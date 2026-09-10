Филип Киркоров: Властите в България не отразяват народа

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Овен
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Телец
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Близнаци
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Рак
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Лъв
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Дева
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Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Непредвидена информация може да промени представата Ви за въпрос, който сте смятали за окончателно решен. Не се тревожете, ако сутринта не разполагате с достатъчно яснота – оставете ситуацията да се развие, преди да изберете посока. Освобождаването от излишното ще Ви бъде по-полезно от стремежа да започнете нещо голямо и ново. Следобедът ще събуди по-дълбок интерес към човек, тема или преживяване, което Ви отвежда отвъд обичайното. Вечерта ще Ви помогне да подредите чувствата си и да погледнете по-спокойно на отношенията с околните.
Водолей (21.01 - 19.02)
Разместване в плановете може да Ви покаже възможност, която трудно бихте забелязали при обичайното развитие на събитията. Не се страхувайте да промените подхода си, но избягвайте решенията, продиктувани единствено от моментен импулс. Подходящо е да приключите въпрос, който отдавна заема място в мислите Ви и вече не Ви носи нищо полезно. Следобедът ще изисква повече съсредоточеност върху важна цел и може да Ви накара да погледнете по-сериозно на бъдещите си намерения. Вечерта ще улесни общуването и ще Ви помогне да представите идеите си по начин, който другите могат да разберат.
Козирог (23.12 - 20.01)
Познатото решение може внезапно да престане да изглежда като единствената възможност. Приемете сутрешната промяна като повод да проверите дали старият подход все още работи достатъчно добре. През деня се освободете от ангажимент или задача, които отнемат повече сили, отколкото заслужават. Следобедът ще насочи вниманието Ви към приятелство, обща цел или човек, с когото можете да изградите по-силно доверие. Към вечерта един добре премерен разговор ще Ви помогне да уточните намеренията си без ненужно напрежение.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Променените обстоятелства ще Ви накарат да погледнете по различен начин на задача или цел, която сте смятали за напълно изяснена. Вместо веднага да търсите нова посока, първо вижте какво е време да приключите. Професионалните и практичните въпроси ще изискват внимание, но не е необходимо да доказвате възможностите си с прекомерно натоварване. Следобедът може да Ви направи по-избирателни към хората, с които споделяте плановете си. Вечерта ще донесе по-спокойна перспектива и ще Ви помогне да видите различните страни на важна ситуация.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Нещо, което досега сте наблюдавали отстрани, може постепенно да придобие много по-лично значение. Сутринта не бързайте да реагирате на неочаквана новина или промяна в поведението на човек около Вас. Използвайте часовете преди следобеда, за да приключите стари ангажименти и да освободите място за онова, което предстои. По-късно ще почувствате по-силно собствените си желания и ще бъдете много по-ясни в отношението си към близостта и доверието. Вечерта предпочетете съдържателния разговор пред повърхностното общуване.
Везни (24.09 - 23.10)
Усещането, че предстои промяна, може да Ви съпътства още от сутринта, дори да не можете веднага да определите каква ще бъде тя. Не се насилвайте да имате готов отговор на всеки въпрос и си оставете време за преосмисляне. Следобедът ще направи чувствата Ви по-интензивни и ще Ви помогне да разберете кое има истинска стойност за Вас. В отношенията ще търсите повече дълбочина и искреност, отколкото красиви думи и любезни жестове. Вечерта ще върне яснотата и ще Ви помогне спокойно да изразите собствената си позиция.
Дева (24.08 - 23.09)
Промяна в последния момент може да наруши внимателно подредената Ви програма още сутринта. Не губете енергия в опити да контролирате всяка подробност – оставете място и за непредвиденото. Това е подходящ момент да приключите, изчистите или преосмислите нещо, което вече е изпълнило предназначението си. Следобедът ще направи разговорите по-съдържателни и може да Ви помогне да разберете какво всъщност стои зад нечия позиция. Късните часове ще насочат мислите Ви към търсенето на баланс и по-справедливо решение.
Лъв (24.07 - 23.08)
Подробност, която досега сте пренебрегвали, може внезапно да се окаже по-важна от очакваното. Не позволявайте това да Ви обезкуражи, а използвайте възможността да направите необходимата корекция. По-малкото ангажименти ще Ви дадат повече пространство да прецените какво действително заслужава усилията Ви. Следобедът ще насочи вниманието към дома, семейството или тема, която има дълбоко лично значение за Вас. Вечерта ще бъде подходяща за спокоен разговор, в който можете да намерите решение без излишно противопоставяне.
