Роджър Уотърс на 83 г.: Геният зад Pink Floyd продължава да провокира

Един от музикантите, оставили най-дълбока следа в историята на рока, празнува рожден ден. Роджър Уотърс навършва 83 години на 6 септември 2026 г. Съоснователят на Pink Floyd е не само басист, певец и автор на песни, но и човекът зад концепциите на някои от най-влиятелните албуми на XX век.

Уотърс е роден на 6 септември 1943 г. в Съри, Англия. През 60-те години заедно със Сид Барет, Ричард Райт и Ник Мейсън поставя началото на Pink Floyd – група, която постепенно променя представите за това какво може да бъде един рок албум.

От „The Dark Side of the Moon“ до „The Wall“

През 70-те години влиянието на Уотърс върху творческата посока на Pink Floyd става все по-силно. Той има ключова роля в създаването на „The Dark Side of the Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“ и най-вече „The Wall“.

Именно „The Wall“ от 1979 г. се превръща в един от символите на групата. Историята за отчуждението, изолацията, войната и славата до голяма степен е вдъхновена от личните преживявания на Уотърс. Баща му загива по време на Втората световна война, когато бъдещият музикант е още бебе – травма, която впоследствие присъства многократно в текстовете му.

Сред песните, с които името му остава неразривно свързано, са „Another Brick in the Wall, Part 2“, „Money“, „Comfortably Numb“, „Hey You“ и „Wish You Were Here“.

След напрежение между членовете на Pink Floyd Уотърс напуска групата през 1985 г. и продължава със солова кариера. Сред най-познатите му албуми са „The Pros and Cons of Hitch Hiking“, „Radio K.A.O.S.“ и „Amused to Death“. Официалният му каталог включва и по-нови проекти като „Is This the Life We Really Want?“ и неговата интерпретация „The Dark Side of the Moon Redux“.

На 83 години остава активен

И днес Роджър Уотърс не стои далеч от обществените и политическите теми – позициите му често предизвикват както подкрепа, така и остри спорове.

Само дни преди 83-тия му рожден ден стана известно, че музикантът се е присъединил като изпълнителен продуцент на документалния филм „Freedom Theatre“. Лентата на режисьора Риши Пелъм проследява палестинския артист Ахмед Тобаси и усилията му да запази дейността на театъра The Freedom Theatre в бежанския лагер Дженин. Документалният проект е сниман в продължение на пет години и е във финален етап на постпродукция.

Повече от шест десетилетия след началото на кариерата му Роджър Уотърс продължава да бъде фигура, която трудно може да остане незабелязана. Независимо от споровете около обществените му позиции, приносът му към Pink Floyd и към историята на концептуалния рок остава огромен.