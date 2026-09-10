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Кога и къде в България светва първата крушка?

Кога и къде в България светва първата крушка?

10 Септември, 2026 15:44 730 5

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От „дяволската светлина“ в София и лудостта на Хаджиберов до родното производство на крушки „БЕЛФА“ в Сливен

Кога и къде в България светва първата крушка? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес приемаме електричеството за даденост, но в края на XIX век то е било възприемано като истинско чудо, граничещо с магия. Преходът на България от газените фенери към модерната електрификация е изпълнен с любопитни обрати, предприемачески риск и щипка народно суеверие.

София, 1879 г.: Първата крушка и уплахата от „дяволската светлина“

За първи път електрическо осветление на българска земя блесва на 1 юли 1879 г. в София. Поводът е грандиозен – официалното възкачване на престола на първия български княз Александър I Батенберг. За празничните илюминации в Градската градина (точно пред днешния Национален музей на изкуствата - Царски дворец) е доставен специален парен локомобил (генератор), който захранва временни дъгови лампи.

Шокираните столичани, свикнали дотогава единствено с лоените свещи и газените лампи, първоначално гледат на иновацията със сериозно подозрение. Мнозина по-възрастни граждани бързат да се прекръстят, наричайки сиянието „дяволска светлина“, която щяла да донесе нещастие.

Първата сметка за ток и страхът от „огнените трамваи“

Истинската градска електрификация започва малко по-късно, когато е изградена ВЕЦ „Панчарево“. Пусната пробно на 1 юли 1900 г. и официално на 1 ноември 1900 г., тя става първата обществена водна централа не само у нас, но и на целия Балкански полуостров. Наричана тогава „Старата юзина“, тя първоначално осигурява енергия за 600 лампи из София.

Първата сметка за ток на софийската община бързо охлажда първоначалния ентусиазъм – тя възлиза на огромната за времето си сума от близо 4000 златни лева за месец. Луксът да имаш лампа у дома е бил запазен само за най-богатите.

Още по-голям шок настъпва през януари 1901 г., когато по улиците тръгват първите електрически трамваи. Софиянци масово отказват да се качват в тях, уплашени от искрите, които проскачат от контактната мрежа. Говорело се, че машините са обладани и всеки вътре ще бъде изпепелен от скрития огън. Отнема месеци на местната власт и интелигенцията (сред които и Иван Вазов), за да покажат с личен пример, че градският транспорт е напълно безопасен.

Габрово и лудостта на Иван Хаджиберов

Докато София разчита на чуждестранни концесионери, в Габрово един мъж решава да промени индустрията сам. През 1891 г. видният фабрикант Иван Хаджиберов внася от Германия динамо и крушки с въгленови жички. Той ги инсталира в бащината си мелница на река Янтра и светва първата постоянна крушка извън столицата.

Хаджиберов обаче иска повече – той мечтае за собствена голяма централа, която да захрани заводите в региона. За да реализира проекта за ВЕЦ „Хаджиберов“ (пусната през 1906 г.), той залага абсолютно всичко: къщата си, фабриката, личните си спестявания и дори зестрата на съпругата си. Банкерите в София отказват кредити, наричайки го „луд мечтател“, който ще фалира заради „тичащата вода“. Хаджиберов обаче успява, централата заработва безпроблемно, а Габрово заслужено печели прозвището „Българският Манчестър“.

Подвигът в Сливен: Фабрика „БЕЛФА“ слага край на вноса

До 30-те години на XX век всяка една крушка в българските домове е вносна – предимно от Германия и Унгария. Този монопол е разбит през 1934 г. в Сливен. Там група предприемчиви българи, водени от индустриалеца Апостол Стефанов, основават акционерното дружество „БЕЛФА“ (Българска електрическа лампова фабрика).

Началото е скромно – фабриката стартира с едва 20 работници и немски машини. Благодарение на упоритостта им обаче, Сливен започва да бълва хиляди български крушки, които се оказват по-евтини от чуждите, но със същото високо качество. Години по-късно предприятието е национализирано под името „Светлина“, превръщайки града под Сините камъни в несменяем лидер на родното светлопроизводство.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    2 1 Отговор
    Трябвало е първата българска круша да я кръстят на Тайлор Свифт. И те така,пътищата и магистралите ни щяха да бъдат оправени от инглишите в Америката.Гермините щяха да ни оправят заплатите и държавата.

    15:54 10.09.2026

  • 2 гадател

    6 1 Отговор
    От край време сме си диваци.

    15:55 10.09.2026

  • 3 Така е било

    1 6 Отговор
    в Русия, не в България. Крепостните са си слагали чували на главите и са бягали като дяволи от тамяна за да не виждат тази светлина. Но тя е била благодат за кучетата на Павлов. Те са я облайвали с кеф и са получавали колбас, докато крепостните са сърбали борш, гречка, грах и просо.

    15:57 10.09.2026

  • 4 Физик

    6 1 Отговор
    Трудно, ако не и невъзможно, е да се каже. Крушката е от хиляди години по българските земи. Също и ябълчицата.
    За лампата обаче историческите данни в статията съвпадат с това, което съм учил.

    15:58 10.09.2026

  • 5 пиленце

    1 1 Отговор
    Първата чушка.

    15:58 10.09.2026