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Владо Карамазов след инцидент на пътя: "И лошото е част от свободата." (СНИМКИ)

Владо Карамазов след инцидент на пътя: "И лошото е част от свободата." (СНИМКИ)

6 Септември, 2026 09:04 832 8

  • владо карамазов-
  • инцидент-
  • свобода

Карамазов приема инцидента с философско спокойствие

Владо Карамазов след инцидент на пътя: "И лошото е част от свободата." (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Владо Карамазов направи емоционална равносметка за изминалите си летни месеци, споделяйки поредица от кадри в социалните мрежи, които разкриват както красивите, така и доста неприятните епизоди от пътуванията му, видя Plovdiv24.bg.

Сред снимките, излъчващи усещане за свобода, актьорът изненада последователите си и с кадри на сериозно трошено возило. От изображенията се вижда силно издрана кола с блокирало и усукано предно колело - щета, подсказваща за скъсана полуоска или потрошено окачване. Дали щетите са нанесени от тежък сблъсък, или от зловеща дупка по пътищата, Карамазов не уточнява, но щетите са били толкова сериозни, че се е наложило автомобилът да бъде качен на репатрак.

Въпреки аварията, Карамазов приема инцидента с философско спокойствие:

"Тези няколко снимки са моята свобода през последните два месеца. Тези моменти, добри или лоши, са се случили, защото съм свободен. Имаше и лоши неща, но и тях приемам по-леко, защото са част от тази моя свобода“, споделя той.

Актьорът използва случая да благодари и на близките си, които са му протегнали ръка в момента на аварията, както и на новите си познати, с които животът го е срещнал през лятото.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Владови

    9 0 Отговор
    вълнения !

    09:07 06.09.2026

  • 2 Където господ удари

    1 2 Отговор
    медицината е безпомощна...

    09:09 06.09.2026

  • 3 Паркетен лъв

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    Владко е като волна пеперуда..

    09:11 06.09.2026

  • 4 Новина

    3 0 Отговор
    захранена от лексикона на някого. Да не би журналистите да имат дневна “дажба”, която да изпълняват, ровейки из соц. мрежите?

    Коментиран от #5

    09:13 06.09.2026

  • 5 Грешиш

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Новина":

    Ха ха ха...
    Венелина и...,,ЖУРНАЛИСТ"?!?!

    09:22 06.09.2026

  • 6 И на тоя му лопа дъската

    2 1 Отговор
    Да си смениш фамилията, щото ти харесал литературния герой от братя Карамазов- на Достоевски!
    Борисов трябва да е Бойко Венетутков.

    09:30 06.09.2026

  • 7 Никой

    2 0 Отговор
    Това е актьор май. Сигурно е талантлив.

    09:31 06.09.2026

  • 8 Философка

    0 0 Отговор
    Абсурдно е да се приемат лошите неща като част от живота и свободата.
    Никога не бих се примирила и винаги чувство за самосъхранение, в случай, че на Бог му е през оная работа.

    09:37 06.09.2026