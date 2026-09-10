Билетите за концерта на Хари Стайлс в Ню Йорк възмутиха феновете му в навечерието на 11 септември

Британският певец и актьор Хари Стайлс предизвика полемика сред фенове заради изображение върху концертен билет от турнето му „Together, Together“, разпространено само дни преди 25-ата годишнина от атентатите на 11 септември 2001 г.

На гърба на билета за концерта на 9 септември в „Медисън Скуеър Гардън“ се вижда жълта кола, която сякаш лети над небостъргача Empire State Building. Част от потребителите в социалните мрежи определиха изображението като неуместно заради близостта му до годишнината от терористичните атаки в Ню Йорк.

„Кой одобри това?“, попита един потребител в X, докато други определиха дизайна като „огромен пропуск“ и поставиха под въпрос избора на подобна визия точно през седмицата, в която САЩ почитат жертвите на 11 септември.

#cancel harry styles, this is the ticket for one of the shows during the week of 9/11… CANCEL HIM! sell me your tickets! sell me your 9/12 pit and 10/31 harryween tickets NOW. pic.twitter.com/6W6gElAcDV — sam 🫯 3 (@kissreminisce) September 10, 2026

Към момента няма данни изображението да е било създадено като препратка към атентатите, а представители на Хари Стайлс не са направили публичен коментар по темата.

На 11 септември 2026 г. се навършват 25 години от атаките срещу Световния търговски център в Ню Йорк, Пентагона и отвлечения полет United 93. В САЩ са планирани редица възпоменателни церемонии.

32-годишният Хари Стайлс в момента е в разгара на мащабна концертна серия в „Медисън Скуеър Гардън“. Бившият член на One Direction изнася общо 30 концерта в залата между 26 август и 31 октомври 2026 г., които са единствените му дати в САЩ през тази година.

Концертите са част от световното турне „Together, Together“, свързано с четвъртия студиен албум на Хари Стайлс „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ Преди Ню Йорк певецът изнесе концерти в градове като Амстердам, Лондон, Мексико Сити и Сао Пауло.

Паралелно с полемиката Хари Стайлс потвърди пред феновете си, че турнето ще продължи и през 2027 г. В лично послание той заяви, че успехът на концертите през 2026 г. е надминал очакванията му и че желанието му да продължи да свири на живо е довело до решението да бъдат добавени нови дати.

„Обичам да свиря музика, обичам да бъда с всички вас и да бъда част от любовта и радостта, които създавате всяка вечер“, написа носителят на три награди „Грами“.

Хари Стайлс започва професионалната си музикална кариера на 16-годишна възраст като член на One Direction, а след раздялата на групата се утвърждава като един от най-успешните британски солови поп изпълнители.