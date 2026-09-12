На 30 г. Зендая отбеляза най-успешната година от живота си

Американската актриса Зендая навърши 30 години след една от най-силните години в кариерата си, белязана от два глобални боксофис хита, завръщането ѝ в „Еуфория“ и потвърждението, че се е омъжила за британския актьор Том Холанд.

Родената на 1 септември 1996 г. в Оукланд звезда започна 2026 г. с „Драмата“, в който си партнира с Робърт Патинсън. Романтичната черна комедия на режисьора Кристофър Боргли се превърна в един от успешните филми на A24 през годината.

Последва мащабната продукция „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, в която Зендая изпълнява ролята на богинята Атина. Филмът се превърна в най-касовото заглавие в кариерата на Нолан и вече е събрал над 1,6 млрд. долара по света.

Още по-голям успех постигна „Спайдър-мен: Нов ден“, в който Зендая отново играе Ем Джей редом с Том Холанд. Филмът оглави северноамериканския боксофис в продължение на шест поредни седмици и достигна приблизително 2,4 млрд. долара приходи в световен мащаб, превръщайки се в най-големия кинохит на 2026 г. до момента.

Зендая се завърна и към една от най-значимите роли в телевизионната си кариера, тази на Ру Бенет в третия сезон на драматичния сериал „Еуфория“. Изпълнението ѝ донесе нова номинация за „Еми“ за най-добра актриса в драматичен сериал. Актрисата вече има две награди „Еми“ за същата роля.

Професионалните успехи съвпаднаха и с голяма промяна в личния ѝ живот. През юни Том Холанд потвърди, че двамата със Зендая са се оженили, след месеци на спекулации около отношенията им. Актьорите се запознават през 2016 г. по време на снимките на „Спайдър-мен: Завръщане у дома“ и дълго време пазят връзката си далеч от публичността.

Кариерата на Зендая започва далеч преди големите холивудски продукции. Тя става известна като тийнейджър с поредиците на Disney Channel „Раздвижи се“ и „Кей Си под прикритие“, преди постепенно да премине към по-драматични роли и големи кинофранчайзи.

Годината за актрисата все още не е приключила. На 18 декември предстои премиерата на „Дюн: Част трета“ на Дени Вилньов, в който Зендая отново ще играе Чани редом с Тимъти Шаламе.

Сред следващите ѝ проекти е и анимационният „Шрек 5“, планиран за 2027 г. Зендая озвучава Фелисия, дъщерята на Шрек и Фиона, а Майк Майърс, Камерън Диас и Еди Мърфи се завръщат в познатите си роли.

Самата Зендая призна пред Elle малко преди 30-ия си рожден ден, че въпреки натрупания опит все още се чувства „като дете“, но гледа с ентусиазъм към новото десетилетие от живота си. След изключително натоварената 2026 г. актрисата вече е намекнала, че възнамерява да си даде кратка почивка.