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1944 г.: Проектирана ли бе Независима Македония?

1944 г.: Проектирана ли бе Независима Македония?

8 Септември, 2026 13:14 1 055 25

  • македония-
  • ден на независимостта

На 8 септември 1944 г. е провъзгласен германският проект за Независима държава Македония на прага на геополитическия прелом в Европа

1944 г.: Проектирана ли бе Независима Македония? - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват точно 82 години от една от най-слабо изследваните, но ключови дати в балканската история на Втората световна война. На 8 септември 1944 г., в условията на напредващата Червена армия и оттеглянето на българските войски, в Скопие официално е провъзгласена т.нар. Независима държава Македония (НДМ) – марионетен геополитически проект на Нацистка Германия.

Исторически контекст на 8 септември 1944 г.

През септември 1944 г. стратегическата обстановка на Балканите се променя за часове. На същия ден, 8 септември, Царство България обявява война на Германия, докато съветските сили преминават река Дунав, пише Moreto.net. В този вакуум на властта, Третият Райх се опитва да спаси позициите си и да осигури безопасен коридор за изтегляне на група армии „Е“ от Гърция.

Идеята за създаване на прогермански сателит в региона се развива от Гестапо още от лятото на 1943 г. с цел подсигуряване на преден пост. Нацистките планове предвиждат начело на държавата да застане лидерът на ВМРО Иван Михайлов. След неговия отказ в Скопие настъпва хаос, а местното дясно крило все пак обявява независимост. Образуванието просъществува само няколко седмици на хартия, без реални административни структури, преди територията да бъде овладяна от партизанското движение.

Разликата между 1944 г. и модерния Ден на независимостта

Заради съвпадението на датите в исторически план често възниква хронологично объркване сред читателите. Днешният официален национален празник на съседната ни държава е свързан с друга епоха – референдума от 8 септември 1991 г., когато гражданите гласуват за мирно отделяне от Югославия


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 3 Отговор
    8 септември 1944 г. е велика дата, в която България влиза във война с целия свят.

    Коментиран от #4

    13:18 08.09.2026

  • 2 Някой

    7 5 Отговор
    Не знам за това, освен за изтеглянето на немските войски. Но 1944г тук идва Трети УКАРИНСКИ фронт, към когото по наше желание се обединява нашата армия и се води част от съветската армия. Срещу Райха май загиват някъде 34 хиляди български войници.
    Трети УКРАИНСКИ фронт тук е посрещнат като на паради с арки и плакати добре дошли освободители. Отишли и на Шипка да отдадат почит. Само че съвременното поколение така история трудно може да чуе, а филми за това от тогава трудно се откриват.

    Коментиран от #20

    13:20 08.09.2026

  • 3 Георги се раздава

    0 0 Отговор
    Защо Сталин измъкна Жоро димитров от делото за райхстага

    13:20 08.09.2026

  • 4 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    И какво му е великото, да те турят на топа?

    13:21 08.09.2026

  • 5 Аз съм веган

    11 6 Отговор
    Русия, Сърбия и българските комунисти -копейки,създават македонската нация.

    13:21 08.09.2026

  • 6 Историк

    16 6 Отговор
    Авторът на тази статия очевидно не знае нищо относно създаването на Македония по нареждане на Сталин,изпълнено от Георги Димитров през 1945 г. , терорът над българите от Пиринска Македония да станат македонци, създаването на измисления от комуниста Марковски македонски език по нареждане на Димитров и цялата престъпна дейност на комунистите за създаването на тази измислена държва с цел вечен хаос и дрязги на Балканите. Четете история и учете фактите хора, за да не ви промиват мозъците с лъжи.

    13:22 08.09.2026

  • 7 Хасковски каунь

    3 17 Отговор
    България още не иска да признае престъпленията на фашистката си армия в Македония и Северна Гърция.
    Признайте си бе!

