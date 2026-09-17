Йорданка Христова с тежко признание за брака си: "Ударът промени лицето ми"

Йорданка Христова разказва откровено за едни от най-тежките моменти в личния си живот във филма изповед „Сенки в стената“. Лентата, посветена на живота и кариерата на известната певица, бе представена премиерно на 10 септември в столичното кино „Одеон“. Автори са Драгомир Драганов и режисьорът Станислав Терзиев-Стенли, а за телевизионната филмът бе представен по БНТ 1 на 16 септември в рубриката „БНТ представя“, пише marica.bg.

Премиерата на филма бе част от отбелязването на 83-ия рожден ден на Йорданка Христова. Сред гостите на специалното събитие бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на културата Евтим Милошев, депутатът от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, както и популярните изпълнители Васил Найденов, Орлин Горанов, Кристина Белчева и Мария Илиева.

Заглавието „Сенки в стената“ е вдъхновено от една от песните на Христова – „Сянка в стената“, по текст на Михаил Белчев. В документалната изповед певицата се връща към спомените за хората, които са били важна част от живота ѝ, но вече не са сред живите.

Сред най-болезнените теми, за които говори, е раздялата на нейните родители и загубата им. Христова си спомня за смъртта на баща си, който умира в ръцете ѝ. Само година по-късно тя губи и майка си. Певицата разказва, че заварила жената, която я е родила, паднала в дома си, с протегната към телефона ръка. Тази картина остава трайно запечатана в паметта ѝ.

В „Сенки в стената“ Христова споделя и подробности за една от големите любови в живота си – музиканта Християн Платов. Връзката им продължава около десет години и според разказа на певицата е изпълнена с много емоции и бурни моменти.

По това време Платов вече има две деца, докато Христова все още няма деца. След десет години връзка и многобройни общи преживявания тя стига до решението, че отношенията им трябва да приключат. След края на връзката Платов започва да свири с Леа Иванова, а по-късно заминава за Канада.

Години след раздялата Христова научава тежка новина за него. Платов е нападнат и пребит, докато се намира в автомобила си. Тъй като музикантът вече е имал байпас на сърцето, ударите са били нанесени именно в тази област.

Певицата разказва, че след като научила за случилото се, веднага започнала да търси болницата, в която той бил настанен. Опитите ѝ да се свърже с него обаче се оказали безуспешни – прехвърляли я от един телефон на друг и така и не успяла да разговаря с него. Христова признава, че много е искала да му каже, че за нея той е бил неповторим.

Друга важна част от изповедта ѝ е свързана с нейния бивш съпруг Георги Стоичков, син на бившия партиен функционер Григор Стоичков. Христова описва началото на отношенията им като приказка, макар че самата ѝ сватба е била необичайна – с черни рокли.

С течение на времето обаче отношенията между двамата се променят. След 10 ноември политическите и обществените промени оказват влияние и върху живота на Георги Стоичков. Част от неговите приятели се отдръпват от него, което той преживява тежко. По думите на Христова той започва да се държи грубо както с нея, така и с двете им деца.

Певицата в крайна сметка взема решение да се разделят. Въпреки официалния край на брака обаче двамата продължават да живеят заедно под един покрив още четири години.

Христова разказва, че в дома им често е имало напрежение и конфликти. По думите ѝ поведението на бившия ѝ съпруг ставало все по-грубо, а скандалите не били необичайно явление. Тя споделя и личен детайл за него – имал трапчинка на брадичката, а според популярното вярване мъжете с такава особеност били големи женкари. Певицата добавя, че в неговия случай това вярване се е оказало вярно.

Сред историите, които Христова разказва пред камерата, има и конкретен случай, довел до физическа агресия срещу нея. Поводът бил телевизионният сериал „Робинята Изаура“. Докато двамата гледали филма, Георги Стоичков произнесъл неправилно името на един от героите – Леонсио.

Христова му направила забележка, но той повторил името по същия начин. Реакцията му била агресивна и той я ударил. Певицата описва този момент като част от по-широка картина на напрежение вкъщи, при която имало тряскане на врати, повишаване на тон и скандали, които понякога били въвличани и децата.

Най-тежкият епизод, за който Христова решава да говори публично, е друг случай на физическо насилие. Тя разказва, че веднъж бившият ѝ съпруг я ударил толкова силно, че оттогава носът ѝ останал изкривен.

Певицата признава, че дълго време е обмисляла дали да разкаже тази история. В крайна сметка решила да го направи с надеждата, че нейният личен опит може да бъде полезен на други жени, които са подложени на домашно насилие.

Филмът „Сенки в стената“ не се ограничава само до най-болезнените страници от живота на Йорданка Христова. В него тя си спомня и за свои близки приятели от музикалните среди, които вече не са сред живите, както и за различни периоди от дългата си кариера.

След премиерата в кино „Одеон“ певицата благодари на всички, които са присъствали и са споделили с нея специалния ден. Тя изказа благодарност и на екипа, работил по филма.

Разбира се, празникът не е минал без традиционната торта. Сладкото изкушение било поднесено на рожденичката от сценариста на „Сенки в стената“ Драгомир Драганов. Гостите пък поздравили Йорданка Христова първо с „Честит рожден ден“, а след това и с „Многая лета“.