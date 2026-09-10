Йорданка Христова празнува 83 години: Над шест десетилетия на сцената

Една от най-ярките звезди на българската естрада – Йорданка Христова, празнува своя 83-ти рожден ден днес, 10 септември. Певицата е родена през 1943 г. в София и повече от шест десетилетия остава сред най-разпознаваемите гласове на българската популярна музика.

Музикалният ѝ път започва професионално през 60-те години. През 1964 г. Христова завършва школата за поп певци в класа на големия български музикант Милчо Левиев, а още същата година заминава на първото си турне в Румъния с Оркестъра на Българското национално радио. До 1967 г. е солистка на оркестър „София“.

Големият пробив идва през 1966 г., когато печели първа награда на „Златният Орфей“ с песента „Делфините“. Година по-късно се появява друга композиция, която ще остане завинаги свързана с името ѝ – „Песен моя, обич моя“ по музика на Йосиф Цанков.

Следват десетилетия на активна концертна дейност. Според биографичните данни Христова има над 3500 концертни участия в повече от 43 държави. Сред най-популярните песни в репертоара ѝ са „Изповед“, „Обичай ме“, „Тежък характер“, „Аз съм сила и нежност“, „Пей, сърце“, „Гергьовден“, „Години“ и „Там, някъде в душата“.

Българската звезда на Куба

Особено място в кариерата и живота на Йорданка Христова заема Куба. Българската певица придобива изключителна популярност на острова и в продължение на десетилетия поддържа силна връзка с кубинската публика. При концерт в Хавана през 2018 г., организиран от българското посолство, престижният театър „Америка“ събира над 1000 души. Събитието отбелязва и половин век от дебюта на Христова в страната.

Любовта към латиноамериканската музика също се превръща в отличителна част от нейния артистичен образ. Самата Христова през годините неведнъж е разказвала за силната си емоционална връзка с Куба и испаноезичната култура.

Продължава да записва нова музика

Йорданка Христова не разчита единствено на славното си музикално минало. И през 2026 г. името ѝ присъства с нови записи. На 7 април е издаден сингълът „Сянка в стената“, а сред актуалните ѝ песни е и „Двама“. Повече от шест десетилетия след началото на професионалната си кариера певицата продължава да създава музика.

От „Делфините“ и „Песен моя, обич моя“ до латиноамериканските ритми и новите записи – Йорданка Христова остава едно от емблематичните имена на българската музикална сцена, превърнало песента в път през поколенията.