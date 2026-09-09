Новини
Любопитно »
DARA на 28 г.: От X Factor до историческата победа на „Евровизия“

DARA на 28 г.: От X Factor до историческата победа на „Евровизия“

9 Септември, 2026 08:42 1 307 22

  • dara-
  • дара-
  • рожден ден-
  • евровизия

Една от най-популярните български певици празнува рождения си ден в най-успешната година от кариерата си

DARA на 28 г.: От X Factor до историческата победа на „Евровизия“ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дара празнува рожден ден днес, 9 септември. Дарина Йотова, както е истинското име на певицата, навършва 28 години в година, която трудно би могла да бъде по-специална за нея – през май тя донесе на България първата победа в историята на песенния конкурс „Евровизия“.

Родена на 9 септември 1998 г. във Варна, Дара проявява интерес към музиката още като дете. Тя учи народно пеене и завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ в родния си град. Любопитен факт е, че преди музиката окончателно да се превърне в нейния път, като малка мечтае и за кариера в художествената гимнастика.

Големият пробив идва с X Factor

Широката публика открива Дара през 2015 г., когато едва на 16 години се появява в българското издание на X Factor. Тя достига до финалните етапи и завършва на трето място, а неин ментор е Криско. Телевизионното участие се превръща в трамплин към професионалната сцена.

След предаването Дара подписва договор с Virginia Records, а дебютният ѝ сингъл „К'во не чу“ се превръща в един от големите български хитове на 2016 г. Следват песни като „Thunder“, „Mr. Rover“ и редица други проекти, с които тя постепенно изгражда разпознаваем стил, съчетаващ поп музика, електронно звучене и силно сценично присъствие.

През 2018 г. получава отличието за най-добра изпълнителка на наградите на БГ Радио. През 2021 г. влиза в „Гласът на България“ и става най-младия треньор в историята на формата у нас. Публиката я вижда и в други телевизионни проекти – през 2020 г. достига до трето място в „Като две капки вода“, а през 2024 г. демонстрира танцовите си умения в Dancing Stars.

„Евровизия“ промени всичко

Най-големият момент в кариерата на Дара обаче идва през 2026 г. След като печели българската национална селекция, певицата заминава за Виена с „Bangaranga“.

На финала Дара прави историческото – печели 70-ото издание на „Евровизия“ и носи на България първата победа в конкурса. Песента събира общо 516 точки и успява да впечатли както професионалните журита, така и зрителите.

Успехът има и огромно символично значение – благодарение на победата България получи правото да бъде домакин на „Евровизия 2027“. За град домакин беше избран Бургас, където полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът – за 15 май 2027 г.

От Варна до международната сцена

След триумфа във Виена признанията за Дара продължиха. На 15 август тя беше официално удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“ за приноса си към българската музика и за историческия успех на „Евровизия“.

По време на церемонията певицата подчерта връзката си с родния град, заявявайки, че независимо къде ще живее в бъдеще, сърцето, семейството и приятелите ѝ остават във Варна. Тя използва повода и за призив към институциите да подкрепят повече културата и проектите на младите хора.

Дара получи и званието „Почетен гражданин на община Аврен“, а през август стана ясно, че ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаска област – символичен жест, свързан с факта, че именно нейната победа донесе домакинството на „Евровизия 2027“ в региона.

Нов международен етап

След „Евровизия“ кариерата на певицата все по-видимо излиза извън пределите на България. В края на август тя беше сред големите имена във фестивала Sea Dance в Черна гора, където беше обявена сред хедлайнерите заедно с британския изпълнител и продуцент Джон Нюман.

Още през 2025 г. Дара представи и албума „ADHDARA“ – проект, с който насочи музиката си към по-ясно изразено международно звучене. В работата си през годините тя е сътрудничила и с чуждестранни автори и продуценти.

Самата певица определя успеха не като резултат от един щастлив момент, а като продукт на постоянството. След победата си на „Евровизия“ тя неведнъж използва новата си публична позиция, за да говори за необходимостта от по-сериозна подкрепа за българските артисти и култура. През август Дара отново отправи подобен призив, вече и в качеството си на български посланик на културата.

