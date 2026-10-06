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Велислава Петрова обсъди в Хага сигурността и инвестициите ОБЗОР

Велислава Петрова обсъди в Хага сигурността и инвестициите ОБЗОР

6 Октомври, 2026 05:34, обновена 6 Октомври, 2026 05:38 446 1

  • велислава петрова-
  • нидерландия-
  • том беренденсен-
  • външна политика-
  • хагски арбитражен съд

Българският външен министър разговаря с нидерландския си колега Том Берендсен и обяви стажове за български студенти в пет посолства.

Велислава Петрова обсъди в Хага сигурността и инвестициите ОБЗОР - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди в Хага с нидерландския си колега Том Берендсен възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в икономиката, енергетиката, транспорта, сигурността и отбраната. В разговорите са били засегнати още войната в Украйна, сигурността в Черноморския регион, европейската отбранителна готовност, защитата на външните граници и разширяването на Европейския съюз.

„България и Нидерландия са дългогодишни партньори в Европейския съюз и съюзници в НАТО. Имаме общ интерес това партньорство да води до конкретни резултати – повече инвестиции, по-добра свързаност и по-силна европейска сигурност“, заяви Петрова.

Сред обсъдените направления е било и сътрудничеството в областта на изкуствения интелект между научни организации и бизнеса в двете държави. Петрова е поставила акцент върху стратегическата свързаност между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия, както и върху предстоящата през 2027 г. Регионална среща на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин.

Посещения в „Клингендал“ и Арбитражния съд

В рамките на визитата си в Хага министърът посети Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“. С ръководството и експерти на института са обсъдени дипломатическото обучение и двустранното институционално сътрудничество. Българският дипломатически институт и „Клингендал“ поддържат партньорство, включващо програми по преговори, европейски политики, енергийна дипломация и противодействие на чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство.

Петрова се срещна и с генералния секретар на Постоянния арбитражен съд д-р Марчин Чепелак. От името на България тя връчи на институцията дъбова катедра, изработена от Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна. Дарението беше направено на церемония в Двореца на мира в Хага.

Стажове за български студенти

По време на посещението си Петрова обяви предстояща инициатива за стажове на български студенти, които учат в чужбина. Възможностите ще бъдат в дипломатическите представителства на България в Хага, Лондон, Париж, Берлин и Виена.

„Искаме младите български таланти да покажат как знанията и уменията им могат да бъдат полезни за България, независимо от това къде се намират“, подчерта министърът. По думите ѝ кратките стажове, които част от студентите провеждат в момента, не им позволяват да се запознаят достатъчно задълбочено с различните направления в работата на дипломатическата служба.

Условията и редът за кандидатстване ще бъдат публикувани след окончателното уточняване на параметрите на инициативата.

Източници: bta.bg


Нидерландия
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    06:25 06.10.2026

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