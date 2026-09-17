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Рецепта на деня: Ориз с домати и маслини - вкусно ястие от българската национална кухня
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Ориз с домати и маслини - вкусно ястие от българската национална кухня

17 Септември, 2026 10:05 643 2

  • ориз-
  • домати-
  • маслини-
  • постно-
  • българска кухня-
  • какво да сготвя

Може да бъде сервирано, както като гарнитура, така и като леко основно ястие

Рецепта на деня: Ориз с домати и маслини - вкусно ястие от българската национална кухня - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • домати - 1 кг;
  • ориз - 1 1/2 чаена чаша;
  • лук - 2 глави;
  • чесън - 2 скилидки;
  • магданоз - 1/2 връзка;
  • маслини - 100 грама;
  • захар - 1/2 чаена лъжица.

Начин на приготвяне:

Рецептата за домати с ориз и маслини може да бъде изпълнена, както с бял, така и с кафяв ориз, с какъвто е приготвено ястието на снимките. Ако ползвате кафяв ориз е добре предварително да го накиснете за час-два. Доматите измивате, обелвате и нарязвате на кубчета. Нарязвате лука на ситно.

В дълбок тиган или тенджера загрявате ½ чаена чаша олио изсипвате нарязания лук и бъркате докато омекне, след което добавяте измития ориз и отново разбърквате 3-4 минути, докато стане стъклен. Добавяте 1 чаена лъжица сол, захарта, нарязаните домати, нарязаните на ситно маслини и чесъна и отново разбърквате добре. Оставете ястието на тих огън на котлона, докато сокът на доматите изври, след което добавете и 4 чаени чаши вода.

Третата стъпка от рецептата за домати с ориз и маслини е по желание - запичането на ястието. Ако желаете, след като оризът е почти сварен, изсипете ястието в тава и запечете в предварително загрята фурна до готовност на ориза.

Преди сервиране поръсете със ситно нарязан магданоз, пише supichka.com.


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