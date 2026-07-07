Първият български игрален филм за Баба Ванга тръгва по кината наесен

Първият български пълнометражен игрален филм за Баба Ванга – „Рупите: Последното пророчество на Баба Ванга“, се очаква да бъде пуснат по кината на 13 ноември 2026 г., съобщиха продуцентите, цитирани от btvnovinite.bg.
Зад проекта стоят Христо Христов – Зипо и Стоян Стоянов – Слаш, продуценти на „Един грам живот“, филм, събрал над 200 000 зрители и показан в над 40 града в 7 държави на 3 континента. Основен партньор и копродуцент е „Болгар капитал“ АД.
Филмът е мистериозен трилър, вдъхновен от реални факти, архиви и легенди около Баба Ванга. Историята проследява последното ѝ пророчество, което според легендата никога не е било разкрито публично. Сред темите, засегнати във филма, са древният град Хераклея Синтика край Рупите, интересът към Ванга по времето на Втората световна война, връзката между Людмила Живкова и Ванга и държавното изследване на феномена от Института по сугестология.
Успоредно с филма стартира и „Проект 42“ – интерактивна игра, която продължава мистерията отвъд киното и предстои да се разшири с мобилно приложение, посочиха организаторите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бабата
06:50 07.07.2026
2 Мъдроста на пророчицата
07:05 07.07.2026
3 Жалко
Коментиран от #6
07:24 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Айсийдетпийпъл
Коментиран от #8
07:28 07.07.2026
6 Механик
До коментар #3 от "Жалко":Дали е свята, лично аз силно с е съмнявам. Но че ще я окалят, това е повече от сигурно.
07:29 07.07.2026
7 Баба Цоцолана
До коментар #4 от "Механик":С ИИ всичко може.
07:29 07.07.2026
8 Механик
До коментар #5 от "Айсийдетпийпъл":Няма смисъл. Глупаците ги гледаме всеки ден и навсякъде.
07:30 07.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.