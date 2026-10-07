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Електропроводът между Румъния и Молдова ще носи името „Линия на свободата Тръмп“

Електропроводът между Румъния и Молдова ще носи името „Линия на свободата Тръмп“

7 Октомври, 2026 12:42, обновена 7 Октомври, 2026 12:47 606 17

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  • електропровод-
  • тръмп

Проектът е подкрепен със 130 млн. долара от САЩ и има за цел да засили енергийната сигурност и независимост на Молдова

Електропроводът между Румъния и Молдова ще носи името „Линия на свободата Тръмп“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Планираната електропроводна линия за високо напрежение, която ще свърже Румъния и Молдова, ще носи името „Линия на свободата Тръмп“, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Проектът е подкрепен с инвестиция от 130 милиона долара от правителството на САЩ. Според американското посолство в Кишинев изграждането на електропровода ще допринесе за укрепването на енергийната сигурност и независимост на Молдова.

„Правителството на Република Молдова подкрепя инициативи, които са от полза за гражданите на страната, особено тези, които гарантират сигурността и енергийната инфраструктура на държавата“, заяви правителственият говорител Думитру Чоричи.

Подкрепа за проекта изрази и румънското правителство. „Румънското правителство винаги е подкрепяло проекти за свързаност между Румъния и Молдова. Фактът, че Съединените щати ги подкрепят и финансират, само потвърждава тяхното стратегическо значение“, отбеляза говорителката на правителството Йоана Доджою.

Молдова внася по-голямата част от необходимата си електроенергия чрез съществуващите връзки с Румъния и Украйна.

Името на американския президент Доналд Тръмп вече се свързва с все по-голям брой проекти в различни части на света. Сред тях са предложен транспортен коридор през Армения и планирана военна база в Полша.

На този фон редица правителства се стремят да спечелят благоразположението на американския президент.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хрушчов

    19 0 Отговор
    Е нема такова животно .
    Култ към личността , задмина и Ким и накрая и мавзолей да му направят .

    12:50 07.10.2026

  • 2 Европеец

    20 0 Отговор
    Много смешно заглавие....

    12:51 07.10.2026

  • 3 Браво на тях

    4 7 Отговор
    Румънците, браво на тях, работят политически и икономически са своето обединение с Молдова. Какво правят българите подвластни на различни идеологии се избиват и ограбват едни други. Защо трябва да се случва това, защо не сме единни в общи цели които благоприятват за общото ни развитие за Македония и България които трябва и те да бъдат обединени един ден колкото се може по-скоро да го видим с очите си.

    12:54 07.10.2026

  • 4 И що така

    10 1 Отговор
    Кръстете го Зеленски :D :D :D :D :D

    13:02 07.10.2026

  • 5 По добре да е

    17 0 Отговор
    Линията на откачалката, за кратко Откачалник.

    13:03 07.10.2026

  • 6 Аномалия

    10 0 Отговор
    Айде и този се побърка!

    13:06 07.10.2026

  • 7 Асам кандидато за президентГюрю

    8 2 Отговор
    Чрез ще купуваме ток от украина,те сега много произвеждат а се очаква даже да утроят произвотството на ел.енергия

    13:11 07.10.2026

  • 8 Механик

    7 0 Отговор
    „Линия на свободата Тръмп“ е като "желязна дъска" и "Снайперистки клуб Луис Армстронг".

    13:22 07.10.2026

  • 9 00014

    10 0 Отговор
    Замириса на тоалетна. Такъв слугинаж плъзна из Европа-та.

    Коментиран от #11

    13:23 07.10.2026

  • 10 Зеления

    3 0 Отговор
    Следващата порода мериносова овца селектрирана от института по животновъдство ще се казва "Мериносова овца Тръмп", а следващата порода кафяво говедо: "Кафяво говедо Тръмп"

    13:26 07.10.2026

  • 11 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "00014":

    Обаче можем да ги надминем, ако поискаме!

    13:28 07.10.2026

  • 12 Все тая

    2 1 Отговор
    По важното е тази електропроводна линия за високо напрежение, която ще свърже Румъния и Молдова кой я плаща и тока на каква цена и от къде ще е. А как ще се казва не е важно. Аз трафопоста до нас съм го кръстил "Зеленият мамул на Софиянски " Бръмчи и всяка седмица го ремонтират по два пъти.

    Коментиран от #14

    13:29 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зеления

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Все тая":

    абе не е все тая как ще се казва електропровода - ако се казваше "Електропровода Путин" току виж Мирчев и Тагарев да поискат да го думнем с една ракета С300.../ако Тагарев все пак е оставил в складовете на армията ни такава ракета/

    13:36 07.10.2026

  • 15 Почват

    0 0 Отговор
    С тази линия ще източат ботатсвата на Молдова

    13:41 07.10.2026

  • 16 DW смърди

    0 0 Отговор
    Хей, палави журналистки с гугъл образование, трябва да ви открехна, че в истинския български език няма "електропроводна линия ", а има просто електропровод.
    Явно превеждате от английски, където използват "line", но смисълът в български не е линия...
    Не учите и не четете, а това много помага.
    Ако знаете колко книги и учебници съм прочел и то на на няколко различни езика ще ви падне шапчицата...

    13:42 07.10.2026

  • 17 бай Иван

    0 0 Отговор
    Що не го кръстиха "Целуфакат по Дто на Тръмп"? Важното е кой ще прибира парсата от екслоатацията. Ясно е, че и Румъния и Молдова ще имат подвърлени фъстъци за рупане.

    13:45 07.10.2026