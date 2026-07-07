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Първият български игрален филм за Баба Ванга тръгва по кината наесен

Първият български игрален филм за Баба Ванга тръгва по кината наесен

7 Юли, 2026 06:49 523 9

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Филмът е мистериозен трилър, вдъхновен от реални факти, архиви и легенди около Баба Ванга

Първият български игрален филм за Баба Ванга тръгва по кината наесен - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първият български пълнометражен игрален филм за Баба Ванга – „Рупите: Последното пророчество на Баба Ванга“, се очаква да бъде пуснат по кината на 13 ноември 2026 г., съобщиха продуцентите, цитирани от btvnovinite.bg.

Зад проекта стоят Христо Христов – Зипо и Стоян Стоянов – Слаш, продуценти на „Един грам живот“, филм, събрал над 200 000 зрители и показан в над 40 града в 7 държави на 3 континента. Основен партньор и копродуцент е „Болгар капитал“ АД.

Филмът е мистериозен трилър, вдъхновен от реални факти, архиви и легенди около Баба Ванга. Историята проследява последното ѝ пророчество, което според легендата никога не е било разкрито публично. Сред темите, засегнати във филма, са древният град Хераклея Синтика край Рупите, интересът към Ванга по времето на Втората световна война, връзката между Людмила Живкова и Ванга и държавното изследване на феномена от Института по сугестология.

Успоредно с филма стартира и „Проект 42“ – интерактивна игра, която продължава мистерията отвъд киното и предстои да се разшири с мобилно приложение, посочиха организаторите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабата

    3 7 Отговор
    на ДС !

    06:50 07.07.2026

  • 2 Мъдроста на пророчицата

    5 2 Отговор
    "Не искай много,защото няма да можеш да платиш цената"

    07:05 07.07.2026

  • 3 Жалко

    2 0 Отговор
    Ужас, и тази свята жена ще окалят и омаскарят.

    Коментиран от #6

    07:24 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Айсийдетпийпъл

    1 2 Отговор
    По-добре да бяха направили игрална версия на "Тримата глупаци" на Доньо Донев.

    Коментиран от #8

    07:28 07.07.2026

  • 6 Механик

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Жалко":

    Дали е свята, лично аз силно с е съмнявам. Но че ще я окалят, това е повече от сигурно.

    07:29 07.07.2026

  • 7 Баба Цоцолана

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    С ИИ всичко може.

    07:29 07.07.2026

  • 8 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айсийдетпийпъл":

    Няма смисъл. Глупаците ги гледаме всеки ден и навсякъде.

    07:30 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.