Рецепта на деня: Ориз с домати и маслини - вкусно ястие от българската национална кухня

Необходими продукти:
- домати - 1 кг;
- ориз - 1 1/2 чаена чаша;
- лук - 2 глави;
- чесън - 2 скилидки;
- магданоз - 1/2 връзка;
- маслини - 100 грама;
- захар - 1/2 чаена лъжица.
Начин на приготвяне:
Рецептата за домати с ориз и маслини може да бъде изпълнена, както с бял, така и с кафяв ориз, с какъвто е приготвено ястието на снимките. Ако ползвате кафяв ориз е добре предварително да го накиснете за час-два. Доматите измивате, обелвате и нарязвате на кубчета. Нарязвате лука на ситно.
В дълбок тиган или тенджера загрявате ½ чаена чаша олио изсипвате нарязания лук и бъркате докато омекне, след което добавяте измития ориз и отново разбърквате 3-4 минути, докато стане стъклен. Добавяте 1 чаена лъжица сол, захарта, нарязаните домати, нарязаните на ситно маслини и чесъна и отново разбърквате добре. Оставете ястието на тих огън на котлона, докато сокът на доматите изври, след което добавете и 4 чаени чаши вода.
Третата стъпка от рецептата за домати с ориз и маслини е по желание - запичането на ястието. Ако желаете, след като оризът е почти сварен, изсипете ястието в тава и запечете в предварително загрята фурна до готовност на ориза.
Преди сервиране поръсете със ситно нарязан магданоз, пише supichka.com.
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