Рак (22.06 - 23.07)
Вътрешното напрежение може да Ви направи по-чувствителни към всяка промяна в плановете на хората около Вас. Не приемайте неочакваното като знак, че нещо непременно се обърква – понякога различният маршрут води до по-добър резултат. През деня ще Ви бъде полезно да намалите темпото и да не се опитвате да разрешите всички натрупани въпроси наведнъж. Следобедът ще донесе по-силни чувства и желание да бъдете с хората, пред които можете да останете напълно искрени. Вечерта насочете вниманието към дома и разговорите, които възстановяват близостта.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Плановете могат да се разместят още в първите часове и да Ви принудят бързо да промените начина си на действие. Проверявайте внимателно информацията и не позволявайте на множество дребни задачи да разпилеят вниманието Ви. Силно намаляващият ритъм на деня е по-подходящ за довършване, подреждане и освобождаване от ненужното, отколкото за големи нови начинания. Следобедът ще изисква повече съсредоточеност върху практичните въпроси и собственото Ви благополучие. Вечерта ще върне лекотата в общуването и ще Ви помогне да намерите точните думи.
Телец (21.04 - 21.05)
Сутрешните обстоятелства могат да Ви поднесат изненада, която нарушава обичайния ритъм, но едновременно с това отваря интересна възможност. Не настоявайте всичко да остане такова, каквото сте го планирали. Постепенно ще почувствате потребност да се освободите от излишните задачи и да оставите повече пространство за себе си. Следобед отношенията ще придобият по-дълбок и сериозен оттенък, а повърхностните разговори няма да Ви удовлетворяват. Към края на деня искреността ще бъде много по-ценна от опитите да запазите привидно спокойствие.
Овен (21.03 - 20.04)
Неочаквана промяна в програмата може да изисква повече гъвкавост още от сутринта. Вместо да се ядосвате, че нещо не върви по план, потърсете най-простия начин да се приспособите. През деня ще бъде полезно да приключвате започнатото, вместо да се натоварвате с нови задачи. Следобедът може да насочи вниманието Ви към по-дълбоките чувства и към въпрос, който не искате повече да оставяте неизяснен. Вечерта ще Ви помогне да намерите по-дипломатичен подход към важен разговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боруна Лом
Коментиран от #9, #33, #39, #41
10:45 10.09.2026
3 Читател
Коментиран от #7
10:46 10.09.2026
4 А дали
10:47 10.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Евгени от Алфапласт
10:49 10.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Читател":Още по-неприятно е когато ДЖУРналя и ТРОЛеи започнат да говорят и пишат НЕистини от името на народа ❗
10:49 10.09.2026
8 Този
Коментиран от #18
10:50 10.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Толю
10:51 10.09.2026
11 Киркоров
10:53 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 смях в залата
10:57 10.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фори
11:00 10.09.2026
18 аБе,
До коментар #8 от "Този":С майка руска еврейка и баща арменец е баш евреин и като такъв се държи.Въобразява си,че всеки му дължи нещо,да ама не.Пука се от яд,че в България никой не го отразява,то даже и в Русия вече масово му се подиграват.Понеже влизам да чета и руски сайтове да се осведомявам от първо лице за новините там.
Коментиран от #42
11:01 10.09.2026
19 питащ
11:02 10.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
11:07 10.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
11:07 10.09.2026
25 ДУМИТЕ НА КИРКОРО
11:08 10.09.2026
26 Анджо
11:09 10.09.2026
27 Госあ
11:09 10.09.2026
28 Анджо
Коментиран от #30, #35
11:10 10.09.2026
29 Свой
11:15 10.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Киркоре къффф
11:20 10.09.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Нека да пиша":Ти ПИТАШ, а не пишеш коментар❗
11:20 10.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сбъркан
11:23 10.09.2026
35 С.Николов
До коментар #28 от "Анджо":Уважаеми,
утвърждаването на цяла група хора, че са такива или онакива, без значение положителни или отрицателни, не е правилно и едностравчиво. Благодаря ако прочетохте това.
11:23 10.09.2026
36 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
11:25 10.09.2026
37 гост
11:25 10.09.2026
38 Пъпет
11:29 10.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ха ха ха
Русия е терористична държава и не заслужава никакво внимание.
11:34 10.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Фифи Кикиморов
11:39 10.09.2026
44 провинциалист
11:44 10.09.2026
45 аБе,
До коментар #42 от "провинциалист":Къде си роден и както какъв се самоопределяш няма нищо общо с генетичния ти произход.Та този с майка еврейка си е точно евреин.Вие може да се определяте като марсианец ама не сте.
11:44 10.09.2026