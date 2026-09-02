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Анджелина Джоли не е изненадана, че Брад Пит отново пие

Анджелина Джоли не е изненадана, че Брад Пит отново пие

2 Септември, 2026 10:42 459 3

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  • алкохол

Актрисата не вярвала, че трезвеността ще означава, че проблемите на Брад ще изчезнат

Анджелина Джоли не е изненадана, че Брад Пит отново пие - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скоро 62-годишният актьор разкри в интервю, че 7 години е бил трезвен, но вече пак пие алкохол, макар и умерено, пише teenproblem.net.

"Аз бях трезвен 7 години. Но се завърнах към пиенето на алкохол... По по-сдържан начин. Станах твърде уверен няколко пъти, казах си - не, не е добре за мен. Не в големи количества", коментира звездата пред "Esquire UK".

Брад обърна гръб на алкохола през 2016 г. - точно, когато се разделиха с Анджелина. Това стана след инцидент на частен самолет. Актрисата твърди, че тогава акьторът е бил пиян, двамата се скарали, като той разлял върху нея и децата им бира и вино. Пит отрече това.

После той посещаваше сбирки на "Анонимните алкохолици".

Сега се казва, че Джоли не е изненадана от разкритието, че бившият ѝ пак пие алкохол.

"Анджелина не е изненадана. Тя опита да предупреди хората. Тя знаеше, че това винаги е възможност.", посочи източник пред "Naughty But Nice".

Актрисата не вярвала, че трезвеността ще означава, че проблемите на Брад ще изчезнат.

"Тя не вярва, че Брад се е променил из основи. Тя вярва, че Брад си е Брад, и никакво количество трезвеност или преоткриване, би променило това", каза още източникът.

А източник на "Mirror" споделя, че пиенето на алкохол отново е лично решение на актьора.

"Това беше лично решение. Той прекара години, разсъждавайки върху връзката си с алкохола, и знае какво работи за него", коментира той.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Туумрайдър

    1 0 Отговор
    Никой не е изненадан, че пие. Всички са изненадани, че пие умерено.

    10:48 02.09.2026

  • 3 Лост

    2 0 Отговор
    Ами с такава скрипя и сюрия осиновени деца даже много е издържал.

    10:54 02.09.2026