Огромен ров зейна пред имението на Никълъс Кейдж

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Обичайните задачи ще вървят по-леко, ако не се стремите към съвършенство във всяка подробност. Насочете усилията си към онова, което действително ще подобри ежедневието Ви, и оставете второстепенното за друг момент. Вечерта ще промени настроението и ще насочи вниманието Ви към отношенията с важните за Вас хора. Подходящ момент е за среща, помирение или просто за повече нежност и внимание. В края на деня един спокоен разговор може да Ви помогне да разберете по-добре както другия, така и собствените си желания.

Водолей (21.01 - 19.02) Срещите с хората ще Ви показват различни страни на въпрос, който сами трудно бихте видели в цялост. Не е необходимо да се съгласявате с всяко мнение, за да извлечете нещо полезно от него. През деня може да се появи възможност да укрепите важно партньорство или да уточните общи намерения. Вечерта ще внесе повече топлота и ще помогне за сближаване там, където напоследък е имало дистанция. Късните часове ще Ви настроят за по-задълбочен размисъл върху онова, което споделяте с другите.

Козирог (23.12 - 20.01) Същественото ще се откроява по-ясно, ако не се разсейвате с въпроси, които не зависят от Вас. Възможно е да стигнете до важно заключение за общ ангажимент, финансов въпрос или отношение, което изисква повече доверие. Не насилвайте развитието на ситуацията – оставете необходимото време за осмисляне. Вечерта ще донесе по-лека атмосфера и може да Ви вдъхнови да планирате нещо различно от обичайното. След това ще започнете да гледате по-практично на следващите си цели.

Стрелец (23.11 - 22.12) По-широкият поглед към случващото се ще Ви помогне да не се задържате върху маловажните подробности. Подходящ момент е да потърсите нова информация, да обмислите пътуване или да развиете идея, която разширява досегашните Ви възможности. Вечерта ще създаде приятна атмосфера за общуване и може да Ви срещне с човек, който споделя интересите Ви. Добрата дума или навременната подкрепа ще имат по-голямо значение, отколкото изглежда. По-късно вниманието Ви ще се насочи към конкретна цел, която изисква повече съсредоточеност.

Скорпион (24.10 - 22.11) Погледът Ви ще бъде насочен към резултатите и към мястото, което искате да заемете в по-голямата картина. Възможно е да осъзнаете, че определена цел вече изисква различен подход или повече лична инициатива. Не се притеснявайте да покажете способностите си, но оставете действията да говорят вместо Вас. Вечерта ще донесе повече лекота чрез приятели, среща или разговор, който Ви кара да се чувствате разбрани. Късните часове са подходящи да обмислите с кого искате да споделите бъдещите си планове.

Везни (24.09 - 23.10) Присъствието на приятни хора ще Ви зарежда и ще направи общуването особено важно за Вас. Среща или съвместно занимание може да Ви напомни колко ценни са отношенията, в които има едновременно близост и свобода. Вечерта ще бъде най-благоприятната част от деня за любов, приятелство и изглаждане на дребни различия. Позволете си да приемете вниманието на другите, без да търсите скрит смисъл зад всеки жест. По-късно ще предпочетете повече тишина и възможност да останете насаме с мислите си.

Дева (24.08 - 23.09) Някои отговори ще дойдат по-лесно, ако си позволите да наблюдавате, вместо непрекъснато да търсите решение. През по-голямата част от деня довършвайте започнатото и не се претоварвайте с нови задачи. Вечерта може да донесе приятна новина, мил жест или усещане, че отношенията Ви с някого стават по-хармонични. Малко по-късно ще почувствате прилив на енергия и по-силна потребност сами да определяте посоката си. Това е добър момент да помислите какво искате да поставите на първо място през следващите дни.

Лъв (24.07 - 23.08) Личната Ви инициатива ще бъде силна и ще Ви помогне да придвижите напред нещо, което зависи основно от Вас. Използвайте увереността си, без да превръщате всяка ситуация в доказване на собствените възможности. С напредването на деня ще започнете да оценявате по-внимателно какво наистина заслужава времето и усилията Ви. Вечерта носи приятни моменти, добри отношения и възможност да споделите нещо красиво с важен за Вас човек. След това вниманието Ви естествено ще се насочи към по-практични въпроси.

Рак (22.06 - 23.07) Вниманието Ви ще бъде насочено към онова, което Ви дава сигурност и усещане за стабилност. Не подценявайте стойността на вече постигнатото, докато обмисляте следващата си цел. Вечерта ще внесе повече мекота в отношенията и ще помогне да намерите правилния тон за важен разговор. Можете да постигнете много с добронамереност, без да настоявате другият непременно да приеме Вашата гледна точка. Късните часове ще събудят желание да подредите плановете си и да уточните някои практически подробности.

Близнаци (22.05 - 21.06) Любопитството ще Ви отвежда към интересни разговори и ще Ви среща с различни гледни точки. Информация, която получавате през деня, може да Ви даде идея как да развиете свой план. Не е необходимо веднага да превръщате всяко хрумване в действие – оставете най-добрите идеи да се откроят сами. Вечерта е особено приятна за срещи, споделяне и разговор с човек, с когото лесно намирате общ език. След това ще предпочетете по-тиха обстановка и повече време за дома и близките.

Телец (21.04 - 21.05) Собственият Ви ритъм ще бъде най-добрият ориентир, независимо колко активни са хората около Вас. Домът или семейните въпроси могат да заемат по-голяма част от вниманието Ви, но не е необходимо да решавате всичко наведнъж. Към вечерта приятна среща или разговор ще внесе повече лекота в настроението. Използвайте момента, за да оставите настрана старо недоразумение или просто да се насладите на нечия компания. По-късно ще почувствате желание да се върнете към любимо занимание или нещо, което създавате с удоволствие.