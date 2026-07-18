Тита заживя с компютърен специалист

Популярната българска певица Тита отново изненада феновете си с бурен обрат в личния си живот. След като дълго време криеше подробности за емоционалното си състояние, стана ясно, че изпълнителката има нов мъж до себе си. Изненадващо за мнозина, избраникът ѝ е далеч от шоубизнеса и работи като компютърен специалист в IT сектора.
Според ексклузивна информация на светския портал HotNews, отношенията между двамата са се задълбочили изключително бързо през последните седмици. Те вече са направили следващата голяма крачка, като са заживели под един покрив. Близки до звездата споделят, че новият ѝ партньор я глези с луксозни пътувания и почивки на яхти. Това напълно съвпада с летните публикации на самата певица в профилите ѝ в социалните мрежи като Facebook, където тя загатна за незабравим сезон, изпълнен с много емоции.
Бързото развитие на романса им идва в момент, в който бившият приятел на Тита – ММА боецът Недко Николов, вече е продължил напред и очаква дете от новата си половинка. За разлика от предишните си публични и буреносни връзки, този път изпълнителката предпочита да запази самоличността на IT експерта в тайна, за да предпази новото си щастие от медийния шум.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЯСНО!
15:20 18.07.2026
2 хммм
15:21 18.07.2026
3 Да, да
Коментиран от #9
15:21 18.07.2026
4 Стенли
15:22 18.07.2026
5 Поумняване
От борци по анцузи, към богати футболисти.
Сега нещо умно и добре платено.
От трън та на глог, но по-широк!
Коментиран от #22
15:24 18.07.2026
6 Анонимен
15:25 18.07.2026
7 Алекс
15:27 18.07.2026
8 Тома
15:33 18.07.2026
9 султан Тулупий
До коментар #3 от "Да, да":А защо не овчар или тракторист?
Коментиран от #14
15:37 18.07.2026
10 хихи
15:38 18.07.2026
11 Хи хи
Коментиран от #12
15:39 18.07.2026
12 как какво
До коментар #11 от "Хи хи":Стова дългото ще си прави клизма
15:43 18.07.2026
13 Бай Иван
Коментиран от #25
15:44 18.07.2026
14 тиквенсониада
До коментар #9 от "султан Тулупий":Ами счетоводител , учител или ел.техник ?
15:46 18.07.2026
15 гост
15:46 18.07.2026
16 Майк Алън Патън
15:47 18.07.2026
17 Щирлиц Ото фон
15:49 18.07.2026
18 Исторически парк
15:52 18.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Таа Цита,
16:10 18.07.2026
21 до 18 -ти....Е па кога,
16:13 18.07.2026
22 Започва се
До коментар #5 от "Поумняване":От Мутра/боец/футболист/синче на бизнесмен/политик, но ако не стане там се слиза до надолу до лекарче/ит специалист и вече за най-отчаяните - стругари и плочкаджии
16:14 18.07.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама дали на него му дреме....... надали ❗
16:27 18.07.2026
24 Тази ли беше с големите гъзере?
16:29 18.07.2026
25 ТИТА Е С ДИФЕРНЦИАЛ НА
До коментар #13 от "Бай Иван":ТИТАник......
16:29 18.07.2026
26 БРАВОО.о.о.о.о.о.о.о.
Днес що важни новини научих кой с кого ходи или не ходи…изобщо като чета тез “светски хроники” мога направо така да набъбна от знания, че академик безденков да се прекръстя напрво!!!
16:32 18.07.2026