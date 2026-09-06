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Натали Портман роди третото си дете

Натали Портман роди третото си дете

6 Септември, 2026 10:23 636 4

  • натали портман-
  • трето дете-
  • бебе-
  • танги дестабъл

45-годишната холивудска звезда посрещна бебе в Париж от продуцента Танги Дестабъл

Натали Портман роди третото си дете - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Натали Портман е дарила живот на своето трето дете. Според близки до семейството, 45-годишната носителка на престижната награда „Оскар“ е родила в парижка болница в края на изминалия месец, като щастливият татко е нейният партньор – френският продуцент Танги Дестабъл.

Макар че новината за попълнението в семейството вече обиколи световните медии, Натали и Танги предпочитат да запазят в тайна подробностите около новороденото. Полът и името на бебето все още не са разкрити, а феновете с нетърпение очакват повече информация от звездната двойка.

Припомняме, че Натали Портман вече е майка на две по-големи деца – Алеф, който е на 15 години, и Амалия, на 9, родени от предишния ѝ брак с хореографа Бенжамен Милпие. Сега, с появата на третото си дете, актрисата отново изпитва радостта на майчинството.

Портман и Дестабъл обявиха бременността през април тази година в интервю за Harper’s Bazaar, а сега двамата се радват на новия член на семейството си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    1 1 Отговор
    Като наша Гонзовица! Като забие някой, и решава, че ще го хваща с деца! Но както сме виждали много пъти, това не работи! Някакви пари може да вземеш на мъжа, свободата - не!

    10:27 06.09.2026

  • 2 Макс важния

    0 0 Отговор
    Златото ще се качва 🍾🤭🥳

    10:27 06.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    2 0 Отговор
    🤔 Посрещнала🤔

    10:30 06.09.2026

  • 4 Рамбо

    1 0 Отговор
    И къде то е порещнала, на жп гарата ли? Като ги превеждате тия статии, поне ги прочетете преди да ги публикувате

    10:36 06.09.2026