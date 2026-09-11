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Падна предаването на Диана Любенова в БНТ

Падна предаването на Диана Любенова в БНТ

11 Септември, 2026 08:43 649 12

  • диана любенова-
  • имате среща-
  • бнт

Решението предизвика интерес сред почитателите на водещата

Падна предаването на Диана Любенова в БНТ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Диана Любенова остава без предаването си в БНТ. „Имате среща... с Диана Любенова“ отпада от програмата на телевизията, а промяната идва на фона на сериозни рокади в ефира, пише marica.bg.

Любенова се присъедини към БНТ след дългогодишен период в bTV, където беше едно от разпознаваемите лица на уикенд ефира. Сега обаче зрителите няма да я виждат по същия начин на екран.

Решението предизвика интерес сред почитателите на водещата, които следят внимателно следващия ход в телевизионната ѝ кариера.

Новината идва само ден след като и дългогодишният водещ на "История.БГ“ Георги Ангелов съобщи, че е свален от ефир. В сряда Ангелов обяви, че е бил извикан от програмния директор на БНТ и уведомен, че повече няма да води предаването.

Така в рамките на два последователни дни двама разпознаваеми водещи на обществената телевизия обявиха промени, свързани с присъствието им в ефира на БНТ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    2 0 Отговор
    Важното е на Лес О Я да не падне, че пак ще звъни да досажда!

    08:45 11.09.2026

  • 2 Диана Любенова

    4 1 Отговор
    Имам среща на околовръстното.

    08:48 11.09.2026

  • 3 Трол

    0 3 Отговор
    Властта продължава да разчиства политически неудобните.

    Коментиран от #5, #9

    08:48 11.09.2026

  • 4 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Всичките от БТВ дето се намърдаха в БНТ да карат пенсия да ги махат.

    08:48 11.09.2026

  • 5 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Тая я помня с това, че Тошко Славков я дои като коза във вип брадър.

    08:50 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха

    4 0 Отговор
    За тая ще има ли рев от жълтопаветниците, въпроси в народното събрание и СЕМ и декларации, както за онзи другия бездарник, когото свалиха? Или Георги Ангелов е от "нашите", с промит Брюкселски мозък и него бранят с приоритет? Интересно как някои набедени за журналисти си мислят, че са абонирани за екрана и да несменяеми. А

    08:51 11.09.2026

  • 8 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    Да си обръсне главата в знак на протест и да връща на екран „Секс игри, ах“.

    08:51 11.09.2026

  • 9 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Ангелов беше партиен историк, разказваше истории атлантикоугодни, нямащи общо с истината, още по-малко с науката история. При това беше на моя издръжка.

    08:52 11.09.2026

  • 10 Дейвид

    0 0 Отговор
    Диана Любенова си е чаровница. Знае как да се държи пред камера, изразява се добре и не говори глупости. Обаче тези предавания не генерират печалби и не промиват мозъците на и без това изпростялото ни население. А това е целта - мангизи за определен кръг хора и тотално примитивизиране на масата. Язък!

    08:57 11.09.2026

  • 11 Въй

    1 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    08:57 11.09.2026

  • 12 лют пипер

    0 0 Отговор
    Предаването се е спънало и паднало. Превърнало се е в приемане.

    09:00 11.09.2026