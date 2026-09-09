Риана се сбогува с лятото в дантелен черен корсет и прашки (СНИМКИ)

Поп звездата Риана отново застана пред камерата като модел на собствената си марка Savage X Fenty. 38-годишната звезда представи нов комплект изкусително черно дантелено бельо в серия снимки, публикувани в Instagram.
„Лятото свърши, но все още имам снимки за публикуване“, написа провокативната Риана към кадрите.
Носителката на „Грами“ позира с черен корсет Piccadilly Lace с флорална дантела и сатенени връзки, комбиниран с оскъдно бельо от същата линия, което разкрива щедрите извивки на Риана. Визията беше завършена с червено червило и прическа с повдигната горна част, вдъхновена от тенденциите в началото на 2000-те.
Фотосесията е поредната рекламна кампания на Риана за Savage X Fenty през последните месеци. В края на юли певицата представи друг черно-бял дантелен комплект, допълнен от диамантени бижута на стойност над 165 000 долара. През август тя продължи концепцията с боди Mod Poppy и пътен знак с надпис „Curves Ahead“.
Паралелно с кампаниите за своя моден бизнес Риана продължава да бъде активно присъствие в големите модни издания. Певицата е на септемврийската корица на Elle, където позира с впечатляваща шапка от пера на Dior.
В центъра на модното внимание попадна и семейството ѝ. 11-месечната ѝ дъщеря Роки се появи на своята втора корица на списание, този път за W China, заедно с баща си, американския рапър A$AP Rocky.
Риана и A$AP Rocky са родители на три деца, а певицата не спира и за момент да развива Savage X Fenty и останалите си бизнес проекти. На фона на това партньорът ѝ разкри, че наскоро се е върнала и в студиото за нови записи, чакани от години от феновете ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ели, ти искаш ли да се
Коментиран от #5, #6
16:04 09.09.2026
2 Йоан Златоуст
Дебела е
Дебела е
16:05 09.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
16:05 09.09.2026
4 Димон
16:09 09.09.2026
5 Ели
До коментар #1 от "Ели, ти искаш ли да се":То па една надвница . Останала само обвивката .
16:11 09.09.2026
6 Брачет
До коментар #1 от "Ели, ти искаш ли да се":ФилиЙте , а ? 🤭
16:13 09.09.2026