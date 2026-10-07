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Мария Илиева стартира подкаста си с д-р Райна Стоянова (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Мария Илиева стартира подкаста си с д-р Райна Стоянова (ВИДЕО)

7 Октомври, 2026 12:43 534 10

  • мария илиева-
  • the diva method-
  • райна стоянова-
  • ендокринология-
  • здраве и красота

В първия епизод на The Diva Method двете разговарят за красотата отвътре, метаболизма, храненето и дълголетието

Мария Илиева стартира подкаста си с д-р Райна Стоянова (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева започна новия си подкаст The Diva Method с разговор с д-р Райна Стоянова. Първият епизод е посветен на връзката между вътрешното здраве и външния вид, а заглавието му поставя основната теза на разговора – че красотата започва отвътре.

Д-р Райна Стоянова е ендокринолог, а професионалната ѝ област определя и основния фокус на епизода. Двете обсъждат как състоянието на организма се отразява върху външността и защо грижата за кожата, фигурата и добрия вид не може да бъде отделена от общото здраве.

Хранене, метаболизъм и хормонален баланс

Сред темите в разговора са храненето, метаболизмът и хормоналният баланс. Мария Илиева задава въпроси за процесите, които стоят зад промените във физическото състояние, а д-р Стоянова представя медицинската гледна точка към ролята на вътрешните фактори за начина, по който човек изглежда и се чувства.

Разговорът засяга и идеята, че устойчивата промяна не се свежда единствено до външни процедури или краткосрочни решения. Акцентът е върху цялостната грижа за организма и върху връзката между ежедневните навици, здравето и самочувствието.

Личният опит среща медицинската експертиза

В първия епизод Мария Илиева съчетава личния си интерес към здравето и промяната с професионалните знания на своя гост. Така разговорът преминава отвъд темата за външния вид и включва въпроси за качествения живот, дълголетието и по-осъзнатата грижа към себе си.

„Красотата започва отвътре“ е не само заглавие на епизода, а и отправна точка за разговора между певицата и ендокринолога. The Diva Method ще развива тези теми чрез срещи със специалисти и разговори за здравето, личната трансформация и възможностите за промяна.

Източник: youtube.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    4 0 Отговор
    Неква скрита реклама ли е това?!

    Коментиран от #3

    12:45 07.10.2026

  • 2 Ироничен

    5 0 Отговор
    "Вътрешното здраве и външния вид, а заглавието му поставя основната теза на разговора – че красотата започва отвътре." Темата - за кифли. Визията - също. Поредната ненужност.

    12:48 07.10.2026

  • 3 Как скрита?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смех":

    Направо си е на ачика.

    12:51 07.10.2026

  • 4 ама моля ви се

    5 0 Отговор
    Първо каква е дива е тя, второ нека не се лъжем - отслабна с оземпик. Другого е ала-бала дрънканици, лаф да става.

    Коментиран от #5

    12:56 07.10.2026

  • 5 Оземпика...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ама моля ви се":

    Точно от ендокринологията е рекламата, който разбрал, да се боде. Хората му казват "инсулин", но нищо общо няма с него...

    13:01 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цвете

    1 1 Отговор
    БРАВО. УСПЕХ И ЗДРАВЕ. 👍❤️👏💯🍀🇧🇬❤️

    13:03 07.10.2026

  • 8 А дали

    2 0 Отговор
    Ще каже истината. Или ще се прави на мис Свят?

    13:04 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    2 0 Отговор
    Доктори-"подкастове" и инфлуенсъри. Вирусолози-коремни хирурзи. Математик-ковидари.
    Азис, бангаранга, фики и мики С тораро (какво е тораро). Народ с телефони. Магазини за храна втора уппотреба (внос от "освободителите") . Пътища- тия дето ги построиха комунистите (ама вече разбити). За това пък винетки и гражданска на корем.
    Да видиш момиче, което да не е краен-рубенсов тип е невъзможно. Грим на кило и със маламашката. МОмченца с талибански брадички, чорапки до глезенчетата, гордо възкачили се на ..познайте какво? Правилно! На тротинетка.
    И банани по цял ден. Колкото искаш. Поскъпнаха и гонят 10 лева килото, ама кво от това? Нали сме в клуба на ония, богатите.

    13:29 07.10.2026