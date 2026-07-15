Бившият на Тита, ММА боецът Недко Николов, ще става баща (СНИМКИ)

Бившият приятел на певицата Тита – ММА боецът Недко Николов, явно не губи време и вече е на път да стане баща, пише hotarena.net.

Новината се разпространи, след като той се появи в социалните мрежи в компанията на новата си половинка – червенокосата красавица Стела Колева.

Снимката, която двамата публикуваха, издава повече от хиляда думи. Под кадъра дамата е написала: „От гадже до съпруг и баща на детето ми“, с което хвърли истинска бомба – че отношенията им са минали на следващо ниво и двамата вероятно вече са семейство.

За разлика от популярната Тита, Стела не е публична личност и стои далеч от светлините на прожекторите. Според запознати преди време тя е имала връзка със сина на известен бизнесмен от Свети Влас, собственик на хотели. Днес обаче блондинката вече носи фамилията Николова – тази на Недко, а старите ѝ снимки с бившия ѝ партньор са изчезнали от профилите ѝ. Доскоро се е занимавала с онлайн магазин за дрехи.

ММА боецът също е затворил страницата с бурната си връзка с Тита и е започнал нов живот далеч от драмите. Припомняме, че отношенията между Недко и певицата бяха изпълнени с емоции. След раздялата им Тита се появи с превързани пръсти на лявата ръка, което предизвика слухове за възможен конфликт между двамата. Мълвата бързо обиколи публичното пространство, но Недко категорично отрече да има нещо общо със случая. Той обясни, че певицата е претърпяла инцидент, който не е свързан с него, и уточни, че не става дума за счупени пръсти, а за проблем с два от ноктите ѝ. Боецът дори изрази недоумение как превръзките са били свързани с неговото име. Днес обаче миналото изглежда е останало зад гърба му. Недко Николов е готов за нова роля – тази на съпруг и баща, а мистериозната Стела е жената, която успя да спечели сърцето му.