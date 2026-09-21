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Ирина Шейк за остаряването: Радвам се на всяка бръчка

Ирина Шейк за остаряването: Радвам се на всяка бръчка

21 Септември, 2026 13:47 685 8

  • ирина шейк-
  • остаряване-
  • женска красота-
  • бръчки-
  • супер модел

На 40 години световноизвестният супермодел приема възрастта като ново начало и признава, че вече не се стреми да отговаря на чужди представи за съвършенство

Ирина Шейк за остаряването: Радвам се на всяка бръчка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ирина Шейк говори откровено за остаряването, несъвършенствата и натиска върху жените да изглеждат вечно млади. Руският супермодел, който през януари навърши 40 години, заяви, че днес приема промените във външността си с много по-голямо спокойствие и няма намерение да води битка с всяка следа на времето.

В ново интервю за Vogue Arabia Шейк признава, че на по-млада възраст е изпитвала сериозен натиск заради начина, по който изглежда. В модните среди от нея се очаквало да бъде по-слаба, с по-малък бюст и по-малко сексапилно излъчване. С годините отношението ѝ към собственото тяло се променило.

„Сега съм на възраст, в която ще се радвам на всяка бръчка по лицето си“, казва моделът. За нея 40-те не са начало на отстъпление, а точно обратното – нов период, в който жената може да се чувства по-уверена и свободна.


Шейк не крие, че има бръчки и целулит и подчертава, че извън фотосесиите и модния подиум води съвсем обикновен живот. Тя признава, че харесва тялото си такова, каквото е, и смята, че обществото трябва да се научи да приема жените на всяка възраст, вместо непрекъснато да ги сравнява с недостижими стандарти.

Супермоделът обаче не заема крайна позиция срещу естетичните процедури. По думите ѝ, ако някой ден реши да си постави ботокс или да прибегне до друга интервенция, това ще бъде неин личен избор. За нея по-важното е всяка жена сама да решава как иска да изглежда, без да бъде осъждана за това.

Философията ѝ за красотата се простира и отвъд козметиката. Шейк смята, че вътрешното спокойствие е една от най-важните предпоставки за истинско излъчване. Тя се стреми да се храни здравословно, обича традиционната руска баня и се опитва да намира време за себе си въпреки натоварения график, пътуванията и грижите за дъщеря си Леа.

Отношението ѝ към грима също е сравнително минималистично. В по-ранно интервю за Vogue Italia моделът разказва, че в ежедневието рядко използва фон дьо тен, освен когато ѝ предстои червен килим или официално събитие. Според нея прекалено тежкият грим може да подчертае фините линии и да направи лицето да изглежда по-възрастно. Тя предпочита малко коректор и балсам за устни и от години поставя грижата за кожата пред прикриването ѝ с много грим.

На 40 години Шейк продължава да бъде сред най-разпознаваемите лица в световната мода. Кариерата ѝ вече продължава повече от две десетилетия, но самата тя признава, че все още получава откази от дизайнери и кастинг директори. Разликата е, че днес ги приема с усмивка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    10 0 Отговор
    Ирина Шейк за остаряването си: - Радвам се на всяка пръчка!

    Коментиран от #7

    13:49 21.09.2026

  • 2 Браво бе момиче

    5 2 Отговор
    Не е нужно да се правиш на маймуна с инжекции и да ти нарязват лицето

    13:53 21.09.2026

  • 3 Миколета Грозданова

    5 0 Отговор
    И аз се радвам на всяка пръчка.

    13:55 21.09.2026

  • 4 бауу

    6 0 Отговор
    Радвам се на всяка пачка, това наистина ме кара да се чувствам много млада.

    13:57 21.09.2026

  • 5 Хасан Келеш

    1 0 Отговор
    Там, долу ли?

    14:18 21.09.2026

  • 6 Фют

    4 2 Отговор
    Ама какви бръчки на 40 бе, много се е разбързала с остаряването.

    14:22 21.09.2026

  • 7 Мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    прав си, особено ако е малко по дебела - пръчката де -, а и да лежи върху пачки от 200 евро, а на моя спръчкания му се радвам като се изпъне с разширени вени

    14:46 21.09.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    Същата си е както я помним!

    15:16 21.09.2026