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Йорданка Христова празнува 83 години: Над шест десетилетия на сцената

Йорданка Христова празнува 83 години: Над шест десетилетия на сцената

10 Септември, 2026 09:44 384 8

  • йорданка христова-
  • рожден ден

Легендата на българската естрада е изнесла хиляди концерти по света, а в Куба името ѝ се превръща в истински феномен

Йорданка Христова празнува 83 години: Над шест десетилетия на сцената - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-ярките звезди на българската естрада – Йорданка Христова, празнува своя 83-ти рожден ден днес, 10 септември. Певицата е родена през 1943 г. в София и повече от шест десетилетия остава сред най-разпознаваемите гласове на българската популярна музика.

Музикалният ѝ път започва професионално през 60-те години. През 1964 г. Христова завършва школата за поп певци в класа на големия български музикант Милчо Левиев, а още същата година заминава на първото си турне в Румъния с Оркестъра на Българското национално радио. До 1967 г. е солистка на оркестър „София“.

Големият пробив идва през 1966 г., когато печели първа награда на „Златният Орфей“ с песента „Делфините“. Година по-късно се появява друга композиция, която ще остане завинаги свързана с името ѝ – „Песен моя, обич моя“ по музика на Йосиф Цанков.

Следват десетилетия на активна концертна дейност. Според биографичните данни Христова има над 3500 концертни участия в повече от 43 държави. Сред най-популярните песни в репертоара ѝ са „Изповед“, „Обичай ме“, „Тежък характер“, „Аз съм сила и нежност“, „Пей, сърце“, „Гергьовден“, „Години“ и „Там, някъде в душата“.

Българската звезда на Куба

Особено място в кариерата и живота на Йорданка Христова заема Куба. Българската певица придобива изключителна популярност на острова и в продължение на десетилетия поддържа силна връзка с кубинската публика. При концерт в Хавана през 2018 г., организиран от българското посолство, престижният театър „Америка“ събира над 1000 души. Събитието отбелязва и половин век от дебюта на Христова в страната.

Любовта към латиноамериканската музика също се превръща в отличителна част от нейния артистичен образ. Самата Христова през годините неведнъж е разказвала за силната си емоционална връзка с Куба и испаноезичната култура.

Продължава да записва нова музика

Йорданка Христова не разчита единствено на славното си музикално минало. И през 2026 г. името ѝ присъства с нови записи. На 7 април е издаден сингълът „Сянка в стената“, а сред актуалните ѝ песни е и „Двама“. Повече от шест десетилетия след началото на професионалната си кариера певицата продължава да създава музика.

От „Делфините“ и „Песен моя, обич моя“ до латиноамериканските ритми и новите записи – Йорданка Христова остава едно от емблематичните имена на българската музикална сцена, превърнало песента в път през поколенията.


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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор
    да си жива и здрава Данче!! и на Кастро му разказа играта..те тия работи копейзажа няма как да ги знае

    09:47 10.09.2026

  • 2 Браво Данче

    6 1 Отговор
    Силна жена. Приятна, интелигентна, да е жива и здрава. Ами личи си, че си е от София, за разлика от разни кубратски куккавели.

    09:49 10.09.2026

  • 3 дедо Флашко

    1 2 Отговор
    Няколко кубински лидери са я искали за съпруга.

    09:49 10.09.2026

  • 4 Нема празно

    0 2 Отговор
    Бай-Фидел е имал набито око!

    09:50 10.09.2026

  • 5 Новичок

    2 1 Отговор
    Честито ,вчера и любимият отбор я зарадва с 4:2 над "Говедата" Браво.

    09:51 10.09.2026

  • 6 Фен

    3 0 Отговор
    Да е жива и здрава още дълги години да ни радва с гласа си! Велика е!
    Тя остарява като катедрала, а не като като някои нейни колежки като цървули.

    09:51 10.09.2026

  • 7 Суит лЬов

    0 0 Отговор
    Честито на тази красавица! От ♥️ и пожелавам дълги години здраве и живот. Много я харесвам. Винаги ми е приличала много леко на тъщата на рошавия, но е 10 000 пъти по-готина.

    09:55 10.09.2026

  • 8 ЕДНА ЖЕНА , ДАРЕНА ОТ СЪДБАТА

    2 0 Отговор
    КОЯТО СИ ЗНАЕ ЦЕНАТА И НЕ ЛАМТИ ЗА ЧУЖДОТО.

    09:58 10.09.2026