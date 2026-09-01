Тейлър Суифт дари 50 000 долара на многодетна майка, тежко ранена при опит да спаси тийнейджъри

Американската певица Тейлър Суифт дари 50 000 долара за лечението на Ашли Таунтън, 42-годишна майка на три деца от Кънектикът, която получи животозастрашаващи травми, след като се опита да помогне на тийнейджъри при пътен инцидент в Роуд Айлънд. Дарението е направено чрез кампания в GoFundMe и е най-голямото индивидуално дарение в нея.

Инцидентът е станал на 18 юли на магистрала I-95 край Хопкинтън по време на силен дъжд. Ашли Таунтън спряла, след като видяла автомобил с трима младежи, който загубил сцепление на мокрия път. Докато им помагала, друга кола също поднесла и се насочила към групата. Таунтън успяла да избута един от тийнейджърите от пътя, но самата тя била ударена.

Жената получила множество тежки травми, сред които разкъсвания на черния дроб и далака, счупени ребра, разкъсана диафрагма и увреждания на кръвоносни съдове. Тя прекарала около месец в болница и претърпяла няколко операции, а възстановяването и физиотерапията ѝ може да продължат до година.

Taylor Swift makes $50,000 donation to mother-of-three who risked her life to save teens in horror car accident https://t.co/aWAT7fXVEN — Daily Mail (@DailyMail) August 29, 2026

Ашли Таунтън научила за дарението на Тейлър Суифт по пътя към физиотерапия. Тя разказва пред People, че новината е разплакала както нея, така и съпруга ѝ Джо Таунтън. Семейството работи в хотел на плажа Misquamicut в Роуд Айлънд, откъдето може да се види домът на певицата в близкия Watch Hill.

„Невероятно е човек с нейния статут да направи нещо толкова добро и щедро за обикновен човек“, коментира Таунтън. Тейлър Суифт е оставила и лично послание към семейството с пожелание за възможно най-бързо възстановяване.

След дарението на носителката на „Грами“ кампанията в GoFundMe премина границата от 90 000 долара при цел от 110 000 долара. Средствата ще бъдат използвани за медицински разходи и издръжката на семейството, докато Ашли Таунтън продължава продължителната си рехабилитация.

По-късно става ясно и още едно необичайно обстоятелство около инцидента. Един от младежите, на които Таунтън помогнала, е 19-годишният Вини О'Рурк, син на нейна дългогодишна приятелка. Двете семейства разбрали за връзката едва след произшествието.