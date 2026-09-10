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Филип Киркоров: Властите в България не отразяват народа

Филип Киркоров: Властите в България не отразяват народа

10 Септември, 2026 10:43 1 057 45

  • филип киркоров-
  • власти-
  • българия-
  • критикува

Руският певец е сигурен, че българите все още изпитват силна любов към Русия

Филип Киркоров: Властите в България не отразяват народа - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Естрадният изпълнител Филип Киркоров направи официално изявление пред медиите, в което критикува политическото ръководство в София. Според него действията и решенията на настоящите български власти изобщо не отразяват реалните чувства и настроения на обикновения народ. Изказването му бе направено по време на церемония по откриване на паметник на неговите родители на Троекуровското гробище в Москва, съобщава информационна агенция ТАСС.

Киркоров сподели, че пренасянето на праха на неговите баба и майка от България е отнело цяла година заради усложнената геополитическа обстановка.

Изпълнителят подчерта, че датата 9 септември е била голям празник за баща му Бедрос Киркоров – Денят на освобождението на България от фашизма.

„В България обичат руснаците, както и руснаците обичат българите. Това, което се случва по върховете в София, не е във властта на обикновените хора“, допълни музикантът, цитиран от портала dzen.ru.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    31 22 Отговор
    ПРАВ СИ ТИ ДРУЖЕ,КИРКОРЕ! НО ПОЛИТИЦИТЕ СА ВЗЕЛИ ПАРИ ЗА ДА МРАЗЯТ РУСИЯТА

    Коментиран от #9, #33, #39, #41

    10:45 10.09.2026

  • 3 Читател

    33 20 Отговор
    Неприятно е когато човек на изкуството започне да служи на пропагандата. Винаги изглежда неискрено.

    Коментиран от #7

    10:46 10.09.2026

  • 4 А дали

    14 6 Отговор
    Обичат арменците

    10:47 10.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Евгени от Алфапласт

    19 6 Отговор
    Фико, кажи нещо за ΔΑΡΑ, тия неща ги остави на друг, "не е твоето"!😂

    10:49 10.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 5 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    Още по-неприятно е когато ДЖУРналя и ТРОЛеи започнат да говорят и пишат НЕистини от името на народа ❗

    10:49 10.09.2026

  • 8 Този

    26 4 Отговор
    Не се знае какъв е ,арменец ,българин или руснак ,май е плод на българо съветската дружба

    Коментиран от #18

    10:50 10.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Толю

    24 11 Отговор
    Този отпадък да си гледа неговия цар слънце.

    10:51 10.09.2026

  • 11 Киркоров

    20 6 Отговор
    Аз съм принц на руската естрада и съм крал...от българската.

    10:53 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 смях в залата

    13 9 Отговор
    Някакъв цървул критикува моето правителство. Правилно са му разрешили да изнесе тленните останки от България. Ако иска в Русия и мавзолей да им направи

    10:57 10.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фори

    15 6 Отговор
    Ако руснаците намалят имперското си отношение към малките държави ще са много повече търсени за партньори.

    11:00 10.09.2026

  • 18 аБе,

    12 8 Отговор

    До коментар #8 от "Този":

    С майка руска еврейка и баща арменец е баш евреин и като такъв се държи.Въобразява си,че всеки му дължи нещо,да ама не.Пука се от яд,че в България никой не го отразява,то даже и в Русия вече масово му се подиграват.Понеже влизам да чета и руски сайтове да се осведомявам от първо лице за новините там.

    Коментиран от #42

    11:01 10.09.2026

  • 19 питащ

    8 2 Отговор
    Киркоров ще бъде ли в Бургас на Евровизия?

    11:02 10.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    5 3 Отговор
    Няма ли двама-трима свестни полицаи, да го приклещят в една тясна килия и поне 1 час да го налагат с палките този отпадьк?

    11:07 10.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 3 Отговор
    Няма ли двама-трима свестни полицаи, да го приклещят в една тясна килия и поне 1 час да го налагат с палките този отпадьк?

    11:07 10.09.2026

  • 25 ДУМИТЕ НА КИРКОРО

    4 4 Отговор
    СА УНИКАЛНИ. НИИИИИКОЙ НЕ Е СМЕЕЛ ДА ГИ КАЖЕ.........

    11:08 10.09.2026

  • 26 Анджо

    7 6 Отговор
    Никой не ги обича проклетите руснаци, може да попита и други народи. По проклето и гадно от русенска няма.🤮👿

    11:09 10.09.2026

  • 27 Госあ

    8 11 Отговор
    Евала на Филип! Прав е. Продажния плебс изпълзял от тържището прави всичко възможно да отдели България от една Велика сила с която имаме традиции!

    11:09 10.09.2026

  • 28 Анджо

    7 7 Отговор
    Никой не ги обича проклетите руснаци, може да попита и други народи. По проклето и гадно от русняка няма.🤮👿

    Коментиран от #30, #35

    11:10 10.09.2026

  • 29 Свой

    8 4 Отговор
    Киркоров, не бъркай Русия с Путин. Елементарен си. И Путин ще иде на бунището на историята, а Русия ще остане.

    11:15 10.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Киркоре къффф

    8 3 Отговор
    Фашизъм те гони тебе и какво Асвабаждение.Викаме му Руска окупация и насаждане принудително на социализъма.

    11:20 10.09.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нека да пиша":

    Ти ПИТАШ, а не пишеш коментар❗

    11:20 10.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сбъркан

    6 2 Отговор
    Мус.ор болшевишки

    11:23 10.09.2026

  • 35 С.Николов

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Анджо":

    Уважаеми,
    утвърждаването на цяла група хора, че са такива или онакива, без значение положителни или отрицателни, не е правилно и едностравчиво. Благодаря ако прочетохте това.

    11:23 10.09.2026

  • 36 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 2 Отговор
    Няма ли двама-трима свестни полицаи, да го приклещят в една тясна килия и поне 1 час да го налагат с палките този отпадьк?

    11:25 10.09.2026

  • 37 гост

    3 3 Отговор
    Този джендър,руски,какво се обажда неподготвен...нали такива има само в загниващият Запад..

    11:25 10.09.2026

  • 38 Пъпет

    3 2 Отговор
    Точно казано относно управляващите в България,но пък много уважават задокеанските си господари казват им ДА преди да ги питат.

    11:29 10.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Факти хайде поспрете с руската пропаганда.
    Русия е терористична държава и не заслужава никакво внимание.

    11:34 10.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фифи Кикиморов

    1 0 Отговор
    Голям пръдльо

    11:39 10.09.2026

  • 44 провинциалист

    0 0 Отговор
    Демократично ме изтриха като писах, че е важно къде е роден и как се самоопределя.

    11:44 10.09.2026

  • 45 аБе,

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "провинциалист":

    Къде си роден и както какъв се самоопределяш няма нищо общо с генетичния ти произход.Та този с майка еврейка си е точно евреин.Вие може да се определяте като марсианец ама не сте.

    11:44 10.09.2026