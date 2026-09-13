30 години без Тупак Шакур: Първа крачка в справедливостта за убийството му

На 13 септември се навършват точно 30 години от смъртта на Тупак Шакур, един от най-влиятелните и противоречиви артисти в историята на хип-хопа. Рапърът, актьор и поет умира през 1996 г. едва на 25 години, но кратката му кариера оставя наследство, което продължава да влияе върху музиката и популярната култура.

Тази година годишнината придоби особено значение. Само две седмици преди нея съдебно жури в Лас Вегас призна Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис за виновен в убийството на Тупак Шакур. Това е първата осъдителна присъда по случая, който в продължение на три десетилетия беше една от най-големите криминални загадки в историята на музикалния бизнес.

От Балтиморската школа по изкуствата до световната сцена

Тупак Амару Шакур е роден на 16 юни 1971 г. в Ню Йорк. Майка му Афени Шакур е активистка и член на движението „Черните пантери“, а политическата и социалната среда, в която израства, по-късно оказва силно влияние върху текстовете му.

Като тийнейджър Тупак учи в Baltimore School for the Arts, където се занимава с актьорско майсторство, поезия, джаз и балет. Този артистичен фундамент остава видим и след навлизането му в рапа. Зад агресивния публичен образ стои автор, способен да пише както за бедността, расизма и полицейското насилие, така и за майчината любов, уязвимостта и собствените си страхове.

В началото на 90-те години Тупак Шакур започва професионалната си кариера покрай Digital Underground, а през 1991 г. издава дебютния си албум „2Pacalypse Now“.

Следват „Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...“, „Me Against the World“ и двойният „All Eyez on Me“. Сред песните, които се превръщат в негова визитна картичка, са „California Love“, „Dear Mama“, „I Get Around“ и издадената посмъртно „Changes“.

Тупак развива паралелно и актьорска кариера. Той участва във филми като „Juice“, „Poetic Justice“ с Джанет Джексън, „Above the Rim“, „Gridlock'd“ и „Gang Related“.

Една кариера, продължила само пет години

Активната звукозаписна кариера на Тупак Шакур продължава едва около пет години. Въпреки това той продава над 75 милиона записа по света според Rock & Roll Hall of Fame.

През 2017 г. Тупак е приет посмъртно в Залата на славата на рокендрола. Сред артистите, върху които организацията посочва влиянието му, са Еминем, Кендрик Ламар, Nas, J. Cole, 50 Cent и Drake.

Особено място в наследството му заема „Dear Mama“, посветена на Афени Шакур. Други композиции като „Changes“ запазват актуалността си десетилетия по-късно заради темите за расизма, социалното неравенство и полицейското насилие.

Зад успеха обаче стои живот, белязан от съдебни проблеми, конфликти и все по-дълбокото преплитане на музикалната индустрия с уличните банди в Калифорния през 90-те години. Тупак се превръща и в едно от централните лица на широко рекламираното тогава противопоставяне между хип-хоп сцените на Източното и Западното крайбрежие.

Нощта, която променя историята на хип-хопа

На 7 септември 1996 г. Тупак Шакур е в Лас Вегас, където присъства на боксовия мач между Майк Тайсън и Брус Селдън в MGM Grand.

След двубоя Тупак и хора от обкръжението на Death Row Records участват в сбиване с Орландо Андерсън, свързван със South Side Compton Crips.

По-късно същата вечер Тупак пътува в BMW, управлявано от основателя на Death Row Records Марион „Шуг“ Найт. На кръстовище близо до Лас Вегас Стрип до автомобила им спира бял Cadillac и от него е открита стрелба. Рапърът е прострелян четири пъти. Шуг Найт също е ранен, но оцелява.

Тупак Шакур е откаран в болница и остава в критично състояние в продължение на шест дни. На 13 септември 1996 г. той умира от раните си. Бил е само на 25 години.

Присъда 30 години по-късно

В продължение на десетилетия убийството остава без съдебен отговор и поражда множество теории за извършителите и мотивите.

Пробивът идва след публични изявления на Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис, бивш лидер на South Side Compton Crips. През годините Дейвис многократно говори за нощта на убийството в интервюта и в мемоарите си.

Делото срещу него най-после стигна до съд през август 2026 г. Прокуратурата твърдеше, че след сбиването в MGM Grand Дейвис е организирал ответното нападение, осигурил е оръжието и е участвал в издирването на автомобила на Тупак Шакур.

Дуейн Дейвис не беше обвинен, че лично е произвел смъртоносните изстрели. Според законодателството на Невада обаче човек може да носи наказателна отговорност за убийство, ако е подпомогнал или организирал престъплението.

Защитата оспори доказателствата и настояваше, че Дейвис е преувеличавал участието си в интервюта и публични изяви, за да печели внимание и пари. По време на процеса бивш детектив от Лас Вегас призна, че част от разказите му не са били независимо потвърдени.

На 31 август 2026 г., след 11-дневен процес и около три часа обсъждане, съдебното жури призна 63-годишния Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис за виновен в предумишлено убийство с използване на огнестрелно оръжие.

Присъдата му трябва да бъде определена на 13 октомври. Той е изправен пред възможността да прекара остатъка от живота си в затвора без право на предсрочно освобождаване, а защитата му обяви намерение да обжалва.

Решението на журито не дава отговор на всеки въпрос около убийството. Самоличността на човека, произвел изстрелите, все още не е установена по съдебен път. Но за първи път след 30 години американски съд призна човек за виновен за организирането на нападението, отнело живота на Тупак Шакур.

Три десетилетия след смъртта му интересът към 2Pac остава необичайно силен. Музиката му продължава да се преиздава и да достига до поколения, родени години след убийството му, а образът му отдавна е излязъл извън границите на хип-хопа.

Тупак Шакур остава трудна за еднозначно определяне фигура: рапър и актьор, поет и провокатор, социално ангажиран автор и звезда, въвлечена в някои от най-мрачните конфликти на музикалната индустрия през 90-те. Именно това противоречие е част от причината историята му да продължава да привлича внимание 30 години след смъртта му.