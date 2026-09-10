Филип Киркоров: Властите в България не отразяват народа

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Непредвидена информация може да промени представата Ви за въпрос, който сте смятали за окончателно решен. Не се тревожете, ако сутринта не разполагате с достатъчно яснота – оставете ситуацията да се развие, преди да изберете посока. Освобождаването от излишното ще Ви бъде по-полезно от стремежа да започнете нещо голямо и ново. Следобедът ще събуди по-дълбок интерес към човек, тема или преживяване, което Ви отвежда отвъд обичайното. Вечерта ще Ви помогне да подредите чувствата си и да погледнете по-спокойно на отношенията с околните.

Водолей (21.01 - 19.02) Разместване в плановете може да Ви покаже възможност, която трудно бихте забелязали при обичайното развитие на събитията. Не се страхувайте да промените подхода си, но избягвайте решенията, продиктувани единствено от моментен импулс. Подходящо е да приключите въпрос, който отдавна заема място в мислите Ви и вече не Ви носи нищо полезно. Следобедът ще изисква повече съсредоточеност върху важна цел и може да Ви накара да погледнете по-сериозно на бъдещите си намерения. Вечерта ще улесни общуването и ще Ви помогне да представите идеите си по начин, който другите могат да разберат.

Козирог (23.12 - 20.01) Познатото решение може внезапно да престане да изглежда като единствената възможност. Приемете сутрешната промяна като повод да проверите дали старият подход все още работи достатъчно добре. През деня се освободете от ангажимент или задача, които отнемат повече сили, отколкото заслужават. Следобедът ще насочи вниманието Ви към приятелство, обща цел или човек, с когото можете да изградите по-силно доверие. Към вечерта един добре премерен разговор ще Ви помогне да уточните намеренията си без ненужно напрежение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Променените обстоятелства ще Ви накарат да погледнете по различен начин на задача или цел, която сте смятали за напълно изяснена. Вместо веднага да търсите нова посока, първо вижте какво е време да приключите. Професионалните и практичните въпроси ще изискват внимание, но не е необходимо да доказвате възможностите си с прекомерно натоварване. Следобедът може да Ви направи по-избирателни към хората, с които споделяте плановете си. Вечерта ще донесе по-спокойна перспектива и ще Ви помогне да видите различните страни на важна ситуация.

Скорпион (24.10 - 22.11) Нещо, което досега сте наблюдавали отстрани, може постепенно да придобие много по-лично значение. Сутринта не бързайте да реагирате на неочаквана новина или промяна в поведението на човек около Вас. Използвайте часовете преди следобеда, за да приключите стари ангажименти и да освободите място за онова, което предстои. По-късно ще почувствате по-силно собствените си желания и ще бъдете много по-ясни в отношението си към близостта и доверието. Вечерта предпочетете съдържателния разговор пред повърхностното общуване.

Везни (24.09 - 23.10) Усещането, че предстои промяна, може да Ви съпътства още от сутринта, дори да не можете веднага да определите каква ще бъде тя. Не се насилвайте да имате готов отговор на всеки въпрос и си оставете време за преосмисляне. Следобедът ще направи чувствата Ви по-интензивни и ще Ви помогне да разберете кое има истинска стойност за Вас. В отношенията ще търсите повече дълбочина и искреност, отколкото красиви думи и любезни жестове. Вечерта ще върне яснотата и ще Ви помогне спокойно да изразите собствената си позиция.

Дева (24.08 - 23.09) Промяна в последния момент може да наруши внимателно подредената Ви програма още сутринта. Не губете енергия в опити да контролирате всяка подробност – оставете място и за непредвиденото. Това е подходящ момент да приключите, изчистите или преосмислите нещо, което вече е изпълнило предназначението си. Следобедът ще направи разговорите по-съдържателни и може да Ви помогне да разберете какво всъщност стои зад нечия позиция. Късните часове ще насочат мислите Ви към търсенето на баланс и по-справедливо решение.

Лъв (24.07 - 23.08) Подробност, която досега сте пренебрегвали, може внезапно да се окаже по-важна от очакваното. Не позволявайте това да Ви обезкуражи, а използвайте възможността да направите необходимата корекция. По-малкото ангажименти ще Ви дадат повече пространство да прецените какво действително заслужава усилията Ви. Следобедът ще насочи вниманието към дома, семейството или тема, която има дълбоко лично значение за Вас. Вечерта ще бъде подходяща за спокоен разговор, в който можете да намерите решение без излишно противопоставяне.

Рак (22.06 - 23.07) Вътрешното напрежение може да Ви направи по-чувствителни към всяка промяна в плановете на хората около Вас. Не приемайте неочакваното като знак, че нещо непременно се обърква – понякога различният маршрут води до по-добър резултат. През деня ще Ви бъде полезно да намалите темпото и да не се опитвате да разрешите всички натрупани въпроси наведнъж. Следобедът ще донесе по-силни чувства и желание да бъдете с хората, пред които можете да останете напълно искрени. Вечерта насочете вниманието към дома и разговорите, които възстановяват близостта.

Близнаци (22.05 - 21.06) Плановете могат да се разместят още в първите часове и да Ви принудят бързо да промените начина си на действие. Проверявайте внимателно информацията и не позволявайте на множество дребни задачи да разпилеят вниманието Ви. Силно намаляващият ритъм на деня е по-подходящ за довършване, подреждане и освобождаване от ненужното, отколкото за големи нови начинания. Следобедът ще изисква повече съсредоточеност върху практичните въпроси и собственото Ви благополучие. Вечерта ще върне лекотата в общуването и ще Ви помогне да намерите точните думи.

Телец (21.04 - 21.05) Сутрешните обстоятелства могат да Ви поднесат изненада, която нарушава обичайния ритъм, но едновременно с това отваря интересна възможност. Не настоявайте всичко да остане такова, каквото сте го планирали. Постепенно ще почувствате потребност да се освободите от излишните задачи и да оставите повече пространство за себе си. Следобед отношенията ще придобият по-дълбок и сериозен оттенък, а повърхностните разговори няма да Ви удовлетворяват. Към края на деня искреността ще бъде много по-ценна от опитите да запазите привидно спокойствие.