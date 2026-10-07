Електропроводът между Румъния и Молдова ще носи името „Линия на свободата Тръмп“

Планираната електропроводна линия за високо напрежение, която ще свърже Румъния и Молдова, ще носи името „Линия на свободата Тръмп“, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Проектът е подкрепен с инвестиция от 130 милиона долара от правителството на САЩ. Според американското посолство в Кишинев изграждането на електропровода ще допринесе за укрепването на енергийната сигурност и независимост на Молдова.
„Правителството на Република Молдова подкрепя инициативи, които са от полза за гражданите на страната, особено тези, които гарантират сигурността и енергийната инфраструктура на държавата“, заяви правителственият говорител Думитру Чоричи.
Подкрепа за проекта изрази и румънското правителство. „Румънското правителство винаги е подкрепяло проекти за свързаност между Румъния и Молдова. Фактът, че Съединените щати ги подкрепят и финансират, само потвърждава тяхното стратегическо значение“, отбеляза говорителката на правителството Йоана Доджою.
Молдова внася по-голямата част от необходимата си електроенергия чрез съществуващите връзки с Румъния и Украйна.
Името на американския президент Доналд Тръмп вече се свързва с все по-голям брой проекти в различни части на света. Сред тях са предложен транспортен коридор през Армения и планирана военна база в Полша.
На този фон редица правителства се стремят да спечелят благоразположението на американския президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хрушчов
Култ към личността , задмина и Ким и накрая и мавзолей да му направят .
12:50 07.10.2026
2 Европеец
12:51 07.10.2026
3 Браво на тях
12:54 07.10.2026
4 И що така
13:02 07.10.2026
5 По добре да е
13:03 07.10.2026
6 Аномалия
13:06 07.10.2026
7 Асам кандидато за президентГюрю
13:11 07.10.2026
8 Механик
13:22 07.10.2026
9 00014
Коментиран от #11
13:23 07.10.2026
10 Зеления
13:26 07.10.2026
11 Ъхъ
До коментар #9 от "00014":Обаче можем да ги надминем, ако поискаме!
13:28 07.10.2026
12 Все тая
Коментиран от #14
13:29 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зеления
До коментар #12 от "Все тая":абе не е все тая как ще се казва електропровода - ако се казваше "Електропровода Путин" току виж Мирчев и Тагарев да поискат да го думнем с една ракета С300.../ако Тагарев все пак е оставил в складовете на армията ни такава ракета/
13:36 07.10.2026
15 Почват
13:41 07.10.2026
16 DW смърди
Явно превеждате от английски, където използват "line", но смисълът в български не е линия...
Не учите и не четете, а това много помага.
Ако знаете колко книги и учебници съм прочел и то на на няколко различни езика ще ви падне шапчицата...
13:42 07.10.2026
17 бай Иван
13:45 07.10.2026