератаки, дезинформация, шпионаж и саботаж. Това показва проучване на Германския икономически институт, представено от ДПА, пише БТА.

Институтът е анкетирал 1041 компании и е установил, че по-големите фирми с над 250 служители са особено засегнати.

Компаниите заявиха, че заплахите са ги подтикнали да подобрят сигурността на своите обекти или са нарушили ежедневните им дейности.

Информационните и комуникационните компании възприемат най-големите рискове, следвани от фирмите, занимаващи се с електроснабдяване, канализация и управление на отпадъците.

Хибридните атаки могат да включват комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни мерки. Те включват също кибератаки и дезинформационни кампании, целящи например да се повлияе на общественото мнение преди избори.

Институтът констатира, че Германия трябва да се подготви по-добре да се защитава срещу подобни заплахи.

Докато много компании са увеличили инвестициите си в ИТ сигурност и цифрова инфраструктура, само малка част от тях „са осигурили по-добре енергийните си доставки или са изготвили планове за действие при извънредни ситуации при повреди в критична инфраструктура“, отбелязва Институтът. Той предупреди, че „липсата на подготовка има дестабилизиращ ефект върху функционирането на икономиката и обществото“.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12343211

    10 0 Отговор
    Чувство или реалност?!

    Коментиран от #16

    14:51 05.09.2026

  • 2 Спецназ

    24 0 Отговор
    ФалВЕ например заради хибридни атаки
    изпращат 50 хил. работници на боклука!

    ИНАЧЕ НЕ! Не е виновен никой че

    преди получаваха газ от Русия за без пари... ааа не е тъва, Бе!

    14:52 05.09.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    21 0 Отговор
    Прави впечатление, че след посещението на Ратклиф в Москва, ЕС и Лондон силно се притесниха, че войната може да бъде прекратена и веднага задействаха активното мероприятие по сценарий:

    "Всички срещу Русия в защита на уж "заплашената" Германия".....

    14:58 05.09.2026

  • 4 Демократ

    1 20 Отговор
    Срам голем . България държавата която е от 20 години в ЕС и 25 в Нато преработва руски петролми го връща обратно в Русия за да бомби с него Украйна. Изредиха се Надки Михайлови Костовци Стояновци Царе Борисовци Куневци и не могат да изгонят дкапаните руснаци от теи стратегически точки. Лукойл Нефтохим, Аец Козлодуй и Марица Изток

    Коментиран от #9

    14:59 05.09.2026

  • 5 Усещат

    19 0 Отговор
    100% от германските компании усещат високите цени на горивата но някакви илюзорни заплахи са по-силни от основния проблем. Затова има толкова много фалирали във федералната република. Готови са да измисля глупости вместо да посочат основния проблем.

    14:59 05.09.2026

  • 6 Картаген

    16 0 Отговор
    Тъ пата урсополитика започнахте да наричате хибридни заплахи.
    д,Атранян беше прав като казваше навремето: ,, Жал,ък крал - жа,лка служба"Каквито са ни кралете такова е и положението.

    15:00 05.09.2026

  • 7 А50

    22 0 Отговор
    Аз пък си мислех, че усещат благотворното влияние на санкциите срещу Русия

    15:03 05.09.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    21 0 Отговор
    Ахтунг , ахтунг ! Всички германци да си сложат станиолените шапки ! 😄 Наистина ли немците не осъзнават докъде се докараха с антируската си политика ? Заслужават си ПАРЯНОЯта !

    15:04 05.09.2026

  • 9 А50

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Демократ":

    Що ви пускат от психодиспансера по празниците

    Коментиран от #10

    15:05 05.09.2026

  • 10 Демократ

    1 16 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Само пълното изгонване на руснаците от Газпром Лукойл и Атомстройекспорт ще освободи държавата

    Коментиран от #11

    15:06 05.09.2026

  • 11 Елементарно , бе Уотсън !

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Демократ":

    Че то това е цялата ни енергетика ?! Спасението е да изгоним Турско- англосаксонските утрепки дето ни управляват от 35 години , и все ни бутат надолу !

    Коментиран от #14

    15:12 05.09.2026

  • 12 малий страх!

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:22 05.09.2026

  • 13 ШЕКСПИР

    10 0 Отговор
    Всяка европейска фирма и човек усещат скъпотията и мизерията от зелените глупотевици и войната с Русия !!!! Докато хората търпят Урсулите ,Макароните и и др кроуни така ще е !!!

    15:30 05.09.2026

  • 14 Демократ

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    руснаците нямат място в България под каквато и да е форма фори енергетична

    Коментиран от #15

    15:46 05.09.2026

  • 15 Аооо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Демократ":

    Гръмни си и АЕЦ -а и живей на слънчеви и вятърни, а и на батерии.

    15:55 05.09.2026

  • 16 Маринов

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "12343211":

    Просто втълпено чувство. Като се започне от пропаганда и действия на ЕК и се стигне до националните вождове. Да, избраха Мерц преди време, но сега погледите са насочени другаде. Ще видим на местните избори и по нататък.
    Кой кого атакува? И защо? Истински ли са резултатите от това проучване? Така се разбърка този свят, че няма къде повече. Когато беше двуполюсна система, беше спокойно и всеки знаеше мястото си. Сега всичките индианци компетентни и искат да са вождове. А населението го обработват псевдо водачи както при тоталитаризма, но по план от вън. Цивилизацията е в дупка.

    16:02 05.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания