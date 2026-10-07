Електропроводът между Румъния и Молдова ще носи името „Линия на свободата Тръмп“

Планираната електропроводна линия за високо напрежение, която ще свърже Румъния и Молдова, ще носи името „Линия на свободата Тръмп“, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Проектът е подкрепен с инвестиция от 130 милиона долара от правителството на САЩ. Според американското посолство в Кишинев изграждането на електропровода ще допринесе за укрепването на енергийната сигурност и независимост на Молдова.

„Правителството на Република Молдова подкрепя инициативи, които са от полза за гражданите на страната, особено тези, които гарантират сигурността и енергийната инфраструктура на държавата“, заяви правителственият говорител Думитру Чоричи.

Подкрепа за проекта изрази и румънското правителство. „Румънското правителство винаги е подкрепяло проекти за свързаност между Румъния и Молдова. Фактът, че Съединените щати ги подкрепят и финансират, само потвърждава тяхното стратегическо значение“, отбеляза говорителката на правителството Йоана Доджою.

Молдова внася по-голямата част от необходимата си електроенергия чрез съществуващите връзки с Румъния и Украйна.

Името на американския президент Доналд Тръмп вече се свързва с все по-голям брой проекти в различни части на света. Сред тях са предложен транспортен коридор през Армения и планирана военна база в Полша.

На този фон редица правителства се стремят да спечелят благоразположението на американския президент.