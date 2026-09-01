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Тейлър Суифт дари 50 000 долара на многодетна майка, тежко ранена при опит да спаси тийнейджъри

Тейлър Суифт дари 50 000 долара на многодетна майка, тежко ранена при опит да спаси тийнейджъри

1 Септември, 2026 17:32 449 0

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Певицата е написала и писмо на 42-годишната жена

Тейлър Суифт дари 50 000 долара на многодетна майка, тежко ранена при опит да спаси тийнейджъри - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица Тейлър Суифт дари 50 000 долара за лечението на Ашли Таунтън, 42-годишна майка на три деца от Кънектикът, която получи животозастрашаващи травми, след като се опита да помогне на тийнейджъри при пътен инцидент в Роуд Айлънд. Дарението е направено чрез кампания в GoFundMe и е най-голямото индивидуално дарение в нея.

Инцидентът е станал на 18 юли на магистрала I-95 край Хопкинтън по време на силен дъжд. Ашли Таунтън спряла, след като видяла автомобил с трима младежи, който загубил сцепление на мокрия път. Докато им помагала, друга кола също поднесла и се насочила към групата. Таунтън успяла да избута един от тийнейджърите от пътя, но самата тя била ударена.

Жената получила множество тежки травми, сред които разкъсвания на черния дроб и далака, счупени ребра, разкъсана диафрагма и увреждания на кръвоносни съдове. Тя прекарала около месец в болница и претърпяла няколко операции, а възстановяването и физиотерапията ѝ може да продължат до година.

Ашли Таунтън научила за дарението на Тейлър Суифт по пътя към физиотерапия. Тя разказва пред People, че новината е разплакала както нея, така и съпруга ѝ Джо Таунтън. Семейството работи в хотел на плажа Misquamicut в Роуд Айлънд, откъдето може да се види домът на певицата в близкия Watch Hill.

„Невероятно е човек с нейния статут да направи нещо толкова добро и щедро за обикновен човек“, коментира Таунтън. Тейлър Суифт е оставила и лично послание към семейството с пожелание за възможно най-бързо възстановяване.

След дарението на носителката на „Грами“ кампанията в GoFundMe премина границата от 90 000 долара при цел от 110 000 долара. Средствата ще бъдат използвани за медицински разходи и издръжката на семейството, докато Ашли Таунтън продължава продължителната си рехабилитация.

По-късно става ясно и още едно необичайно обстоятелство около инцидента. Един от младежите, на които Таунтън помогнала, е 19-годишният Вини О'Рурк, син на нейна дългогодишна приятелка. Двете семейства разбрали за връзката едва след произшествието.


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