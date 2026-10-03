Северна Корея изстреля балистична ракета към морето

Северна Корея е изстреляла най-малко една балистична ракета към Източното море, съобщиха южнокорейските военни. Пускът е засечен около 6:30 часа местно време от района на Вонсан на източното крайбрежие на страната.

По предварителни данни ракетата е прелетяла повече от 700 километра. Южнокорейските военни първоначално определиха обекта като неидентифициран, но по-късно го оцениха като балистична ракета. „Нашите военни засекоха балистична ракета, изстреляна от района на Вонсан към Източното море“, заявиха от Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея. Точните характеристики на ракетата все още се анализират.

Япония е засекла пуска

Японското министерство на отбраната също е проследило изстрелването. По японски данни ракетата вероятно е паднала извън изключителната икономическа зона на Япония, а към момента няма съобщения за щети по плавателни съдове или самолети. Токио е в координация със Сеул и Вашингтон за допълнителен анализ на полета.

Южнокорейската армия е засилила наблюдението и готовността си за евентуални нови пускове. Сеул, САЩ и Япония обменят информация за ракетата още от началния етап на изстрелването. Към момента няма отделно публично изявление от Вашингтон, посветено конкретно на новия пуск, но американските военни участват в съвместния анализ на данните.

Пускът идва на фона на ново напрежение

Съветът за национална сигурност на Южна Корея призова Северна Корея незабавно да прекрати ракетните изпитания и определи действията ѝ като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Новият пуск е първият от 20 септември, когато Пхенян изстреля две ракети с малък обсег от района на Вонсан.

Тестът се извършва на фона на спор между двете Кореи за взрив на мини в демилитаризираната зона. Южна Корея и командването на ООН заявиха, че мините вероятно са севернокорейски и че при инцидента са били ранени трима южнокорейски военнослужещи. Пхенян отхвърли обвинението и отказа да поднесе извинение.

Ким Йо Чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че инцидентът е потвърдил позицията на Пхенян да не поддържа контакти със Сеул. Новият ракетен пуск допълнително усложнява опитите за намаляване на напрежението по границата и оставя възможността за последващи изпитания като основен риск за Южна Корея, Япония и американските сили в региона.

Източници: Ройтерс, Йонхап