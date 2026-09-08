1944 г.: Проектирана ли бе Независима Македония?

Днес се навършват точно 82 години от една от най-слабо изследваните, но ключови дати в балканската история на Втората световна война. На 8 септември 1944 г., в условията на напредващата Червена армия и оттеглянето на българските войски, в Скопие официално е провъзгласена т.нар. Независима държава Македония (НДМ) – марионетен геополитически проект на Нацистка Германия.
Исторически контекст на 8 септември 1944 г.
През септември 1944 г. стратегическата обстановка на Балканите се променя за часове. На същия ден, 8 септември, Царство България обявява война на Германия, докато съветските сили преминават река Дунав, пише Moreto.net. В този вакуум на властта, Третият Райх се опитва да спаси позициите си и да осигури безопасен коридор за изтегляне на група армии „Е“ от Гърция.
Идеята за създаване на прогермански сателит в региона се развива от Гестапо още от лятото на 1943 г. с цел подсигуряване на преден пост. Нацистките планове предвиждат начело на държавата да застане лидерът на ВМРО Иван Михайлов. След неговия отказ в Скопие настъпва хаос, а местното дясно крило все пак обявява независимост. Образуванието просъществува само няколко седмици на хартия, без реални административни структури, преди територията да бъде овладяна от партизанското движение.
Разликата между 1944 г. и модерния Ден на независимостта
Заради съвпадението на датите в исторически план често възниква хронологично объркване сред читателите. Днешният официален национален празник на съседната ни държава е свързан с друга епоха – референдума от 8 септември 1991 г., когато гражданите гласуват за мирно отделяне от Югославия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #4
13:18 08.09.2026
2 Някой
Трети УКРАИНСКИ фронт тук е посрещнат като на паради с арки и плакати добре дошли освободители. Отишли и на Шипка да отдадат почит. Само че съвременното поколение така история трудно може да чуе, а филми за това от тогава трудно се откриват.
Коментиран от #20
13:20 08.09.2026
3 Георги се раздава
13:20 08.09.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Трол":И какво му е великото, да те турят на топа?
13:21 08.09.2026
5 Аз съм веган
13:21 08.09.2026
6 Историк
13:22 08.09.2026
7 Хасковски каунь
Признайте си бе!
13:24 08.09.2026
8 Някой
Живков е казвал, че е можело той да отиде в лагер и какви претенции са имали сърбите към Пиринска Македония пред СССР и как заради това е било блъфа с 16 република, на което украинеца Брежнев се е изсмял.
13:28 08.09.2026
9 щурецъ
13:29 08.09.2026
10 Знаеме се
Коментиран от #22
13:29 08.09.2026
11 Перо
13:30 08.09.2026
12 В действителност
Коментиран от #15
13:32 08.09.2026
13 Василеску
13:51 08.09.2026
14 Софиянец
13:58 08.09.2026
15 Македонец
До коментар #12 от "В действителност":Македонската нация се създава с изричното нареждане на Сталин. С което се отпушват репресиите на българите в Македония, Благоевград и други части на България. Днешната политика на Путин и Москва продължава да развива самочувствието на македонската идентичност. Това е антибългарска политика провеждана с десетилетия.
Коментиран от #17
13:59 08.09.2026
16 Перо
14:00 08.09.2026
17 Мдаа
До коментар #15 от "Македонец":И тази секретна информация явно само ти я знаеш и нокой друг! Затова този секретен Сталински проект в момента е членка за нато 😂😂😂
14:02 08.09.2026
18 България и Македония
14:06 08.09.2026
19 ауу
Комуняги... съвсем изтрещехте.
14:16 08.09.2026
20 хаха
До коментар #2 от "Някой":"Наше желание" означава желанието на комунистите!
В Унгария дядо ми е трябвало да бомбандира оттеглящ се германски влак. Познай дали е пуснал бомбите! Само му е помахал с крила.
14:19 08.09.2026
21 ауу
Коментиран от #25
14:20 08.09.2026
22 хаха
До коментар #10 от "Знаеме се":Кои вие - селяните от източния вилает, дето още мякате на турски диалект?
14:22 08.09.2026
23 Троян
14:27 08.09.2026
24 Ами сега?
14:42 08.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.