    13:24 08.09.2026

  • 8 Някой

    4 4 Отговор
    В Париж е решено, че връщат България с граници от 1.1.1941г - от преди войната. Все пак сме от загубилите, нищо че се бием с Райха накрая. Там Чърчил е викал, че държава България не трябва да съществува. Всъщност Великобритания, Франция и Полша са от виновните за ВСВ с Мюнхенското споразумение и за Полша какво с райха да заграбят от Чехия и Словакия. Само Хитлер е искал коридор, който поляците не дават и войната се е чакала, но реално може да се брои и от предната 1938г.
    Живков е казвал, че е можело той да отиде в лагер и какви претенции са имали сърбите към Пиринска Македония пред СССР и как заради това е било блъфа с 16 република, на което украинеца Брежнев се е изсмял.

    13:28 08.09.2026

  • 9 щурецъ

    7 0 Отговор
    Независима Македония Е БИЛА проектирана още по времето на първобитно-общинния строй. Още от тогава се е знаело за нея. Твърдо!

    13:29 08.09.2026

  • 10 Знаеме се

    4 2 Отговор
    По добре сме без Македония.Те винати са служили на чужди държави,даже и за безпари.Освен атентати,друго не са правили.Дано са добри съседи.

    Коментиран от #22

    13:29 08.09.2026

  • 11 Перо

    7 1 Отговор
    В РСМ още си живеят в 08.09.1944 г. Искат с Тито и македонизма да влезат в ЕС /ЕУ/. Тогава нека да видят в музея на восъчните фигури Мадам Тисо в Лондон, че Тито са го поставили в залата за държавните престъпници и диктатори!

    13:30 08.09.2026

  • 12 В действителност

    9 1 Отговор
    на никой българин не му дреме за Македония и македонците. Защо ни занимават с тях от сутрин до вечер е съвършено неясно.

    Коментиран от #15

    13:32 08.09.2026

  • 13 Василеску

    4 1 Отговор
    Проектирана, но не от Германия. Всичко на Балканите е проектирано от Великобритания и Франция, а след контранастъплението на Червената армия и с вещото участие на Сталин.

    13:51 08.09.2026

  • 14 Софиянец

    4 1 Отговор
    Нещо като у крайна! Някаква бивша нива, шизофренични нацисти и малко кафяви пари от запада и готово, имаме си държава, с крадена история и език, и население от промити дбили с претенции!

    13:58 08.09.2026

  • 15 Македонец

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "В действителност":

    Македонската нация се създава с изричното нареждане на Сталин. С което се отпушват репресиите на българите в Македония, Благоевград и други части на България. Днешната политика на Путин и Москва продължава да развива самочувствието на македонската идентичност. Това е антибългарска политика провеждана с десетилетия.

    Коментиран от #17

    13:59 08.09.2026

  • 16 Перо

    6 0 Отговор
    Нашият дървен философ от с. Веселиново направи огромна грешка, че призна измислената държава РСМ!

    14:00 08.09.2026

  • 17 Мдаа

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Македонец":

    И тази секретна информация явно само ти я знаеш и нокой друг! Затова този секретен Сталински проект в момента е членка за нато 😂😂😂

    14:02 08.09.2026

  • 18 България и Македония

    0 0 Отговор
    Земя на бурния вятър

    14:06 08.09.2026

  • 19 ауу

    1 1 Отговор
    Значи македонците чакали германците да се изтеглят, за да обявят.. германски проект???
    Комуняги... съвсем изтрещехте.

    14:16 08.09.2026

  • 20 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    "Наше желание" означава желанието на комунистите!

    В Унгария дядо ми е трябвало да бомбандира оттеглящ се германски влак. Познай дали е пуснал бомбите! Само му е помахал с крила.

    14:19 08.09.2026

  • 21 ауу

    1 1 Отговор
    Смрт на съветския съюз. Само това мога да кажа. И най-добрият комуняст е мртвият комуняст.

    Коментиран от #25

    14:20 08.09.2026

  • 22 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Знаеме се":

    Кои вие - селяните от източния вилает, дето още мякате на турски диалект?

    14:22 08.09.2026

  • 23 Троян

    0 0 Отговор
    На тази дата Княз Александър Батенберг провъзгласява съединението на княжество България и източна Румелия пред европа официално. То си е било на шести септември. Утре е болшевишкият празник.

    14:27 08.09.2026

  • 24 Ами сега?

    0 0 Отговор
    Ха такааааа, сега кои са фашистите?

    14:42 08.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.