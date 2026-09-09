DARA на 28 г.: От X Factor до историческата победа на „Евровизия“

Дара празнува рожден ден днес, 9 септември. Дарина Йотова, както е истинското име на певицата, навършва 28 години в година, която трудно би могла да бъде по-специална за нея – през май тя донесе на България първата победа в историята на песенния конкурс „Евровизия“.

Родена на 9 септември 1998 г. във Варна, Дара проявява интерес към музиката още като дете. Тя учи народно пеене и завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ в родния си град. Любопитен факт е, че преди музиката окончателно да се превърне в нейния път, като малка мечтае и за кариера в художествената гимнастика.

Големият пробив идва с X Factor

Широката публика открива Дара през 2015 г., когато едва на 16 години се появява в българското издание на X Factor. Тя достига до финалните етапи и завършва на трето място, а неин ментор е Криско. Телевизионното участие се превръща в трамплин към професионалната сцена.

След предаването Дара подписва договор с Virginia Records, а дебютният ѝ сингъл „К'во не чу“ се превръща в един от големите български хитове на 2016 г. Следват песни като „Thunder“, „Mr. Rover“ и редица други проекти, с които тя постепенно изгражда разпознаваем стил, съчетаващ поп музика, електронно звучене и силно сценично присъствие.

През 2018 г. получава отличието за най-добра изпълнителка на наградите на БГ Радио. През 2021 г. влиза в „Гласът на България“ и става най-младия треньор в историята на формата у нас. Публиката я вижда и в други телевизионни проекти – през 2020 г. достига до трето място в „Като две капки вода“, а през 2024 г. демонстрира танцовите си умения в Dancing Stars.

„Евровизия“ промени всичко

Най-големият момент в кариерата на Дара обаче идва през 2026 г. След като печели българската национална селекция, певицата заминава за Виена с „Bangaranga“.

На финала Дара прави историческото – печели 70-ото издание на „Евровизия“ и носи на България първата победа в конкурса. Песента събира общо 516 точки и успява да впечатли както професионалните журита, така и зрителите.

Успехът има и огромно символично значение – благодарение на победата България получи правото да бъде домакин на „Евровизия 2027“. За град домакин беше избран Бургас, където полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът – за 15 май 2027 г.

От Варна до международната сцена

След триумфа във Виена признанията за Дара продължиха. На 15 август тя беше официално удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“ за приноса си към българската музика и за историческия успех на „Евровизия“.

По време на церемонията певицата подчерта връзката си с родния град, заявявайки, че независимо къде ще живее в бъдеще, сърцето, семейството и приятелите ѝ остават във Варна. Тя използва повода и за призив към институциите да подкрепят повече културата и проектите на младите хора.

Дара получи и званието „Почетен гражданин на община Аврен“, а през август стана ясно, че ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаска област – символичен жест, свързан с факта, че именно нейната победа донесе домакинството на „Евровизия 2027“ в региона.

Нов международен етап

След „Евровизия“ кариерата на певицата все по-видимо излиза извън пределите на България. В края на август тя беше сред големите имена във фестивала Sea Dance в Черна гора, където беше обявена сред хедлайнерите заедно с британския изпълнител и продуцент Джон Нюман.

Още през 2025 г. Дара представи и албума „ADHDARA“ – проект, с който насочи музиката си към по-ясно изразено международно звучене. В работата си през годините тя е сътрудничила и с чуждестранни автори и продуценти.

Самата певица определя успеха не като резултат от един щастлив момент, а като продукт на постоянството. След победата си на „Евровизия“ тя неведнъж използва новата си публична позиция, за да говори за необходимостта от по-сериозна подкрепа за българските артисти и култура. През август Дара отново отправи подобен призив, вече и в качеството си на български посланик на културата.

Така на 28 години Дарина Йотова вече има зад гърба си път, започнал с народното пеене във Варна, преминал през телевизионно музикално състезание и стигнал до най-голямата европейска музикална сцена. А рожденият ѝ ден през 2026 г. идва само няколко месеца след постижението, което окончателно записа името ѝ в историята на българската поп музика.