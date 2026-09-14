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Продават легендарния Rolls-Royce на Майкъл Джексън

Продават легендарния Rolls-Royce на Майкъл Джексън

14 Септември, 2026 07:54 1 010 5

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Луксозната лимузина на Краля на попа излиза на пазара в САЩ с пълна документация

Продават легендарния Rolls-Royce на Майкъл Джексън - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарният Rolls-Royce Silver Spur, закупен през 1984 г. от Краля на попа Майкъл Джексън и неговите братя като специален подарък за Деня на майката за тяхната майка Катрин Джаксън, официално бе обявен за продажба в САЩ.

Луксозният седан Mark I се намира в абсолютно автентично състояние с оригинален бежов екстериор, хромирана радиаторна решетка със статуетката Spirit of Ecstasy и изящен интериор от бежова кожа с черни кантове и скъпи дървени панели.

Автомобилът е оборудван с класическия 6,75-литров V8 двигател с мощност от над 220 конски сили и хидропневматично окачване за максимален комфорт на пътя.

Настоящият собственик, придобил колата през 1999 г., я предлага с оригинален пробег от 73 274 мили (около 117 923 км), придружена от пълна документация, доказваща историческата ѝ връзка с фамилия Джаксън, както и персоналната рамкирана регистрационна табела, поръчана от музикалната династия.


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