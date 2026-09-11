Самотата връхлетяла Никол Кидман, след като спечелила първия си "Оскар"

Австралийската актриса Никол Кидман призна, че една от най-големите професионални победи в кариерата ѝ е била съпътствана от силно чувство на самота. Звездата разказа, че през 2003 г., когато печели „Оскар“ за най-добра актриса за ролята на Вирджиния Улф във филма „Часовете“, не е имала партньор, с когото да сподели успеха.

„Бях на върха на успеха си, а после се прибрах у дома и бях толкова самотна“, каза Никол Кидман в подкаста „Therapuss“ на Джейк Шейн.

По това време актрисата вече е разделена с бившия си съпруг Том Круз. Двамата се развеждат през 2001 г., две години преди Кидман да получи най-престижната награда в киното.

Никол Кидман разказа, че на церемонията до нея са били майка ѝ и баща ѝ, но въпреки това е усещала липсата на близък партньор.

„Мислех си: „Къде е човекът, с когото мога да споделя това?““, каза актрисата.

По думите ѝ моментът е бил толкова силен, че я е накарал да преосмисли личния си живот.

„Държиш тази златна статуетка и си казваш: „Това е най-високото отличие, което можеш да получиш в нашата индустрия“. Бях безкрайно благодарна и в същото време толкова самотна“, казва откровено Никол Кидман.

Актрисата вече е говорила за същия период. През 2024 г. тя призна пред писателя Дейв Каргър за книгата му „50 Oscar Nights“, че професионалният ѝ живот вървял изключително добре, докато в личен план преминавала през труден период.

След победата на наградите „Оскар“ Никол Кидман първоначално не е искала да присъства на традиционното парти на Vanity Fair. Тя обясни, че ѝ се струвало неуместно да се появи на събитието, носейки статуетката си. В крайна сметка актрисата отишла, но не успяла да се наслади на вечерта.

„Бях напълно претоварена емоционално, треперех и не се забавлявах. Сякаш се извинявах, че съм спечелила, което е толкова глупаво. Иска ми се да бях успяла да се насладя повече“, разказа Никол Кидман.

Никол Кидман и американският актьор Том Круз се запознават по време на снимките на „Дни на грохот“ и сключват брак през 1990 г. По време на брака си двамата осиновяват дъщеря Изабела и син Конър.

След раздялата с Том Круз актрисата има връзка с музиканта Лени Кравиц, която по-късно разкрива, че е включвала и годеж.

През 2006 г. Никол Кидман се омъжва за кънтри певеца Кийт Ърбан. Двамата имат две дъщери, Съндей и Фейт. Бракът на Никол Кидман и Кийт Ърбан приключи през 2025 г., а разводът им беше финализиран няколко месеца по-късно.

След раздялата около Кийт Ърбан се появиха слухове за отношения с кънтри певицата Карли Скот Колинс и китаристката Маги Бо, но и двете отрекоха романтична връзка с музиканта.

Междувременно името на Никол Кидман беше свързано с инвеститора Майкъл Райнстийн, въпреки че актрисата не е потвърждавала публично нова връзка.