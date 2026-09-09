Новини
Любопитно »
Огромен ров зейна пред имението на Никълъс Кейдж

Огромен ров зейна пред имението на Никълъс Кейдж

9 Септември, 2026 15:15 806 2

  • никълъс кейдж-
  • провал-
  • малибу-
  • инцидент

Крайбрежната ерозия погълна алеята пред имота на актьора в Малибу, купен за 10,5 млн. долара

Огромен ров зейна пред имението на Никълъс Кейдж - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Огромен ров се отвори пред крайбрежното имение на Никълъс Кейдж в Малибу, поглъщайки алеята към луксозния имот на холивудската звезда, съобщава apnews.com.

Дупката, първоначално оценена на около 30 на 30 фута (приблизително 9 на 9 метра), се е образувала вследствие на силна крайбрежна ерозия, след като Южна Калифорния беше връхлетяна от високи вълни и валежи, свързани с остатъците от урагана „Мари“.

Огромен ров зейна пред имението на Никълъс Кейдж
Снимка: Интернет

Аварийните екипи пристигнали на мястото рано сутринта на 8 септември след сигнал за предполагаемо спукване на газопровод. Течът на газ впоследствие е овладян, а подаването на гориво в част от улицата е временно прекъснато като предпазна мярка.

Заради опасността властите в Малибу първоначално забраниха достъпа до пет жилища в района, докато специалисти оценяват стабилността на терена и нанесените щети. При инцидента няма пострадали, а по време на срутването къщата на Кейдж не е била обитавана.

Актьорът е купил крайбрежното имение през 2024 г. за около 10,5 млн. долара. Кадри от мястото показват разрушен асфалт и бетон непосредствено пред гаража, докато океанските вълни достигат до образувалия се огромен кратер.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Екипа по местене

    0 2 Отговор
    да се яви веднага

    15:27 09.09.2026

  • 2 Елизабет Цветанова

    1 1 Отговор
    То и на мен ми зейна сливата след среща с нигериеца ама всичко е ок

    15:30 09.09.2026