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Арестуваха преследвач на Крис Дженър в близост до дома ѝ

Арестуваха преследвач на Крис Дженър в близост до дома ѝ

10 Септември, 2026 13:58 478 3

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Майката на клана Кардашиян-Дженър вече се е сблъсквала с младия мъж и преди

Арестуваха преследвач на Крис Дженър в близост до дома ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

25-годишен мъж, заподозрян в преследване на телевизионната звезда и бизнесдама Крис Дженър, е бил арестуван в близост до дома ѝ в района на Лос Анджелис.

По данни на NBC4 Los Angeles Зенуилиям Робсън е бил задържан в понеделник вечерта от служител по сигурността, преди да успее да достигне до имота на Крис Дженър в планините Санта Моника.

Служители по сигурността са заявили пред властите, че мъжът е правил многократни опити да се свърже със 70-годишната звезда от риалити поредицата „The Kardashians“.

След инцидента Робсън е бил задържан от служители на шерифската служба на окръг Лос Анджелис по подозрение в преследване. По-късно срещу него е повдигнато обвинение за незаконно проникване в частен имот и отказ да го напусне, което се разглежда като нарушение от по-лека категория.

Към момента не е ясно дали Крис Дженър е била в дома си по време на инцидента. Нейни представители не са коментирали случая.

Това не е първият подобен инцидент, свързан със семейството Кардашиян-Дженър. Дъщерята на Крис Дженър - Ким Кардашиян, през годините е искала няколко ограничителни заповеди срещу хора, обвинени в преследване.

Една от по-малките ѝ дъщери - моделът Кендъл Дженър също е получавала съдебна защита в подобни случаи. През 2021 г. тя получи временна ограничителна заповед срещу мъж, който според съдебни документи многократно се появявал пред дома ѝ в Лос Анджелис, изпращал непоискани подаръци и опитал да прескочи ограда. През същата година Кендъл Дженър получи и петгодишна ограничителна заповед срещу друг предполагаем преследвач, който е бил заловен в имота ѝ в Бевърли Хилс.

Самата Крис Дженър също е ставала обект на подобни случаи. През 2017 г. бивш охранител беше арестуван, след като според властите проникнал в затворения комплекс в Хидън Хилс, Калифорния, където живеела телевизионната звезда, в опит да стигне до нея.

Година по-рано жена беше арестувана по обвинения в електронен тормоз срещу Крис Дженър.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Може да е искал да я изнасили.

    14:12 10.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.