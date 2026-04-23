Забелязаха чудовището от Лох Нес два пъти в рамките на дни

След месеци без регистрирани сигнали, нови предполагаеми наблюдения на т.нар. чудовище от Лох Нес отново привлякоха вниманието на изследователи, туристи и ентусиасти, следящи една от най-дългогодишните мистерии в популярната култура.

В рамките на няколко дни са документирани два отделни случая, които според британски медии представляват първите по-сериозни сигнали от октомври 2025 г.

Първото наблюдение е направено от американски турист, който съобщава, че е забелязал тъмнозеленикаво-сиво тяло, издигащо се над водната повърхност близо до входа на Каледонския канал. По негови оценки обектът е бил с диаметър между 1,5 и 3 метра и се е появил за кратко, преди отново да изчезне под водата.

Според описанието, формата е била наклонена под ъгъл и е наподобявала част от гърба или хълбока на голямо животно. „Обектът се открояваше ясно и не приличаше на обикновено вълнение или течение“, посочва свидетелят в официалния регистър на наблюденията, който се поддържа от Loch Ness Centre.

Вторият случай е заснет от уебкамера, разположена край брега на езерото. Записът показва обект, който се появява и изчезва многократно, като се движи срещу течението – детайл, който според наблюдателите изключва вероятността за обикновено водно течение. Данните сочат, че по време на заснемането условията са били стабилни, водната повърхност – сравнително спокойна, а в района не е имало плавателни съдове.

Въпреки засиления интерес, научната общност остава предпазлива. Изследванията на езерото, включително мащабни сонарни сканирания и ДНК анализи на водата, проведени през последните години, не са открили доказателства за съществуването на неизвестен голям вид. Учените често посочват природни обяснения като стоящи вълни, подводни течения или оптични илюзии, които могат да създадат впечатление за движение на голям обект.

Подобни феномени са добре документирани във физиката на водните басейни и могат да бъдат усилени от специфични метеорологични условия. Допълнително, плаващи отломки или големи риби също могат да бъдат погрешно интерпретирани като необичайни форми.

Въпреки липсата на категорични доказателства, интересът към легендата за Неси остава устойчив. Езерото продължава да привлича хиляди посетители годишно, а всяко ново наблюдение бързо се превръща в глобална новина. Въпросът дали става дума за реално явление или комбинация от природни фактори и човешко въображение остава открит.