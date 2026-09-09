Баба Ванга е предрекла възхода на „свръхчовешка“ раса през 2027 г.?

На Баба Ванга се приписва ново необичайно пророчество за 2027 г., според което мистериозно заболяване или генетичен експеримент може да доведе до появата на хора със способности, описвани като „свръхчовешки“.

Твърдението набира популярност в международни медии и социалните мрежи, но няма надежден документ, който да доказва, че българската ясновидка действително е направила подобна прогноза.

Според разпространяваната версия биологични промени ще засегнат само част от хората след неизвестно заболяване или генетична намеса. Не се уточнява дали предполагаемите способности означават по-голяма физическа сила, интелигентност, устойчивост към болести или напълно нови за медицината характеристики. Не е посочено и дали подобна промяна би била резултат от естествена епидемия, лабораторен инцидент или целенасочен генетичен експеримент.

Съществен проблем при многобройните прогнози, приписвани на Ванга, е липсата на нейни собствени писмени архиви. Изследователи посочват, че голяма част от разказите за предсказанията ѝ са разпространени по-късно от нейни близки, последователи и автори, включително племенницата ѝ Красимира Стоянова.

През годините на Баба Ванга са приписвани предсказания за атентатите от 11 септември 2001 г., пандемията от COVID-19, потъването на руската подводница „Курск“, Brexit и редица природни бедствия. За много от тези твърдения обаче няма автентичен запис, който да показва точните ѝ думи преди съответното събитие.

През 2026 г. в интернет отново се разпространяват списъци с предполагаеми пророчества на Ванга. Сред тях са твърдения за контакт с извънземен живот след появата на огромен космически кораб, начало на Трета световна война и сериозна промяна в политическото ръководство на Русия.

Подобен е случаят и с приписваното пророчество за „свръххора“ през 2027 г. Към момента няма научни доказателства, че заболяване или генетичен експеримент би могъл внезапно да създаде хора с фантастични способности, нито доказателство, че Баба Ванга е направила точно такава прогноза.

Проучвания върху културния образ на Ванга показват, че след смъртта ѝ около името ѝ постепенно се натрупват все повече недоказани твърдения, които често се адаптират към актуални кризи, политически събития и обществени страхове. През 2026 г. анализ на The Guardian също отбелязва, че част от широко разпространените „пророчества“ вероятно са създадени или силно променени години след смъртта ѝ.