Защо е важно да съхраняваме плодовете и зеленчуците отделно

Есента е тук и ни предлага богата реколта от плодове и зеленчуци – пазарите изобилстват от плодове и зеленчуци, но запазването им свежи често се оказва предизвикателство. Според експерти по хранене и съхранение, познаването на особеностите на всеки продукт е ключово за удължаване на трайността му и запазване на вкусовите и хранителни качества.

Специалисти от Европейската асоциация по безопасност на храните напомнят, че мястото, температурата и влажността са трите фактора, които определят дали даден продукт ще остане свеж дни или седмици след покупката.

Някои зеленчуци – като тиква, лук, чесън, картофи и ряпа – не понасят ниски температури и е препоръчително да се съхраняват на тъмно и сухо място при температура между 10 и 15°C. Килерът или шкаф далеч от печката са най-подходящи. Излагането на светлина води до покълване и бързо разваляне. При подходящи условия тези зеленчуци могат да издържат до месец.

Продукти като патладжан, чушки, целина, артишок, тиквички и краставици се запазват по-добре в хладилник при температура до 5°C. Специалните чекмеджета за плодове и зеленчуци осигуряват необходимата влажност и циркулация на въздуха. Броколите, жълтите тиквички и зеленият фасул остават свежи между три и пет дни, докато карфиолът издържа до седмица. Кореноплодните – моркови, пащърнак и цвекло – могат да се съхраняват до две седмици, ако се оставят в оригиналната им опаковка или се поставят във влажна кърпа.

Плодовете също имат свои специфики. Костилковите – праскови, кайсии, нектарини – както и бананите и лимоните, запазват най-добре аромата и структурата си при стайна температура. Доматите не бива да се държат в хладилник, тъй като губят вкусовите си качества. Експертите препоръчват плодовете и зеленчуците да се съхраняват отделно, защото някои от тях – като ябълки и круши – отделят етилен, който ускорява зреенето на други продукти.

Ако целта е да се ускори процесът, например при авокадо, може да се използва трикът с хартиена торбичка и ябълка вътре. Но за по-дълго съхранение продуктите трябва да бъдат разделени.

Срокът на годност варира значително. Ябълките могат да останат свежи до три месеца в хладилника, ако се държат върху влажна кърпа и се отстраняват повредените плодове. Тиквата издържа до 90 дни, ако се съхранява на хладно и сухо място, без да докосва директно цимента – най-добре е да се постави върху картон или дървена основа. Крушите трябва първо да се оставят да узреят при стайна температура, след което да се приберат в хладилник за до пет дни.

По-нежните плодове, като смокините, имат по-кратък срок на годност – около пет дни, ако се поставят върху хартия или пластмасова чиния в хладилника. Гроздето може да се запази до три седмици, ако се отстранят повредените зърна и се съхранява в перфорирана торбичка, далеч от храни с интензивна миризма.

Според данни на Американската асоциация по хранене, картофите се запазват до две седмици при сухи условия, далеч от лук, който ускорява гниенето им. Лукът може да издържи до месец, ако се държи на проветриво място извън хладилника. Цвеклото и морковите се запазват между две и пет седмици, а зелето – до три месеца в полиетиленов плик с отвори за въздух.

Спазването на тези основни правила може да удължи свежестта на продуктите с до 50%, показват данни от изследване на Европейската комисия за устойчиво потребление на храни. Така не само се намалява хранителният отпадък, но и се запазва пълната хранителна стойност на есенните дарове.