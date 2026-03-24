5 деца и жена делят наследството на Чък Норис от 70 млн. долара

Холивуд наведе глави пред паметта на непобедимия Чък Норис, но зад затворените врати на имението му вече започва голямото пресмятане, пише plovdiv24.bg. След внезапната кончина на 86-годишната икона на 19 март, на дневен ред излезе въпросът: кой ще сложи ръка върху състоянието от 70 милиона долара, натрупано с тупаници, ритници и култови роли?
Въпреки че семейството му потвърди, че актьорът си е отишъл в мир, обграден от близките си, подробностите за смъртта му остават обвити в тайна. Хоспитализацията му след "медицински инцидент“ бе съобщена първо от TMZ, а ден по-късно фамилията помоли за уединение.
"За света той беше символ на сила, но за нас беше сърцето на семейството“, написаха вдовицата му Джена и децата му в емоционално изявление.
Според експертите от Celebrity Net Worth, богатството на Норис е впечатляващо. Ето как изглежда "списъкът“ на потенциалните наследници:
- Джена О’Кели (съпруга): Бившият модел, омъжена за Чък от 1998 г., се очаква да наследи лъвския пай и управлението на имотите.
- Близнаците Дакота и Данъли (25 г.): Най-малките деца на актьора от брака му с Джена.
- Майк и Ерик Норис: Синовете от първия му брак, които също градяха кариери в Холивуд под крилото на баща си.
- Дина Норис – "Тайната“ дъщеря: Най-интересната фигура в завещанието. Тя се появява в живота на Чък едва на 26 години, след като му пише писмо. Норис я признава веднага и двамата остават изключително близки до края.
4 Механик
До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":И защо според теб трябва да гори в ада? Понеже не е джендър и понеже не си и на 1/10000000 от него ли?
11:27 24.03.2026
