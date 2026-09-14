Лиъм Нийсън показа ново гадже? Актьорът се появи ръка за ръка със Стела Стокър

Холивудският актьор Лиъм Нийсън предизвика слухове за нова връзка, след като се появи ръка за ръка с британската актриса Стела Стокър на червения килим на Международния филмов фестивал в Торонто.

74-годишната звезда от „Твърде лично“ и „Списъкът на Шиндлер“ пристигна със Стела Стокър на премиерата на „Evil Genius“ на 12 септември. Двамата позираха заедно пред фотографите, като останаха хванати за ръце през голяма част от появата си. На събитието Нийсън се срещна и с режисьора на филма Кортни Кокс и актьора Дейвид Харбър.

Появата веднага привлече внимание заради близостта между двамата, но засега няма потвърждение, че Лиъм Нийсън и Стела Стокър са двойка. Представители на актьорите не са коментирали характера на отношенията им. Затова общата им поява може да се разглежда като повод за романтични спекулации, но не и като официално представяне на нова партньорка.

Снимки: БГНЕС/ EPA

Стела Стокър не е непозната за Лиъм Нийсън. Британската актриса вече е работила с него в трилърите „Memory“ и „Marlowe“, а двамата отново си партнират в предстоящия екшън „The Mongoose“. Филмът трябва да излезе на 30 октомври 2026 г., като Нийсън изпълнява главната роля на Райън „Фанг“ Фланаган, а Стокър играе персонаж на име Хелен. В актьорския състав е и носителката на „Оскар“ Мариса Томей.

Новите слухове идват след краткия романс на Лиъм Нийсън с актрисата Памела Андерсън. Двамата се сближиха покрай работата си по комедията „Голо оръжие“ и през 2025 г. демонстрираха видима близост по време на промоционалното турне на филма. По-късно стана ясно, че отношенията им са преминали отвъд приятелството, но връзката не се превърна в дългосрочно партньорство.

Личният живот на Лиъм Нийсън остава чувствителна тема в биографията му. Ирландският актьор беше женен за британската актриса Наташа Ричардсън от 1994 г. до смъртта ѝ през 2009 г. Ричардсън почина на 45-годишна възраст след инцидент по време на ски в Канада. Двамата имат двама синове, Майкъл и Даниел. Самият Нийсън рядко е говорил публично за нови отношения след загубата на съпругата си.

Преди брака си с Наташа Ричардсън актьорът има връзка и с британската звезда Хелън Мирън, с която се запознава по време на снимките на „Excalibur“ в началото на 80-те години.

Дори и на 74 години Лиъм Нийсън продължава да участва в нови филми и не смята да спира. Кариерата му продължава близо пет десетилетия и преминава от исторически драми и театър до някои от най-разпознаваемите екшън продукции на XXI век. Ролята му на Оскар Шиндлер в „Списъкът на Шиндлер“ на Стивън Спилбърг му носи номинация за „Оскар“, а поредицата „Твърде лично“ го превръща в екшън звезда на по-късен етап от кариерата му. През последните години той продължава да снима интензивно, въпреки че сам признава с чувство за хумор, че понякога пита продуцентите дали са наясно с възрастта му, когато му предлагат нов екшън.