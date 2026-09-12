23 години без Джони Кеш: историята и наследството на легендарния „Мъж в черно“

На днешния 12 септември се навършват 23 години от смъртта на Джони Кеш, една от най-влиятелните фигури в американската музика. Легендарният певец и автор на песни, известен като „Мъжът в черно“, умира на 12 септември 2003 г. в Нашвил на 71-годишна възраст.

Причината са усложнения от диабет. Джони Кеш умира по-малко от четири месеца след съпругата си, певицата Джун Картър Кеш, която си отива на 15 май същата година.

Роден като Джон Р. Кеш на 26 февруари 1932 г. в Кингсланд, Арканзас, музикантът израства в семейство на фермери по време на Голямата депресия. Детството, религията, бедността и животът на обикновените американци по-късно се превръщат в постоянни теми в музиката му.

След служба във Военновъздушните сили на САЩ Джони Кеш започва професионалната си кариера в легендарната компания Sun Records в Мемфис. Именно там през 50-те години се раждат ранни класики като „Folsom Prison Blues“ и „I Walk the Line“.

По същото време в Sun записват Елвис Пресли, Карл Пъркинс и Джери Лий Луис. През 1956 г. четиримата участват в импровизирана студийна сесия, която години по-късно става известна като „Million Dollar Quartet“.

Кариерата на Джони Кеш обаче трудно може да бъде ограничена само до кънтри музиката. В творчеството му се преплитат рокендрол, госпъл, фолк и блус, а характерният му нисък глас го превръща в един от най-разпознаваемите изпълнители на XX век.

Особено място в историята му заемат концертите в затворите. Албумът „At Folsom Prison“ от 1968 г. се превръща в повратна точка в кариерата му, а „At San Quentin“ достига №1 в американската албумна класация през 1969 г.

Образът на „Мъжа в черно“ също не е просто сценична визия. Кеш свързва черните си дрехи със съпричастността към бедните, затворниците, хората в неравностойно положение и онези, които обществото предпочита да не забелязва.

Личният му живот преминава през тежки периоди на зависимост и здравословни проблеми. Връзката и бракът му с Джун Картър Кеш се превръщат в една от най-известните любовни истории в американската музика. Двамата се женят през 1968 г. и остават заедно до смъртта ѝ през 2003 г.

В последния етап от кариерата си Джони Кеш прави рядко срещано завръщане към ново поколение слушатели. Поредицата „American Recordings“, създадена с продуцента Рик Рубин, показва музиканта в минималистична и силно лична форма.

Особено известна става неговата интерпретация на „Hurt“ на Nine Inch Nails. Видеото, заснето малко преди смъртта му, се превръща в един от най-запомнящите се финални портрети на голям музикант.

Наследството на Джони Кеш продължава да се разширява и след смъртта му. Той има 13 награди „Грами“ и 35 номинации, а през 1999 г. получава наградата на Recording Academy за цялостен принос.

Посмъртните издания също постигат впечатляващи резултати. „American V: A Hundred Highways“, издаден през 2006 г., достига първото място в американската класация за албуми, доказвайки, че интересът към гласа на Джони Кеш не приключва със смъртта му.

Повече от две десетилетия след 12 септември 2003 г. песни като „Ring of Fire“, „I Walk the Line“, „Folsom Prison Blues“ и неговата версия на „Hurt“ продължават да свързват Джони Кеш с поколения слушатели, които дори не са били родени в най-силните години от кариерата му.