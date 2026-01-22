Сензация в Италия: Откриха митичната базилика на Витрувий - вдъхновителят на Леонардо

В италианския град Фано археолози откриха изгубена древноримска базилика, проектирана и описана от Марк Витрувий Полио, обявиха от министерството на културата.

Разкопките са проведени на площад „Андреа Коста“. Археолозите откриха сграда, която напълно съответства на описанието на базиликата от Витрувий в известния му трактат „Десет книги за архитектурата“ (De architectura libri decem). Това е единствената структура, окончателно приписана на самия Витрувий.

Сградата е правоъгълна и е обградена от колони: по осем колони от всяка дълга страна и по четири от всяка къса страна. Откриването на пета ъглова колона най-накрая изясни разположението и ориентацията на сградата. Всяка колона е с диаметър приблизително 1,5 метра и височина до 15 метра. Археолозите изследваха плана на сградата и потвърдиха, че той съответства на описанието на Витрувий до последния детайл.

Първото предположение, че базиликата на Витрувий може да се намира точно на това място, възниква още през 2022 г., когато близо до Виа Витрувий са открити дебели стени и мраморни подове.

Откритието е обявено от президента на регион Марке Франческо Акуароли, кмета на Фано Лука Серфилипи, управителя на археологическия обект Андреа Песина и министъра на културата Алесандро Джулио. Последният нарича откритието повратна точка за цялата италианска археология.

„Историята на археологията и изследванията с помощта на съвременни инструменти е разделена на периоди „преди“ и „след“. В този случай, преди и след откриването на базиликата на Витрувий.“ Този ден ще бъде запомнен не само в новините, но и в учебниците по история. В следващите години учените ще изучават и описват подробно това изключително откритие. Научната му стойност е без съмнение: откритите елементи ясно показват, че Фано е бил и остава един от центровете на древната архитектурна традиция на западната цивилизация, от античността до наши дни“, заяви министър Алесандро Джули.

Кметът Лука Серфилипи отбеляза, че градът е възвърнал фрагмент от истинската си културна идентичност.

„Това е събитие от огромно значение за Фано. Откриването на базиликата на Витрувий в самия център на града ни възстановява частица от историческа и културна идентичност, която е значима за целия свят.“ „Това, което векове е съществувало само в книгите, най-накрая се превърна в реалност – конкретно, видимо и достъпно за всички“, добави кметът.

Витрувий е римски архитект, инженер и теоретик от първи век пр.н.е. Той е най-известен като автор на трактата „Десет книги за архитектурата“ (De architectura), считан за най-важния източник на знания за архитектурата на Древен Рим.

Трудовете на Витрувий се превръщат в основен източник на знания за класическите архитектурни форми и строителни техники за европейските архитекти, както и в основата за развитието на класицизма в архитектурата. Историята на витрувианството – традицията на внимателно изучаване и почитане на текста на Витрувий като авторитетен набор от архитектурни норми – започва в Италия през 15-ти век.

Ключовите архитектурни трактати от 16-ти и 17-ти век – произведенията на Себастиано Серлио, Джакомо да Виньола, Андреа Паладио и Винченцо Скамоци – са по същество творчески интерпретации на идеите на Витрувий. Информация за собствените сгради на Витрувий е известна само от неговия трактат. По-специално, той споменава базилика във Фанум (днешен Фано), която дълго време е била смятана за изгубена.

Творчеството на Витрувий е оказало дълбоко влияние върху ренесансовите архитекти и художници, особено върху Леонардо да Винчи, който е черпил вдъхновение от него, когато е създал известния си „Витрувиански човек“.