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Билетите за концерта на Хари Стайлс в Ню Йорк възмутиха феновете му в навечерието на 11 септември

Билетите за концерта на Хари Стайлс в Ню Йорк възмутиха феновете му в навечерието на 11 септември

10 Септември, 2026 14:58 740 3

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  • 11 септември

„Кой одобри това?“: Билет за концерт на Хари Стайлс предизвика полемика в Ню Йорк

Билетите за концерта на Хари Стайлс в Ню Йорк възмутиха феновете му в навечерието на 11 септември - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският певец и актьор Хари Стайлс предизвика полемика сред фенове заради изображение върху концертен билет от турнето му „Together, Together“, разпространено само дни преди 25-ата годишнина от атентатите на 11 септември 2001 г.

На гърба на билета за концерта на 9 септември в „Медисън Скуеър Гардън“ се вижда жълта кола, която сякаш лети над небостъргача Empire State Building. Част от потребителите в социалните мрежи определиха изображението като неуместно заради близостта му до годишнината от терористичните атаки в Ню Йорк.

„Кой одобри това?“, попита един потребител в X, докато други определиха дизайна като „огромен пропуск“ и поставиха под въпрос избора на подобна визия точно през седмицата, в която САЩ почитат жертвите на 11 септември.

Към момента няма данни изображението да е било създадено като препратка към атентатите, а представители на Хари Стайлс не са направили публичен коментар по темата.

На 11 септември 2026 г. се навършват 25 години от атаките срещу Световния търговски център в Ню Йорк, Пентагона и отвлечения полет United 93. В САЩ са планирани редица възпоменателни церемонии.

32-годишният Хари Стайлс в момента е в разгара на мащабна концертна серия в „Медисън Скуеър Гардън“. Бившият член на One Direction изнася общо 30 концерта в залата между 26 август и 31 октомври 2026 г., които са единствените му дати в САЩ през тази година.

Концертите са част от световното турне „Together, Together“, свързано с четвъртия студиен албум на Хари Стайлс „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ Преди Ню Йорк певецът изнесе концерти в градове като Амстердам, Лондон, Мексико Сити и Сао Пауло.

Паралелно с полемиката Хари Стайлс потвърди пред феновете си, че турнето ще продължи и през 2027 г. В лично послание той заяви, че успехът на концертите през 2026 г. е надминал очакванията му и че желанието му да продължи да свири на живо е довело до решението да бъдат добавени нови дати.

„Обичам да свиря музика, обичам да бъда с всички вас и да бъда част от любовта и радостта, които създавате всяка вечер“, написа носителят на три награди „Грами“.

Хари Стайлс започва професионалната си музикална кариера на 16-годишна възраст като член на One Direction, а след раздялата на групата се утвърждава като един от най-успешните британски солови поп изпълнители.


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    Америкосите не ги тревожи какво прави рижавият главок, но се затревожили за билетите на тоя сексуално неопределен певец. Не тегли ли таксито тяхното знаме? Какво толкова ви безпокои? Срещу какво точно роптаете? Изумява ме фактът, че толкова промити мозъци въобще са съзрели подобна "провокация" или подигравка по повод нещо, което сами си сътвори и накараха половината свят да им се върже на тъпизмите.

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