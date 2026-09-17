DARA стана „Почетен гражданин на София“ на официална церемония на празника на столицата (СНИМКИ)

Българската певица Дарина Йотова, известна като DARA, беше удостоена със званието „Почетен гражданин на София“ на официална церемония в Деня на столицата, 17 септември.

Отличието беше връчено по време на тържествената сесия на Столичния общински съвет в зала „София“ на ул. „Московска“ 33. Заседанието започна в 10:00 ч. като част от официалната програма за празника на града.

На церемонията присъстваха кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, които отправиха приветствия по повод Деня на София. В рамките на тържествената сесия бяха връчени званията „Почетен гражданин на София“ и отличията „Почетен знак на Столична община“.

„Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря Ви, че се грижите за този град, и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от Вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от Вашата подкрепа.“, заяви певицата при приемането на званието.

Дара получи най-високото почетно звание на столицата за приноса си към съвременната българска музика и популяризирането на България на международната сцена.

Процедурата за отличаването ѝ започна още през май. Предложението беше внесено от председателя на СОС Цветомир Петров, а сред вносителите на доклада бяха още кметът Васил Терзиев, председателят на комисията по образование и култура Диян Стаматов и секретарят на Столичната община Яна Георгиева.

Столичният общински съвет официално одобри присъждането на званието на 28 май с Решение №419. Предложението беше подкрепено от общинските съветници след историческата победа на DARA на „Евровизия 2026“.

Още при внасянето на предложението Цветомир Петров определи признанието като заслужено заради приноса на DARA и нейния екип към съвременната българска култура, музикалния живот и международния престиж на София и България.

Снимки: Столична община

В мотивите за отличието са включени и други постижения от кариерата на Дарина Йотова: милионите слушания на музиката ѝ в дигиталните платформи, наградата „Изпълнителка на годината“ на БГ Радио, телевизионните ѝ участия и появата ѝ като официален подгряващ изпълнител на концерта на британския певец Роби Уилямс в София.

Основен повод за признанието остава победата на DARA с „Bangaranga“ на „Евровизия 2026“ във Виена, с която тя стана първият български изпълнител, спечелил конкурса.

Любопитен детайл е, че столичното отличие не е първото подобно признание за певицата. През август Дарина Йотова беше обявена и за „Почетен гражданин на Варна“, родния ѝ град.

След тържествената сесия празничната програма за Деня на София продължи пред храма „Света София“, където беше предвидено официалното издигане на знамето на столицата и водосвет, отслужен от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.