Така на 28 години Дарина Йотова вече има зад гърба си път, започнал с народното пеене във Варна, преминал през телевизионно музикално състезание и стигнал до най-голямата европейска музикална сцена. А рожденият ѝ ден през 2026 г. идва само няколко месеца след постижението, което окончателно записа името ѝ в историята на българската поп музика.



Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    3 4 Отговор
    Дара вече е на 28 г.: От "X Factor" до историческата й победа на конкурса„Евровизия“.

    08:48 09.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    19 10 Отговор
    Истината е,че Дара няма никакви певчески данни.

    Коментиран от #18

    08:50 09.09.2026

  • 3 норма

    16 6 Отговор
    «Певицата! Дара трябава да поздрави са успеха съгласно странните изисквание на ЕС, но заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, сатанинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените недрогирани хора.

    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение

    Общото впечатление е строго отрицателно. Песента допринесе за оглупяване на народа.
    И в допълненеи ограбиха България чрез иска на Вирджиния Рекордс за авторските права?. Сега - възможна финансова загуба.

    08:51 09.09.2026

  • 4 газо

    10 4 Отговор
    Отгазофустата

    08:52 09.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Табаков

    4 14 Отговор
    Дарина е дар за нас-мъжете! Да я гледаме и целуваме с удоволствие,тя е красота и нежност!

    Коментиран от #15

    08:54 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 666

    8 2 Отговор
    ЕТ "безDARA"

    08:55 09.09.2026

  • 11 Настопроценти

    8 3 Отговор
    На девети септември четиридесет и четвърта година е социалистическата революция в България.

    09:01 09.09.2026

  • 12 Варненските

    4 5 Отговор
    Са огин. Още като бях млад дихател ме приклещи една варненска милфка. Да, ама и дъщеря й се па влюби лудо в мене, та и нея. Но нямаше драма, а пълно разбирателство, и двете ме обичаха и ме въртяха.

    09:08 09.09.2026

  • 13 Без име

    10 1 Отговор
    Вижда се , че без култ към каквото и да е , България няма да оцелее.Сега пошлостта във всичките и проявления е новият култ.

    09:13 09.09.2026

  • 14 Айляк

    8 1 Отговор
    Да е жива и здрава Дара.
    Разбирам славата на Стоичков, Бербатов и Григор Димитров - те бяха звезди в най-силните си години.
    На Дара славата обаче, ми идва малко неразбираема, както и на Георги Господинов, да речем:)
    Занапред Дара, ако ще продължава с музика дано изкара нещо стойностно, без значение какъв стил.
    Щото с тия бангиранги ще е еднодневка и фалш, та куще и Евровизия пак да спечели.

    09:16 09.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор
    Кво защитавате това бездарие, че не давате да я критикуваме, бе. Нито , като жена прилича на нещо, нито за певица става. Слепи ли сте, глухи ли сте?

    09:31 09.09.2026

  • 17 посредствена,затлъстяла кокошка

    4 3 Отговор
    С голям късмет. Комерсиална,двулична и подла.Само,че не знае,че тя премина вече своя зенит.

    09:33 09.09.2026

  • 18 Минко Изпразников

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Важни са другите даnnи 🙂.

    09:37 09.09.2026

  • 19 Анонимен

    1 1 Отговор
    Който се съмнява в таланта на Дара, да слуша "Притури се планината" от участието ѝ в Х Фактор преди години! Завършила е паралелка с фолклорно пеене, ако това ви говори нещо.

    Успех, Дара!

    Коментиран от #20

    10:25 09.09.2026

  • 20 Специалист

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Да слуша ли сме я.Всеки с що годе школуван глас може да я изпее.Притурила се планина е готина защото е акапелна.Оперното пеене е майсторлък.Дара да изпее някоя ария от оперите

    10:46 09.09.2026

  • 21 Цвете

    1 0 Отговор
    ТРУДЪТ СЕ ОТПЛАЩА .МЛАДА ,ЕНЕРГИЧНА И МНОГО ЧАРОВНА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДАРА. 🇧🇬🎉🇧🇬

    10:58 09.09.2026

  • 22 ТИР

    0 0 Отговор
    Абе тази с това означение DARA все едно е чалга певачка, що не излиза с името си,

    11:02 09.09.2026