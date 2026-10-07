Мария Илиева стартира подкаста си с д-р Райна Стоянова (ВИДЕО)

Мария Илиева започна новия си подкаст The Diva Method с разговор с д-р Райна Стоянова. Първият епизод е посветен на връзката между вътрешното здраве и външния вид, а заглавието му поставя основната теза на разговора – че красотата започва отвътре.
Д-р Райна Стоянова е ендокринолог, а професионалната ѝ област определя и основния фокус на епизода. Двете обсъждат как състоянието на организма се отразява върху външността и защо грижата за кожата, фигурата и добрия вид не може да бъде отделена от общото здраве.
Хранене, метаболизъм и хормонален баланс
Сред темите в разговора са храненето, метаболизмът и хормоналният баланс. Мария Илиева задава въпроси за процесите, които стоят зад промените във физическото състояние, а д-р Стоянова представя медицинската гледна точка към ролята на вътрешните фактори за начина, по който човек изглежда и се чувства.
Разговорът засяга и идеята, че устойчивата промяна не се свежда единствено до външни процедури или краткосрочни решения. Акцентът е върху цялостната грижа за организма и върху връзката между ежедневните навици, здравето и самочувствието.
Личният опит среща медицинската експертиза
В първия епизод Мария Илиева съчетава личния си интерес към здравето и промяната с професионалните знания на своя гост. Така разговорът преминава отвъд темата за външния вид и включва въпроси за качествения живот, дълголетието и по-осъзнатата грижа към себе си.
„Красотата започва отвътре“ е не само заглавие на епизода, а и отправна точка за разговора между певицата и ендокринолога. The Diva Method ще развива тези теми чрез срещи със специалисти и разговори за здравето, личната трансформация и възможностите за промяна.
Източник: youtube.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смех
Коментиран от #3
12:45 07.10.2026
2 Ироничен
12:48 07.10.2026
3 Как скрита?
До коментар #1 от "Смех":Направо си е на ачика.
12:51 07.10.2026
4 ама моля ви се
Коментиран от #5
12:56 07.10.2026
5 Оземпика...
До коментар #4 от "ама моля ви се":Точно от ендокринологията е рекламата, който разбрал, да се боде. Хората му казват "инсулин", но нищо общо няма с него...
13:01 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цвете
13:03 07.10.2026
8 А дали
13:04 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Азис, бангаранга, фики и мики С тораро (какво е тораро). Народ с телефони. Магазини за храна втора уппотреба (внос от "освободителите") . Пътища- тия дето ги построиха комунистите (ама вече разбити). За това пък винетки и гражданска на корем.
Да видиш момиче, което да не е краен-рубенсов тип е невъзможно. Грим на кило и със маламашката. МОмченца с талибански брадички, чорапки до глезенчетата, гордо възкачили се на ..познайте какво? Правилно! На тротинетка.
И банани по цял ден. Колкото искаш. Поскъпнаха и гонят 10 лева килото, ама кво от това? Нали сме в клуба на ония, богатите.
13:29 07.10.2026