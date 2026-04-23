Забелязаха чудовището от Лох Нес два пъти в рамките на дни

23 Април, 2026 18:01 2 586 24

Два сигнала за необичайно явление в езерото Лох Нес са получили службите там

Забелязаха чудовището от Лох Нес два пъти в рамките на дни - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След месеци без регистрирани сигнали, нови предполагаеми наблюдения на т.нар. чудовище от Лох Нес отново привлякоха вниманието на изследователи, туристи и ентусиасти, следящи една от най-дългогодишните мистерии в популярната култура.

В рамките на няколко дни са документирани два отделни случая, които според британски медии представляват първите по-сериозни сигнали от октомври 2025 г.

Първото наблюдение е направено от американски турист, който съобщава, че е забелязал тъмнозеленикаво-сиво тяло, издигащо се над водната повърхност близо до входа на Каледонския канал. По негови оценки обектът е бил с диаметър между 1,5 и 3 метра и се е появил за кратко, преди отново да изчезне под водата.

Според описанието, формата е била наклонена под ъгъл и е наподобявала част от гърба или хълбока на голямо животно. „Обектът се открояваше ясно и не приличаше на обикновено вълнение или течение“, посочва свидетелят в официалния регистър на наблюденията, който се поддържа от Loch Ness Centre.

Вторият случай е заснет от уебкамера, разположена край брега на езерото. Записът показва обект, който се появява и изчезва многократно, като се движи срещу течението – детайл, който според наблюдателите изключва вероятността за обикновено водно течение. Данните сочат, че по време на заснемането условията са били стабилни, водната повърхност – сравнително спокойна, а в района не е имало плавателни съдове.

Въпреки засиления интерес, научната общност остава предпазлива. Изследванията на езерото, включително мащабни сонарни сканирания и ДНК анализи на водата, проведени през последните години, не са открили доказателства за съществуването на неизвестен голям вид. Учените често посочват природни обяснения като стоящи вълни, подводни течения или оптични илюзии, които могат да създадат впечатление за движение на голям обект.

Подобни феномени са добре документирани във физиката на водните басейни и могат да бъдат усилени от специфични метеорологични условия. Допълнително, плаващи отломки или големи риби също могат да бъдат погрешно интерпретирани като необичайни форми.

Въпреки липсата на категорични доказателства, интересът към легендата за Неси остава устойчив. Езерото продължава да привлича хиляди посетители годишно, а всяко ново наблюдение бързо се превръща в глобална новина. Въпросът дали става дума за реално явление или комбинация от природни фактори и човешко въображение остава открит.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенчо

    12 2 Отговор
    Наркомани !Видяли те !Са ушиват до припадък ,видели те ,наркомани

    18:03 23.04.2026

  • 2 Понякога

    20 2 Отговор
    Плувам по гръб в Лох Нес, и когато е слънчево и ме напече, получавам ерекция! Чудовището излиза от банските, а туристките пищат и снимат! Незнам защо е тази истерия?

    Коментиран от #5

    18:04 23.04.2026

  • 3 да ве да

    18 0 Отговор
    Туризмът там явно пак го е позакъсал😅 Кажете на Бай Дончо, че ако го утепе, ще получи награда Дарвин и глейте, ко става🤣

    18:09 23.04.2026

  • 4 Ха,ха

    12 1 Отговор
    И аз на три пъти видях баба Яга в небето

    18:12 23.04.2026

  • 5 Папарачка

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Понякога":

    Кога и къде ще плувате отново?

    18:13 23.04.2026

  • 6 Да бе да

    12 0 Отговор
    Със Изкуствения Интелект мога да документирам и Тръмп да излиза от езерото!!!
    Вече не вярвам на нищо...

    18:16 23.04.2026

  • 7 Факт

    10 0 Отговор
    С ИИ могат да го забелязват всеки ден.

    18:18 23.04.2026

  • 8 авантгард

    9 0 Отговор
    Веднага да се залови!
    Шпионира в полза на Русия, мухахахаха....

    18:24 23.04.2026

  • 9 Сигурно

    6 2 Отговор
    Са забелязали моят Янко,който беше там за да се изплакне и с надеждата да набара авторката отразила в статия това СЪБИтие и...зарадва...

    18:25 23.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Доскоро

    4 1 Отговор
    Нашият бай Бойко пускаше една черна котка да броди на видимо място и да гази в калта оставяйки следи от огромните и лапи. Не че нещо.... За отвличане на вниманието ...

    18:41 23.04.2026

  • 12 Търновец

    3 0 Отговор
    Идва летен туристически сезон и фирмите имат интерес от сензации. А сонатите от активен тип може би не да ефикасни защото подкожната мазнина демпферира радарните вълни. А това същество може да е изкуствено създадено с цел бизнес, обаче един модерен Японски пасивен сонар би бил полезен

    18:42 23.04.2026

  • 13 Турист

    5 1 Отговор
    Чудовището от Лох Нес е емигрирало в търсене на по- добър живот. Вече е в северната част на Охридското езеро в Северна Македония...

    18:58 23.04.2026

  • 14 инженер

    10 1 Отговор
    Доколкото знам чудовището обикновено се появява след третата чаша с уиски.

    Коментиран от #24

    19:02 23.04.2026

  • 16 Чао

    4 2 Отговор
    Много яко още от малък се интересувам много от такива мистерии.🙂Според мен ако е истина сигурно ще е нещо близко до динозаврите.

    19:04 23.04.2026

  • 17 Събиноооо

    3 0 Отговор
    ти ли си плувала по това време в езерото?

    19:27 23.04.2026

  • 18 Бях там.

    4 1 Отговор
    Най-вероятно е оптическа илюзия.Там вълните се движат под ъгъл спрямо брега.При добро желание може да се види всичко.

    19:43 23.04.2026

  • 19 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Кът чета за размера му, ми идва на акъля че това е Пеефски потънал на изборите. Пък може и Бочката да е. Знам ли.

    19:52 23.04.2026

  • 20 Дудов

    3 1 Отговор
    Забелязан е обект който е изял мозъка на Зеленски б същия район.По-късно информацията е опровергана, понеже Зеленски никога не е имал мозък

    19:59 23.04.2026

  • 21 СТИГА БЕ

    3 1 Отговор
    НАТИСНАХТЕ СЕГА ЧУДОВИЩЕТО....АМИ ТО НЕ Е ВИНОВНО ЗА НИЩО

    20:22 23.04.2026

  • 22 коко

    3 1 Отговор
    скоро ще излезе и ще бяга като изоглавено, животните подушват от далече ,,орешник,,

    20:24 23.04.2026

  • 23 Оги

    4 1 Отговор
    А една черна пантера не са ли видяли? Че я търсим отдавна тука в БГ.

    20:35 23.04.2026

  • 24 6135

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "инженер":

    Това е клевета!
    От лични наблюдения мога да потвърдя, че чудовището не пие.

    21:02 23.04.2026