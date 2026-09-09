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Риана се сбогува с лятото в дантелен черен корсет и прашки (СНИМКИ)

Риана се сбогува с лятото в дантелен черен корсет и прашки (СНИМКИ)

9 Септември, 2026 15:58 853 6

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  • бельо

Певицата заголи дупе в нова рекламна кампания за марката си бельо

Риана се сбогува с лятото в дантелен черен корсет и прашки (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп звездата Риана отново застана пред камерата като модел на собствената си марка Savage X Fenty. 38-годишната звезда представи нов комплект изкусително черно дантелено бельо в серия снимки, публикувани в Instagram.

„Лятото свърши, но все още имам снимки за публикуване“, написа провокативната Риана към кадрите.

Носителката на „Грами“ позира с черен корсет Piccadilly Lace с флорална дантела и сатенени връзки, комбиниран с оскъдно бельо от същата линия, което разкрива щедрите извивки на Риана. Визията беше завършена с червено червило и прическа с повдигната горна част, вдъхновена от тенденциите в началото на 2000-те.

Фотосесията е поредната рекламна кампания на Риана за Savage X Fenty през последните месеци. В края на юли певицата представи друг черно-бял дантелен комплект, допълнен от диамантени бижута на стойност над 165 000 долара. През август тя продължи концепцията с боди Mod Poppy и пътен знак с надпис „Curves Ahead“.

Паралелно с кампаниите за своя моден бизнес Риана продължава да бъде активно присъствие в големите модни издания. Певицата е на септемврийската корица на Elle, където позира с впечатляваща шапка от пера на Dior.

В центъра на модното внимание попадна и семейството ѝ. 11-месечната ѝ дъщеря Роки се появи на своята втора корица на списание, този път за W China, заедно с баща си, американския рапър A$AP Rocky.

Риана и A$AP Rocky са родители на три деца, а певицата не спира и за момент да развива Savage X Fenty и останалите си бизнес проекти. На фона на това партньорът ѝ разкри, че наскоро се е върнала и в студиото за нови записи, чакани от години от феновете ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ели, ти искаш ли да се

    5 2 Отговор
    сбогуваш с лятото в дантелен черен корсет и прашки (СНИМКИ), и една лионска наденица между филийте?

    Коментиран от #5, #6

    16:04 09.09.2026

  • 2 Йоан Златоуст

    3 5 Отговор
    Дебела е
    Дебела е
    Дебела е

    16:05 09.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 0 Отговор
    дреме ми на дентелените прашки

    16:05 09.09.2026

  • 4 Димон

    1 2 Отговор
    А ние с Маша си поркаме .

    16:09 09.09.2026

  • 5 Ели

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ели, ти искаш ли да се":

    То па една надвница . Останала само обвивката .

    16:11 09.09.2026

  • 6 Брачет

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ели, ти искаш ли да се":

    ФилиЙте , а ? 🤭

    16:13 09.09.2026