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Тита заживя с компютърен специалист

Тита заживя с компютърен специалист

18 Юли, 2026 15:17 1 860 26

  • тита-
  • компютърен специалист-
  • нов мъж

Новата връзка на поп-фолк и поп звездата се развива с шеметна скорост през последните седмици

Тита заживя с компютърен специалист - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната българска певица Тита отново изненада феновете си с бурен обрат в личния си живот. След като дълго време криеше подробности за емоционалното си състояние, стана ясно, че изпълнителката има нов мъж до себе си. Изненадващо за мнозина, избраникът ѝ е далеч от шоубизнеса и работи като компютърен специалист в IT сектора.

Според ексклузивна информация на светския портал HotNews, отношенията между двамата са се задълбочили изключително бързо през последните седмици. Те вече са направили следващата голяма крачка, като са заживели под един покрив. Близки до звездата споделят, че новият ѝ партньор я глези с луксозни пътувания и почивки на яхти. Това напълно съвпада с летните публикации на самата певица в профилите ѝ в социалните мрежи като Facebook, където тя загатна за незабравим сезон, изпълнен с много емоции.

Бързото развитие на романса им идва в момент, в който бившият приятел на Тита – ММА боецът Недко Николов, вече е продължил напред и очаква дете от новата си половинка. За разлика от предишните си публични и буреносни връзки, този път изпълнителката предпочита да запази самоличността на IT експерта в тайна, за да предпази новото си щастие от медийния шум.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЯСНО!

    16 0 Отговор
    Дилдото е...,,компютърен специалист"...😉!

    15:20 18.07.2026

  • 2 хммм

    16 0 Отговор
    Сигурно му е голем хардуера на айтито

    15:21 18.07.2026

  • 3 Да, да

    16 0 Отговор
    Следващият сигурно ще бъде стругар.

    Коментиран от #9

    15:21 18.07.2026

  • 4 Стенли

    13 0 Отговор
    Айде и таз , звезда я писахте , много звезди много нещо в България има😁

    15:22 18.07.2026

  • 5 Поумняване

    12 0 Отговор
    Еволюция на женския ни фолк.
    От борци по анцузи, към богати футболисти.
    Сега нещо умно и добре платено.
    От трън та на глог, но по-широк!

    Коментиран от #22

    15:24 18.07.2026

  • 6 Анонимен

    16 0 Отговор
    Тита през средновековието , в западна Европа щяха , да я направят дойка. Ще изхранва по 10 деца на ден.

    15:25 18.07.2026

  • 7 Алекс

    17 0 Отговор
    Защо на жените само интереси и пари им се върти в простите глави?

    15:27 18.07.2026

  • 8 Тома

    6 1 Отговор
    Давай докато си млад.Ще има още много смени и щтастие за тита и всичките и колежки само паралии да има.

    15:33 18.07.2026

  • 9 султан Тулупий

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да, да":

    А защо не овчар или тракторист?

    Коментиран от #14

    15:37 18.07.2026

  • 10 хихи

    7 0 Отговор
    интересно!? за какво си говорят след като правят кекс

    15:38 18.07.2026

  • 11 Хи хи

    6 0 Отговор
    Тва дългото дето го държи в дясната си ръка кво ще прави с него ??

    Коментиран от #12

    15:39 18.07.2026

  • 12 как какво

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Стова дългото ще си прави клизма

    15:43 18.07.2026

  • 13 Бай Иван

    11 0 Отговор
    На тая задника и е като перална машина, а лицето и като надуваема евтина китайска Sех кукла.

    Коментиран от #25

    15:44 18.07.2026

  • 14 тиквенсониада

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "султан Тулупий":

    Ами счетоводител , учител или ел.техник ?

    15:46 18.07.2026

  • 15 гост

    5 0 Отговор
    Популярната...я опитайте още веднъж..

    15:46 18.07.2026

  • 16 Майк Алън Патън

    5 0 Отговор
    Това моме още ли се прави на певица ?

    15:47 18.07.2026

  • 17 Щирлиц Ото фон

    1 0 Отговор
    А с кого заживя Борислава мис Бикини ? И има ли тиквеното позволение и одобрение ? Или си кукува самичка с общото им отроче ?

    15:49 18.07.2026

  • 18 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Явно й е писнало да я пребиват мутри и борчета😏

    15:52 18.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Таа Цита,

    1 0 Отговор
    не можа ли да намери некой "кой", та този...? Виж около конституцията кво се връти! Ако нема мутра, поне милиционер си фани - са заплатите им скочиха като на ректори на университет. Цита, тази, излагаш себе си и професионалното съсловие твое. Не тъ е срам!

    16:10 18.07.2026

  • 21 до 18 -ти....Е па кога,

    0 0 Отговор
    борчетата са били певачки? Никое дръво не посега на изкуството да мамиш че пееш.

    16:13 18.07.2026

  • 22 Започва се

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Поумняване":

    От Мутра/боец/футболист/синче на бизнесмен/политик, но ако не стане там се слиза до надолу до лекарче/ит специалист и вече за най-отчаяните - стругари и плочкаджии

    16:14 18.07.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Тита с ТиТките и Тутурутката иска да дразни бившия, че сега е по-добре❗
    Ама дали на него му дреме....... надали ❗

    16:27 18.07.2026

  • 24 Тази ли беше с големите гъзере?

    0 0 Отговор
    Че от кръста надолу не ги следя.

    16:29 18.07.2026

  • 25 ТИТА Е С ДИФЕРНЦИАЛ НА

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Иван":

    ТИТАник......

    16:29 18.07.2026

  • 26 БРАВОО.о.о.о.о.о.о.о.

    0 0 Отговор
    Полуполярната, пардон популярната Тита заживяла с IT специалист…
    Днес що важни новини научих кой с кого ходи или не ходи…изобщо като чета тез “светски хроники” мога направо така да набъбна от знания, че академик безденков да се прекръстя напрво!!!

    16:32 18.07.2026