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Баба Ванга е предрекла възхода на „свръхчовешка“ раса през 2027 г.?

Баба Ванга е предрекла възхода на „свръхчовешка“ раса през 2027 г.?

9 Септември, 2026 18:30 585 16

  • свръхчовеци-
  • баба ванга-
  • ванга-
  • пророчество

Според пророчеството „свръхчовешките“ способности ще бъдат в резултат от мистериозно заболяване или генетичен експеримент

Баба Ванга е предрекла възхода на „свръхчовешка“ раса през 2027 г.? - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На Баба Ванга се приписва ново необичайно пророчество за 2027 г., според което мистериозно заболяване или генетичен експеримент може да доведе до появата на хора със способности, описвани като „свръхчовешки“.

Твърдението набира популярност в международни медии и социалните мрежи, но няма надежден документ, който да доказва, че българската ясновидка действително е направила подобна прогноза.

Според разпространяваната версия биологични промени ще засегнат само част от хората след неизвестно заболяване или генетична намеса. Не се уточнява дали предполагаемите способности означават по-голяма физическа сила, интелигентност, устойчивост към болести или напълно нови за медицината характеристики. Не е посочено и дали подобна промяна би била резултат от естествена епидемия, лабораторен инцидент или целенасочен генетичен експеримент.

Съществен проблем при многобройните прогнози, приписвани на Ванга, е липсата на нейни собствени писмени архиви. Изследователи посочват, че голяма част от разказите за предсказанията ѝ са разпространени по-късно от нейни близки, последователи и автори, включително племенницата ѝ Красимира Стоянова.

През годините на Баба Ванга са приписвани предсказания за атентатите от 11 септември 2001 г., пандемията от COVID-19, потъването на руската подводница „Курск“, Brexit и редица природни бедствия. За много от тези твърдения обаче няма автентичен запис, който да показва точните ѝ думи преди съответното събитие.

През 2026 г. в интернет отново се разпространяват списъци с предполагаеми пророчества на Ванга. Сред тях са твърдения за контакт с извънземен живот след появата на огромен космически кораб, начало на Трета световна война и сериозна промяна в политическото ръководство на Русия.

Подобен е случаят и с приписваното пророчество за „свръххора“ през 2027 г. Към момента няма научни доказателства, че заболяване или генетичен експеримент би могъл внезапно да създаде хора с фантастични способности, нито доказателство, че Баба Ванга е направила точно такава прогноза.

Проучвания върху културния образ на Ванга показват, че след смъртта ѝ около името ѝ постепенно се натрупват все повече недоказани твърдения, които често се адаптират към актуални кризи, политически събития и обществени страхове. През 2026 г. анализ на The Guardian също отбелязва, че част от широко разпространените „пророчества“ вероятно са създадени или силно променени години след смъртта ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОКОГА ША НА ЗАНИМАВАТЕ С

    5 9 Отговор
    глупостите на тая бабка.....нищо от нейните работи не са верни.празни думи НАГАЖДАНИ КЪМ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА.....

    Коментиран от #2

    18:32 09.09.2026

  • 2 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДОКОГА ША НА ЗАНИМАВАТЕ С":

    В случая важното е кой нагажда пророчествата към действителността, а не какво й се е привидело на некаква бабка.

    18:36 09.09.2026

  • 3 ха ха Хо

    8 0 Отговор
    Единсвеното вярно нещо в това материалче е ...се приписва ново необичайно пророчество за 2027...Абе,оставете кокалите на баба Ванга в покой. Нима сте слепи и не виджате,че човечеството оглупява стремглаво,какви свръхчовеци какви мизерни 5 евро.

    18:38 09.09.2026

  • 4 бааа м@нг@

    1 1 Отговор
    zoмбиапокалипсис!

    18:39 09.09.2026

  • 5 Боже, Боже

    3 2 Отговор
    защо не вярвате бе!? Погледнете европейските лидери - до един са свръхчовеци!? Особено Зеленски и компанията Му по Бело...

    Коментиран от #13

    18:41 09.09.2026

  • 6 хехе

    4 1 Отговор
    Само дето в пророчествата си баба Ванга никога не е посочвала дати и години.

    18:41 09.09.2026

  • 7 Алпинист

    3 0 Отговор
    А даа как да неее е ?? Тя и биткойна каза че ше стане 100к …..

    18:41 09.09.2026

  • 8 Баба Ванга

    4 1 Отговор
    Ивелин Михайлов ке биде седмиот президент! Исторически парк веке е духовната столица на България!

    18:42 09.09.2026

  • 9 Ванга

    2 1 Отговор
    Що ке стане, що е това, дека видим? Ке бесат некакво извънземно, зелено, с голема глава, и много змо. Тогай ке свърши войната!

    18:42 09.09.2026

  • 10 ПОРЕДНИ ГЛУПОСТИ!

    1 1 Отговор
    Гарантирам, че Вангелия не е правила подобно пророчество…тя никога не заковаваше години…тази ще стане това, а в следващата друго. РУснаците, понеже я уважават дори повече от нас, често й приписват предсказания, които нямат нищо общо с истината!

    18:42 09.09.2026

  • 11 Учител

    1 2 Отговор
    Я погледнете пророчествата й за 2026 2025 2024 2023 2022 и тн из кафявите медии и ми кажете кое се сбъдна

    Коментиран от #14, #16

    18:43 09.09.2026

  • 12 604

    1 1 Отговор
    Еййй накрая либерастите ги припознаха...

    18:46 09.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А бе тя по

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Учител":

    години не е казвала нищо на никого ама учени много и като нещо не разбират "я цитират по дати и години" иначе е помогнала на много хора за битови теми.

    18:47 09.09.2026

  • 15 Ццц

    1 0 Отговор
    ИИ направи лесно за децата ни да не мислят. Ако бабето наистина е предрекло нова раса, се опасявам, че ИИ ще замести децата ни в работата с внуците! Започвам да уча моите, че хванат ли някой робот да скърца над снахата, дърпат щепсела на рутера и прекъсват изневярата

    18:50 09.09.2026

  • 16 Освалдо Риос

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Учител":

    Позна, че руса жена ще застане начело на държавата, а те се оказаха цели 3 руси женици - Ивчето, Райчето и Мишето.

    18:50 09.09.2026