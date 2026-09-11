Гуинет Полтроу все още обича "голямата си любов" Брад Пит

Гуинет Полтроу се върна към една от най-обсъжданите връзки в Холивуд през 90-те години и призна, че раздялата ѝ с Брад Пит е била много по-тежка заради огромния обществен интерес към двойката.

53-годишната носителка на „Оскар“ разказа в подкаста „Friends Keep Secrets“, че романът им започнал почти веднага след запознанството им на снимачната площадка на трилъра „Седем“.

„Беше нещо като любов от пръв поглед. Беше страхотно. Беше наистина забавно“, спомня си Гуинет Полтроу.

По това време актрисата е на 22 години и тепърва се утвърждава в Холивуд, докато 31-годишният Брад Пит вече е сред най-разпознаваемите актьори в света. Полтроу си спомня, че първоначално обществеността я възприемала не толкова чрез собствената ѝ кариера, колкото като „приятелката на Брад Пит“. „Бях много млада, а той беше тази красива филмова звезда“, разказва актрисата.

Гуинет Полтроу и Брад Пит се запознават през 1994 г. по време на снимките на „Седем“, където играят съпрузи. Двамата се сгодяват през 1996 г., но през юни 1997 г. официално прекратяват връзката си след около две години и половина заедно.

Близо три десетилетия по-късно Полтроу признава, че краят на годежа е бил съпроводен не само от разбито сърце, но и от чувство за обществен провал.

„Мисля, че медийното внимание направи всичко много по-голямо, отколкото беше. Носиш това фалшиво усещане за обществена значимост, допълнителната тежест и допълнителния срам, че не се е получило“, казва актрисата.

Гуинет Полтроу определя себе си след раздялата като „много депресирана“. В предишни интервюта тя е признавала, че именно тя е прекратила годежа и че на 24 години не е била готова за брак. Години по-късно актрисата обясни, че тогава все още не е познавала достатъчно добре себе си и собствените си желания.

Въпреки болезнения край отношенията между двете холивудски звезди постепенно се превръщат в приятелство. Полтроу и днес определя Брад Пит като „страхотен човек“. „Ние сме приятели. Той е страхотен човек. Обичам го“, казва актрисата.

Топлите отношения са взаимни. През 2022 г. Брад Пит участва в интервю за лайфстайл платформата Goop на бившата си годеница. Двамата тогава също говориха открито за миналото си, а актьорът заяви, че е хубаво, че след толкова години са успели да останат приятели.

Любопитна връзка между две от най-известните бивши партньорки на Брад Пит съществува и днес. Гуинет Полтроу и Дженифър Анистън са приятелки, а през 2025 г. Анистън разкри пред Vanity Fair, че дори е присъствала на годежното парти на Полтроу и Пит. Актрисата от „Приятели“ призна още, че двете понякога разговарят за общия си бивш партньор.

Дженифър Анистън обаче не е причината за края на годежа между Гуинет Полтроу и Брад Пит. Полтроу и Пит се разделят през 1997 г., а връзката му с Анистън започва по-късно. Брад Пит и Дженифър Анистън сключват брак през 2000 г. и се разделят през 2005 г.

Именно в края на брака им в живота на Брад Пит се появява Анджелина Джоли, с която той се запознава по време на снимките на „Мистър и мисис Смит“. Пит и Джоли впоследствие създават семейство, сключват брак през 2014 г. и се разделят през 2016 г.

След връзката си с Брад Пит Гуинет Полтроу има роман с актьора Бен Афлек. През 2003 г. тя се омъжва за фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Двамата имат две деца, Епъл и Моузес, и обявяват раздялата си през 2014 г. с придобилото широка популярност определение „съзнателна раздяла“.

През 2018 г. Гуинет Полтроу сключва брак с телевизионния продуцент и сценарист Брад Фалчук.

Брад Пит също продължи личния си живот след края на дългогодишната си връзка с Анджелина Джоли. През последните години 62-годишният актьор е във връзка с дизайнерката на бижута Инес де Рамон.

Почти 30 години след края на годежа им признанията на Гуинет Полтроу показват, че тя не гледа на връзката си с Брад Пит с горчивина. За актрисата болезненият момент се оказва по-скоро сблъсък между първата голяма публична любов, младостта и натиска да преживяваш раздялата си пред очите на целия свят.