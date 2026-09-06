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Роджър Уотърс на 83 г.: Геният зад Pink Floyd продължава да провокира

Роджър Уотърс на 83 г.: Геният зад Pink Floyd продължава да провокира

6 Септември, 2026 09:45 711 14

  • роджър уотърс-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на музиканта и актуални новини за него

Роджър Уотърс на 83 г.: Геният зад Pink Floyd продължава да провокира - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от музикантите, оставили най-дълбока следа в историята на рока, празнува рожден ден. Роджър Уотърс навършва 83 години на 6 септември 2026 г. Съоснователят на Pink Floyd е не само басист, певец и автор на песни, но и човекът зад концепциите на някои от най-влиятелните албуми на XX век.

Уотърс е роден на 6 септември 1943 г. в Съри, Англия. През 60-те години заедно със Сид Барет, Ричард Райт и Ник Мейсън поставя началото на Pink Floyd – група, която постепенно променя представите за това какво може да бъде един рок албум.

От „The Dark Side of the Moon“ до „The Wall“

През 70-те години влиянието на Уотърс върху творческата посока на Pink Floyd става все по-силно. Той има ключова роля в създаването на „The Dark Side of the Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“ и най-вече „The Wall“.

Именно „The Wall“ от 1979 г. се превръща в един от символите на групата. Историята за отчуждението, изолацията, войната и славата до голяма степен е вдъхновена от личните преживявания на Уотърс. Баща му загива по време на Втората световна война, когато бъдещият музикант е още бебе – травма, която впоследствие присъства многократно в текстовете му.

Сред песните, с които името му остава неразривно свързано, са „Another Brick in the Wall, Part 2“, „Money“, „Comfortably Numb“, „Hey You“ и „Wish You Were Here“.

След напрежение между членовете на Pink Floyd Уотърс напуска групата през 1985 г. и продължава със солова кариера. Сред най-познатите му албуми са „The Pros and Cons of Hitch Hiking“, „Radio K.A.O.S.“ и „Amused to Death“. Официалният му каталог включва и по-нови проекти като „Is This the Life We Really Want?“ и неговата интерпретация „The Dark Side of the Moon Redux“.

На 83 години остава активен

И днес Роджър Уотърс не стои далеч от обществените и политическите теми – позициите му често предизвикват както подкрепа, така и остри спорове.

Само дни преди 83-тия му рожден ден стана известно, че музикантът се е присъединил като изпълнителен продуцент на документалния филм „Freedom Theatre“. Лентата на режисьора Риши Пелъм проследява палестинския артист Ахмед Тобаси и усилията му да запази дейността на театъра The Freedom Theatre в бежанския лагер Дженин. Документалният проект е сниман в продължение на пет години и е във финален етап на постпродукция.

Повече от шест десетилетия след началото на кариерата му Роджър Уотърс продължава да бъде фигура, която трудно може да остане незабелязана. Независимо от споровете около обществените му позиции, приносът му към Pink Floyd и към историята на концептуалния рок остава огромен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    4 3 Отговор
    Нещо за Роджър Уотърс...и У... йна 🤔 ❗

    Коментиран от #4

    09:53 06.09.2026

  • 2 Честито

    8 0 Отговор
    Да е жив и здрав!

    09:55 06.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    8 1 Отговор
    "Въпреки че Уотърс заклейми нахлуването на Русия в Украйна като незаконно, той посочи, че то не е било непровокирано и осъди провокаторите по възможно най-категоричния начин. "

    09:56 06.09.2026

  • 4 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Ами Уотърс е проруски. Сам го е заявявал без да се крие и да мънка.

    Коментиран от #6

    09:57 06.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Заради "......непровокирано" .... Уотърс беше обявен за персона нон грата в полския град Краков и концертите му бяха отменени. ❗

    09:59 06.09.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Защо когато някой вижда ИСТИНАТА и казва ИСТИНАТА - непременно трябва да е проруски и пропутин 🤔❓❗
    Нима ЗАПАДНалИЯТ свят не провокира Русия десетки години🤔❗

    Коментиран от #7, #9

    10:01 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Днес е голям празник! Само ми е странно защо Русия е била против Съединението?

    Коментиран от #10

    10:13 06.09.2026

  • 9 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Защото открито подкрепя Русия! Не си го измислям.

    10:14 06.09.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НИКоКРАДЛО, Н€ДО€Б@Н@ и на мен ми е чудно - докога ще КР@Д€Ш
    вместо тихичко да се €Б€Ш
    🤔🤔🤔❓❓❓❗❗❗

    10:17 06.09.2026

  • 11 Име

    1 0 Отговор
    Новите проекти са много пестеливи и некомерсиални. Като любителски. Явно не са с цел продажба и големи печалби.

    10:20 06.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор
    Човече не използвай чужд ник.
    Аз не използвам такъв език като теб.Образовай се и не обиждай.

    Коментиран от #13

    10:22 06.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Самото ти писане под чужд НИК е по-просташко и по-вулгарно от всеки език който използваш🖕🖕🖕

    10:37 06.09.2026

  • 14 И още мисирки ООД

    2 0 Отговор
    Да е жив и здрав Роджър Уотърс! Композициите и песните му ще пребъдат във вековете!

    10:54 06.09.2026