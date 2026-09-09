Огромен ров зейна пред имението на Никълъс Кейдж

Огромен ров се отвори пред крайбрежното имение на Никълъс Кейдж в Малибу, поглъщайки алеята към луксозния имот на холивудската звезда, съобщава apnews.com.
Дупката, първоначално оценена на около 30 на 30 фута (приблизително 9 на 9 метра), се е образувала вследствие на силна крайбрежна ерозия, след като Южна Калифорния беше връхлетяна от високи вълни и валежи, свързани с остатъците от урагана „Мари“.
Аварийните екипи пристигнали на мястото рано сутринта на 8 септември след сигнал за предполагаемо спукване на газопровод. Течът на газ впоследствие е овладян, а подаването на гориво в част от улицата е временно прекъснато като предпазна мярка.
Заради опасността властите в Малибу първоначално забраниха достъпа до пет жилища в района, докато специалисти оценяват стабилността на терена и нанесените щети. При инцидента няма пострадали, а по време на срутването къщата на Кейдж не е била обитавана.
Актьорът е купил крайбрежното имение през 2024 г. за около 10,5 млн. долара. Кадри от мястото показват разрушен асфалт и бетон непосредствено пред гаража, докато океанските вълни достигат до образувалия се огромен кратер.
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