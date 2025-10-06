Новини
Актрисата Ана Кендрик: Видях чудовището от Лох Нес!

6 Октомври, 2025 14:58

6 Октомври, 2025 14:58 1 004 10

Холивудската звезда наскоро беше на почивка в Шотландия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Ана Кендрик предизвика вълна от любопитство и забавление сред феновете, след като заяви, че е имала „необяснима среща“ с митичното чудовище от Лох Нес по време на пътуване в Шотландия.

Звездата от поредицата "Перфектният ритъм" сподели преживяването си в интервю, цитирано от Daily Mail, като уточни, че наблюдението се е случило край замъка Ардрос, близо до Инвърнес — мястото, където се снима британската версия на риалити предаването The Traitors.

Пътуването беше невероятно. Обиколихме цяла Шотландия, посетихме Лох Нес… и аз, като типичен скептик, не очаквах нищо. Но когато се качих на лодка, видях нещо да се надига от водата и да ме поглежда право в очите. Може би беше просто вълна, но нещо в този момент ме накара да се замисля. Усетих го“, разказа Кендрик.

Актрисата добави с усмивка, че макар наблюдението да може да се обясни по рационален начин, усещането е било „доста реално“.

Твърденията ѝ предизвикаха оживени реакции в социалните мрежи, където фенове коментираха с хумор и ентусиазъм, а някои шотландски медии отбелязаха, че Кендрик се присъединява към дългия списък от хора, които твърдят, че са видели легендарното същество Неси.

Интересът към мистерията около Лох Нес отново се засили през последните месеци, след като в края на август 2024 г. група изследователи от проекта The Loch Ness Exploration проведоха най-голямата акция за наблюдение на езерото от последните 50 години. Макар и без категорични доказателства за съществуването на чудовището, експедицията регистрира няколко „неидентифицирани акустични сигнала“, което поддържа легендата жива.

Според британския The Scotsman, местните власти в Хайлендс отбелязват, че подобни истории, макар и с намигване, оказват положително влияние върху туризма в региона – Лох Нес остава една от най-посещаваните дестинации в Шотландия.

Ана Кендрик, известна със своя хумор и самоирония, признава, че макар и вероятно да не е видяла истинско чудовище, срещата ѝ с Лох Нес е оставила траен спомен. „Дори и да е било просто игра на светлина и вода — беше вълшебно“, сподели тя.

Актрисата в момента промотира новия си филм Woman of the Hour, режисьорския ѝ дебют, който получи положителни отзиви на фестивала в Торонто, но очевидно именно нейната „среща с Неси“ се превърна в най-обсъжданата ѝ роля извън екрана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с големия

    8 0 Отговор
    Диона си платила клипО с г-зо си...а видеото е мега зле.
    А общинският съветник друса и ползва мулета 🤷🤣

    15:01 06.10.2025

  • 2 врачански пустиняк

    5 0 Отговор
    а язе колко гадове от лохнес видвам коги са сабуда след напиванье дзверската не е истина,а тааа ми мяза яко на гад

    15:04 06.10.2025

  • 3 Трол

    10 0 Отговор
    Много жени са виждали чудовището, но малко си признават.

    15:08 06.10.2025

  • 4 Не е

    7 0 Отговор
    Точно лъжа, но не видя това което си мисли. Просто си плувах гол по гръб в езерото, слънцето напече перископа и той започна да се вдига над водата.

    15:09 06.10.2025

  • 5 да ве да

    10 0 Отговор
    Видяла е едноокия смок на някой шотландски мавър😂
    Какви глупости говорят хората, като тая срещу заплащане не е истина🤣

    15:11 06.10.2025

  • 6 Видяла е тя

    5 0 Отговор
    Лохнеса
    Репродуктивния орган
    Евтин пиар

    15:21 06.10.2025

  • 7 Сийка

    1 0 Отговор
    И аз го видях - гледах bTv миналата седмица сутринта!

    15:30 06.10.2025

  • 8 Фререе

    1 0 Отговор
    аха. На какво кексче си била?

    15:32 06.10.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Видяла си Ку Рамиянко!💋👩🦖🤣😎👍

    15:33 06.10.2025

  • 10 Хехе

    2 0 Отговор
    Видяла си ти! Под някоя шотландска поличка си надничала!

    15:41 06.10.2025