Новини
България »
МВР въвежда допълнителна охрана. Разследва се и външна намеса при взривовете в "ЕМКО"

МВР въвежда допълнителна охрана. Разследва се и външна намеса при взривовете в "ЕМКО"

18 Септември, 2026 11:57 490 5

  • мвр-
  • емко-
  • охрана

ДАНС и МВР обследват обектите и ще дадат предписания за повишаване на нивото на защита, обясни Иван Демерджиев

МВР въвежда допълнителна охрана. Разследва се и външна намеса при взривовете в "ЕМКО" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

МВР въвежда допълнителна охрана около заводите за боеприпаси. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет.

Преди седмица пореден пожар избухна в склад за боеприпаси на „ЕМКО“, този път в района на село Горни Върпища, област Габрово. На 10 август имаше пожар в завода край Трявна.

Тогава вътрешният министър беше категоричен, че няма никаква данни за външна намеса за взрива.

„Обсъдихме състоянието на складове и производствени бази за производство и съхранение на взривни вещества“, каза Демерджиев, цитиран от бТВ.

„ДАНС и МВР обследват обектите и ще дадат предписания за повишаване на нивото на защита. Засилват се полицейските патрули около тези обекти. МВР допълнително ще ги охранява до края на годината. През 2027 година ще бъде направен анализ дали мерките да останат“, допълни вътрешният министър.

„Тече разследване и по двата обекта „ЕМКО“. Разследва се външна намеса. Намираме проблеми и в начина на съхранение, и в охраната и нейната ефективност. Ще запознаем стопаните с мерките, които трябва да предприемат“, посочи Демерджиев.

Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинга.

Обсъждат се промени в Закона за отбраната за въздействие от страна на въоръжените сили срещу дронове, допълни той.

От Министерството на отбраната беше изнесен доклад за състоянието на стратегическите обекти от състава му, каза министърът. Той добави, че е представил в своя доклад нуждата от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, както и за отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение и системи за съвременна охрана.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    1 2 Отговор
    ВМЗ Сопот , Арсенал казанлък..! Една врачка каза че следващата заря ще е там..! Причината е че благодарение на тези поеприпаси които България дава на Украйна умират много невинни..На кратко Украйна стреля с прашки а руснаците с топове..

    12:03 18.09.2026

  • 2 Хмм

    3 0 Отговор
    не разбрах, какво ще охранява държавата - държавните военни заводи или частните складове на гебрев

    12:21 18.09.2026

  • 3 Факт

    1 0 Отговор
    Първо,не са взривове а пожари.Второ защо само складовете на Гебрев от години горят?

    12:36 18.09.2026

  • 4 Тия !

    1 0 Отговор
    Взеха !

    Да Се Събуждат !

    12:42 18.09.2026

  • 5 Истината

    1 1 Отговор
    Е как бе, друзя наричате руZката намеса "външна" ! Не обиждайте така братския руZки народ!!!
    РуZката намеса си е вътрешна от всякъде .....

    12:44 18.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове